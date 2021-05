El madridismo arde con las escandalosas risas de Hazard con sus ex compañeros del Chelsea tras la derrota

Eden Hazard volvió a naufragar como madridista.

El entrenador del Madrid, Zinedine Zidane, confió en el belga como titular para intentar la machada de clasificarse para la final de la Champions League, pero el atacante volvió a protagonizar un discreto encuentro.

Para acabar de empeorar las cosas, se pudo ver a Hazard riendo alegremente con sus ex compañeros del Chelsea tras la derrota en Stanford Bridge, un gesto que ha sentado mal a los madridistas.

Su ‘alegría’ contrasta con la decepción del madridismo, que soñaba con meterse en la final de ‘su’ competición.

El belga fue a felicitar a sus excompañeros del Chelsea tras conseguir su clasificación para la final y en un giro de los acontecimientos se le llegó a ver incluso riéndose con varios de ellos, como si de un miembro más de la plantilla blue se tratara. Este hecho no ha tardado en hacerse viral en redes.

Tomás Roncero no entendía el gesto del belga. Y menos tras su gris partido.

Yo, que soy un optimista irremediable, creía que el belga haría un Anelka y que iba a dibujar por fin su primera gran noche como estrella del Real Madrid. Pues pasó de estrella a estrellado. Hazard no se fue nunca de nadie, no desequilibró, llenó su repertorio de caracoleos estériles que no conducían a nada y no logró romper líneas enemigas en ningún momento. Zizou, como ya sucediese hace un año en el Etihad ante el City, le dio casi todo el partido de forma tan generosa como injustificada. Hazard no está para jugar de titular ante rivales que llevan gasolina súper mientras que tú estás en la reserva y con el motor gripado. Benzema fue un islote que tuvo el orgullo de dibujar las dos únicas ocasiones de un Madrid espeso, desbordado y superado. Y encima, Hazard puso el broche a su noche aciaga gastando risitas, abrazos y bromitas con Zouma y Mendy. ¿De qué te ríes, Eden? Encima llegarás a la Eurocopa y te saldrás con Bélgica. Esto es muy fuerte…