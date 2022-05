Vinícius le «tapa la boca» a un tertuliano madridista de ‘El Chiringuito’

El Real Madrid vapuleó al Levante el pasado jueves 12 de mayo al imponerse de manera contundente por un total de 6 a 0. Los granotas certificaron con la derrota su descenso a segunda división de manera matemática, mientras que los de Ancelotti avisan al Liverpool de que están preparados para la final de París el próximo 28 de mayo.

El partido comenzó con el pasillo por parte del Levante al Real Madrid -algo que no hizo el Atlético de Madrid- por su título de liga conseguido hace dos jornadas. El entrenador levantino, Alessio Lisci, en la rueda de prensa anterior al partido dijo que el pasillo lo hacen porque «son un club noble y es de justicia rendir homenaje al campeón», algo que retrata en cierta manera al Atlético de Madrid, que se negó rotundamente a hacerlo y por lo que sufrió varias críticas.

El partido fue un paseo por parte del Madrid. Hat-trick de asistencias de Modric, Benzema igualó a Raúl como segundo máximo goleador de la historia del club -por detrás de Cristiano Ronaldo-, triplete de goles de Vinícius y tanto Rodrygo como Mendy se sumaron a la fiesta blanca.

De todo esto se habló, como no podía ser de otra manera, en ‘El Chiringuito’. Y la noticia del programa fue el arrepentimiento por parte de uno de los tertulianos madridistas, Juanma Rodríguez.

Juanma, que siempre entra más tarde que sus compañeros, comenzó su discurso pidiendo perdón al Levante -porque descendió matemáticamente tras el encuentro en el Bernabéu- y asegurando que le «cae muy bien Alessio Licci».

También quiso hablar de la hazaña de Benzema, que igualó y superará a Raúl como segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid:

«El goleador que no marcaba goles ya lleva 323. Hoy se ha convertido en el segundo máximo goleador histórico del Real Madrid y si marca un gol más superará a Raúl. A veces el porcentaje es engañoso porque qué media llevará ¿0,60 goles por partido? No es poca cosa».

Tras acordarse de Karim, Juanma mostró su arrepentimiento total con el mejor socio de este: Vinícius Júnior.

«El futbolista que estaba delante de la portería y se le bajaba la persiana lleva 17 goles en liga y hoy ha hecho un hat-trick. Creo que son un total de 21 en la temporada», dijo Rodríguez. A esto, sus compañeros le recordaron que él fue el primero en criticar tanto a Benzema como a Vinícius y le recriminaban que no valía «pasar factura ahora a los demás», a lo que respondió.

«No no, me estoy pasando la factura a mí mismo» aseguró Juanma. Y, posteriormente, sonó la canción del mítico Camilo Sesto, ‘Perdóname’. Tras esto, llegó el arrepentimiento y las disculpas de Juanma:

«Yo creo que en esta profesión, que somos todos muy vanidosos y que pensamos que lo sabemos todo es bueno saber cuándo uno tiene que pedir perdón. Y a mí, Vinícius me ha tapado la boca. Si es que ha tirado la puerta abajo y yo no lo veía. Yo decía este es un crack para un equipo que no es el Madrid y sin embargo el cambio que ha dado esta temporada es espectacular».

😳"@vinijr me ha CALLADO la BOCA"😳 ❤️ Like si te ha pasado como a @juanma_rguez pic.twitter.com/cE6Zg3fIuw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 13, 2022

«El madridismo está salibando con la tripleta la próxima temporada entre Vinícius, Benzema y Mbappé. Va a ser muy bonito.«, concluyó Juanma su discurso acordándose de Kylian del que decía que le «daba pereza» en una ocasión.