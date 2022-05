El presidente de honor del Bayern de Múnich ‘enseña los colmillos’ por Lewandowski y atiza al Barça

Uli Hoeness es el actual presidente de honor del Bayern de Múnich. El alemán, ex-futbolista del equipo bávaro y ex-presidente del mismo, declaró a los canales NTV y RTL la situación actual del jugador estrella de los germanos: Robert Lewandowski.

El delantero polaco termina contrato en junio de 2023 y, su situación en el Bayern es toda una incógnita. A pesar de que el club alemán quiere que termine contrato, el futbolista ya declaró que quiere marcharse del Allianz Arena y ‘novias’ no le faltan.

Porque son muchos los clubes que están interesados en fichar al goleador de 33 años, pero el que más interés ha puesto en contratar sus servicios es el Barça. Por ello, Uli Hoeness aprovechó para atizar a los azulgranas en los medios anteriormente mencionados:

«Se supone que quieren fichar a Lewandowski. Hace un año tenían una deuda de 1.300 millones. Tienen que ser unos artistas. En Alemania ya hubieran tenido que declarar la insolvencia«.

Porque sumado a la deuda del club azulgrana, según el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) presentados por LaLiga el 14 de marzo, el club dirigido por Joan Laporta tiene un límite salaria negativo de 144 millones, el único equipo de la liga nacional con cifras en negativo.

Además, Hoeness cree que Lewandowski continuará en el Bayern y cumplirá su contrato hasta 2023. No conozco a nadie en el Bayern que esté dispuesto a dejar a ir a Robert antes de que cumpla su contrato. Todo indica que no se ha encontrado un sustituto. Por eso la posición es clara», declaró.

También se mostró especialmente optimista, dando por hecho que la continuidad del polaco en el conjunto bávaro está más que asegurada aunque el representante del jugador, Pini Zahavi, esté presionando al club para que le dejen salir. «Si se queda, juega bien y se siente bien en Alemania es posible que llegue un día en que diga: ‘Me gusta mucho estar aquí, me quedó dos o tres años más», dijo.

«La decisión bastante probable de no dejarlo ir ahora no significa que no siga jugando con nosotros en la temporada 2023/2024. Él y nosotros tendremos un año para valorar las cosas».

Estas declaraciones del presidente de honor del Bayern suponen un ‘chasco’ para el Barça. Hasta Xavi Hernández, entrenador del conjunto culé, declaró en rueda de prensa que la opción Lewandowski está encima de la mesa: