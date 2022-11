El ocaso azulgrana: Gerard Piqué se retira del Barça y del fútbol

Todo se acaba.

En el caso de Gerard Pique, primero fue su idilio amoroso con Shakira y ahora es el Barça.

El club y y todo lo demás.

Porque el mítico defensa central del Barcelona anuncia en su cuenta de Twitter que deja el fútbol.

En un emotivo clip publicado en sus redes sociales, donde repasa su historia en el club desde La Masía, Piqué anuncia que su etapa en el mundo del fútbol ha terminado.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T

Los azulgranas no ganan para disgustos.

El futbolista catalán jugará su último partido en el Camp Nou el próximo sábado ante el Almería.

La temporada de Piqué , como la del Barça, está siendo un desastre.

#Piqué was thinking about #Shakira during the game yesterday 😂😂😂😂 pic.twitter.com/8C1lQdF6CE

— SOW DACKO 🇬🇳🇲🇱🇹🇷 (@so_ghoudoussy) October 13, 2022