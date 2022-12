Pillan a unos ‘piadosos’ qataríes haciendo fotos a una maciza miss Croacia y los caraduras dicen que era para ‘denunciar’ su ‘inmoralidad’

Los tipos tienen más jeta que la joroba de un dromedario.

Sin duda, serían fieles discípulos de Pedro Sánchez, que predican una cosa y luego hacen la contraria.

Les ponemos en contexto.

Qatar, reino de una supuesta moralidad feudal, acoge durante estas semanas, hasta el 18 de diciembre de 2022 la competición más seguida por excelencia en todo el planeta, el Mundial de Fútbol.

Sin embargo, la FIFA tuvo que tragar con toda una serie de condiciones y exigencias peregrinas por parte de los que mandan con puño de hierro este país.

Y uno de esos requisitos era la de la moderación, hasta extremos monjiles, de la vestimenta en los asistentes, con especial énfasis en las mujeres.

Sin embargo, no todas las aficionadas estaban por seguir las estrictas normas.

Y si no que se lo digan a los asistentes a los partidos de la Selección de Croacia, donde su once levanta menos pasiones que Ivana Knoll, una ex miss del país balcánico y modelo que luce los colores de su país con unos modelos muy provocativos.

Precisamente Knoll protagonizó una de las imágenes virales del Mundial. Fue tomada durante el partido entre Croacia y Marruecos. En ella se ve a la modelo en las gradas siendo fotografiada por dos qataríes que no podían evitar mostrar una sonrisa pícara.

Men will be men pic.twitter.com/x0Xcxte7Iq — Troll Football (@TrollFootball) December 2, 2022

La imagen se ha hecho viral en redes sociales, pero alguien ha querido dar explicaciones sobre por qué dos hombres qataríes querrían hacerle fotos a una exuberante modelo.

Mohammed Hassan Al-Jefairi, un destacado empresario qatarí, quiso explicar el motivo por el que sus compatriotas hicieron esas fotos, y según él, no tiene nada que ver con el deseo: