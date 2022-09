El sorprendente mensaje a Pedrerol de su nuevo enemigo público: «¡A ver si voy a ser más hijo de puta que tú!»

Esta nueva guerra va para largo.

Iñaki Angulo, periodista y youtuber muy seguido en las redes, lanzó una bomba el pasado martes 20 de septiembre, publicando un vídeo en el que anunciaba, entre otras cosas que un miembro de ‘El Chiringuito’ amenazó a Vinícius Jr.

Luego, Josep Pedrerol anunciaba en el canal de Twitch de programa deportivo que iban a emprender una «querella criminal» contra Angulo, además de desmentir toda la información que estaba dando la vuelta al mundo.

Pues bien, esa «querella criminal» que estaban preparando, por lo visto llegó a manos de Angulo el pasado jueves 22 de septiembre. El youtuber, que recibió el apoyo de Federico Losantos, subió a su canal el siguiente vídeo: «Pedrerol me manda un burofax amenazándome con una querella si no retiro todo de la amenaza a Vini«.

En el mismo, Angulo explica que este es el «modus operandi» de Pedrerol. «Lo ha hecho con muchos de sus extrabajadores suyos», pero que él no se va a dejar amedrentar:

«Pedrerol, tú no sabes con quién estás tratando. Esta mierda -el burofax con la querella- conmigo no te va a funcionar. Y te lo digo bien clarito, vamos hasta el final como tú dijiste. De esta mesa de póker te voy a echar a patadas, no me creo tus faroles».