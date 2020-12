Cristóbal Soria ataca a los árbitros (de nuevo) y Rafa Guerrero le pone de vuelta y media en ‘El Chiringuito’

Cristóbal Soria volvió a desatar la polémica tras atacar, una vez más, a los árbitros.

Las acusaciones enfadaron al exjuez de línea Rafa Guerrero, que comenzó mostrando su rechazo a los ataques contra los árbitros advirtiendo que podría acabar abandonando el plató de ‘El chiringuito de jugones’.

Entre lágrimas, Rafa Guerrero decidió poner de vuelta y media a Soria y sus constantes ataques contra el desempeño de los árbitros de fútbol.

“Ha definido esto [el trabajo de los linieres] como lo peor. Fueron muchos partidos en la banda y que venga alguien ahora a decir que ese no pinta nada, o que no nos hace ni caso… Es vergonzoso lo que ha sucedido hoy aquí. Estoy verdaderamente humillado”, mirando a los ojos a Cristóbal Soria.

🤬"Es una VERGÜENZA. Me siento HUMILLADO" 🤬 💥 @LaLigaDeRafa 'EXPLOTA' contra @cristobalsoria y arranca los APLAUSOS 👏 de todo el PLATÓ. #ChiringuitoPolémica pic.twitter.com/jo2ySlS3QG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 13, 2020

“Tú sabes lo mal que lo pasamos cuando volvemos a casa 500 kilómetros jodidos escuchando que les has mangado? ¿Sabes lo que es eso? ¡No lo sabes!” acusó a su rival en ‘El chiringuito de jugones’.

Incluso, Rafa Guerrero dio un paso más allá y le recrimino que “si lo supiera, no hablaría así de una persona, con esa desfachatez de tirar por tierra el trabajo de los demás”.

Consciente de lo fácil que resulta criticar la labor arbitral, el exjuez le recordó el gran esfuerzo y preparación que existe y que se vio despreciado por Cristóbal Soria.

“¿Tú sabes el entrenamiento que tiene esto para que te equivoques en un segundo y jorobes un partido, a una afición? El equipo arbitral está siempre solo. No es justo que se hable así de una persona que es un árbitro asistente. Está ayudando a un trabajo como un profesional, entrenando solo toda la semana… Y que vengas ahora y escuches esto no me parece justo”.

En ese punto, Rafa Guerrero ya no pudo reprimir la emoción y dejó el plató de ‘El chiringuito’ entre lágrimas, pero acobijado por el aplauso de quienes respaldan su defensa a los árbitros.

Sin embargo, Quim Domenech se rio de las palabras y de la emoción de Rafa Guerrero, lo que generó una gran repudio en las redes sociales.

“Tiene toda la razón y el enfado es justo, lo que me indigna más aún es ver como Soria y Quin o como se diga se rían de él después de que hablo con el corazón, me parece una falta de respeto y si soy yo el director del chiringuito esa gente no vuelve a aparecer”, decían en las redes sociales.