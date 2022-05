El bestial alegato de Guti en El Chiringuito que pone en su sitio a un Mbappé ‘subidito’

El no fichaje de Mbappé por el Real Madrid sigue dando mucho de qué hablar. Con la renovación del crack galo por el PSG se puso fin a uno de los culebrones del año. Cuando parecía que Mbappé jugaría, tras muchos años de espera, en el Real Madrid, la situación de un giro de 180º y finalmente renovó con el conjunto parisino, seducido por el poder y los millones que estos le dan.

En ‘El Chiringuito, el pasado martes 24 de mayo, se volvió a hablar del fichaje frustrado de Mbappé por el Real Madrid. Fue entonces cuando Guti, ex-jugador del Real Madrid y tertuliano del programa de Pedrerol, se calentó con los continuas calificaciones hacia el delantero del PSG como ‘mejor jugador del mundo’, por lo que dijo:

«Lo de que es el mejor jugador del mundo hay que demostrarlo, todavía no lo es. ¿Cuánto tiempo lleva en París? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos Balones de Oro ha ganado? ¿Que puede ser el mejor jugador del mundo? Pues puede serlo, pero de momento no lo es. Es que lo alzamos tanto que parece que es el mejor, pero no lo es».

Inmediatamente, Pedrerol le preguntó a Guti que «quién es el mejor», a lo que este respondió:

« Ahora mismo y este año es Karim Benzema . Es que estamos hablando de años y cada año será uno. Si Mbappé sigue esa progresión y no salta ninguno de los que puede saltar como Haaland o Vinícius pues lo podrá ser durante muchos años. Pero de momento no lo es y lleva 5 años sin ser el mejor «.

Pedrerol interrumpió el discurso de Guti diciendo que «como no ha querido venir y estás cabreado ahora te parece que es peor futbolista». Pero el bueno de Guti estaba empeñado en dar cátedra:

«Para nada, me parece un grandísimo jugador y el que más futuro tiene junto a Haaland. Y yo hubiese fichado a los dos como dije en su día. Pero no es el mejor jugador del mundo todavía y eso hay que decírselo a la cara. Basta ya. Eres el jugador con más proyección del mundo, pero el mejor no. No ha ganado ni un Balón de Oro, ni ninguna Champions. Ha ganado sólo la liga francesa».