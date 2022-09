¡Escándalo! Pedrerol y ‘El Chiringuito’ contra las cuerdas, acusados de amenazar a Vinícius

Iñaki Angulo quiere desmontar ‘El Chiringuito’.

El periodista y youtuber es uno de los más seguidos del madridismo. Pero, en esta nueva guerra, no existen los colores.

‘El Chiringuito’ amenazó a Vinícius con «destrozarle»

Y es que, Angulo, en la tarde del pasado martes 20 de septiembre, publicó en su canal de YouTube una exclusiva que está dando la vuelta al mundo:

🏮 EXCLUSIVA MUNDIAL EL CHIRINGUITO AMENAZÓ A VINICIUS JUNIOR. "SI SACAS EL VÍDEO, TE DESTROZAMOS EN EL PROGRAMA"https://t.co/c8IzBYPCzu — IAM PELOTUDO (@inakiangulo) September 20, 2022

El periodista afirma que un miembro del programa de Pedrerol amenazó a Vinícius con «destrozarle en el programa» en caso de que el futbolista brasileño publicara un vídeo denunciando el racismo que sufrió, inicialmente, en ‘El Chiringuito’. Siguiendo la información de Angulo, ‘Vini’ hizo oídos sordos a las presuntas amenazas, ya que el vídeo en cuestión lo subió a todas sus redes:

Recordemos que Pedrerol tuvo que pedir disculpas en su programa al extremo brasileño después de que un contertulio chiringuitero, Pedro Bravo, le dijese que se fuese «a bailar al sambódromo de Brasil» y que dejase de «hacer el mono.»

Esta información del youtuber Angulo fue, posteriormente, confirmada por el medio de Brasil ‘ESPN’.

«Vinícius Jr. fue intimidado por un programa de televisión para que no publicara videos contra el racismo. Información inicialmente publicada por IñakiAngulo y confirmada por el reporte de ESPN», asegura GustavoHofman, periodista de dicho medio.

Por último, desde ESPN afirman que ‘El Chiringuito’ llamó y mensajeó en varias ocasiones al equipo más cercano del brasileño para buscar que su publicación en Instagram no viese la luz.

Alegaron que dicha denuncia traería mala publicidad al programa, trabajadores de Pedrerol habían avisado a Vinícius de las consecuencias que traería denunciarles de manera pública por las palabras de Pedro Bravo antes del derbi contra el Atlético de Madrid.

Pedrerol anuncia una «querella criminal» contra Angulo y este le responde

Como era de esperar, Pedrerol dio una respuesta a sus seguidores más fieles en el canal de Twtich del programa. Aprovechó para desmentir rotundamente la información de Angulo y para ‘amenazarle’ con una «querella criminal»:

«Estamos preparando una querella criminal para aquel que ha dicho que tenemos actitudes mafiosas. Llegaremos al final, es bueno que vayamos a tribunales para esto. Este programa se equivoca o no, pero nunca amenaza, demostraremos que no hemos amenazado a Vinicius», explicó Pedrerol en directo de forma contundente sin nombrar a Iñaki Angulo.

🚨 @jpedrerol HABLA CLARO: ❌"Es MENTIRA que hemos AMENAZADO a VINICIUS"❌ 📄"Estamos preparando una querella criminal contra el que nos ha llamado mafiosos". pic.twitter.com/eutKIndKbi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2022

Después de estas palabras de Pedrerol hacia Iñaki Angulo, el youtuber hizo un directo en su canal de YouTube y avisó al presentador de que no tiene ningún miedo:

«No tengo ningún miedo ni a Pedrerol ni a ninguno de estos que me vayan a venir porque tengo las pruebas. Y Pedrerol, tú sabes que no te interesa ir a ningún juicio. Porque a ver si lo que va a acabar en intentar ir contra mí, te acaba volviendo de unas maneras que no la quieres para los ‘pobres’ que has mandado hacer lo que han tenido que hacer. Porque sino estarían en la calle seguramente. ¡Que te has ‘zumbado’ a muchos!», dijo en su directo Angulo.

Angulo a Pedrerol: «Tú tienes a Ferreras y a Florentino, pero…»

En dicho directo, Angulo también aprovechó para destapar los ‘chanchullos’ de muchos tertulianos de ‘El Chiringuito’.

«Juanfe tiene negocios pararelos con Ramos, y lanzó una campaña contra Militao, igual que Pedrerol tiene negocios paralelos con Mendes y hacía campaña contra Courtois por Keylor. Luego, Edu Aguirre le debe su carrera a Mendes, claro».

«Pedrerol, tú tienes a Florentino, tú tienes a Ferreras pero cuidado que yo tengo a la gente, a la verdad y las pruebas, vamos a la guerra que te dé la gana», afirmó Angulo cabreado.

“Pedrerol tu tienes a Florentino tu tienes a Ferreras pero cuidado que yo tengo a la gente a la verdad y las pruebas, vamos a la guerra que te de la gana” Sabéis que Iñaki no es santo de mi devoción pero tiene unos huevos imperiales, mis respetos. pic.twitter.com/4mEKPBoBxP — FeyValentine (@valentine_fey) September 20, 2022

‘El Chiringuito’, contra las cuerdas

Esta nueva guerra entre Pedrerol y Angulo tuvo mucho eco en las redes. Hasta el momento, el que parece ir perdiendo la batalla social es el primero. Y es que #ApagonAlChiringuito fue trending topic durante el día de ayer.

También, personajes reconocidos de este mundillo y algún que otro exmiembro de ‘El Chiringuito’ se pronunciaron contra el que fue su programa.

Por ejemplo Siro López, Nacho Tellado, Víctor Palacios, Pedro ‘El Ingeniero’, etc.

