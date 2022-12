El fracaso estrepitoso de España saca a la luz todas las milongas de Luis Enrique

Algunos lo bautizaron como Luis Padrique.

Su faceta como streamer fue de lo más comentado al inicio del Mundial. Incluso por encima del juego de España.

Pero lo cierto es que Luis Enrique nos ha engañado y nos ha colado varias milongas. El bochornoso partido contra Marruecos sacó a la luz todas esas mentiras del seleccionador:

El tiki-taka

Cuando ustedes escuchen la palabra tiki-taka tápense los oídos. Esta es una de las mayores mentiras del fútbol. Si tiki-taka es llegar a los mil pases en 120 minutos de partido para tirar en total tres veces a portería apaga y vámonos.

Luis Enrique, en rueda de prensa tras ser eliminados, dijo que «si algo hemos hecho durante el partido ha sido dominar». Una mentira más. Dominar no es dar pases sin ton ni son, ni jugar aburrido. El partido frente a Marruecos se jugó a lo que quiso el conjunto africano en todo momento.

Ellos sabían que España no tiene gol. Se encerraron atrás y buscaron la contra. Es cierto que no llegaron muchas veces, pero la que llegó fue clarísima. La mayor del partido, que salvó Unai Simón con el pie.

Sin un 9 referencia en el inicio del partido, y salvo cuando entró Nico Williams, ninguno encaraba, ni tiraba, ni se arriesgaba. A todos les daba miedo perder el balón o hacer algo diferente. Qué pereza.

La falta de autocrítica

Esas palabras en rueda de prensa demuestran también una cosa clarísima: falta mucha autocrítica.

Solo hay que escuchar las palabras de los futbolistas después del partido. Ferrán Torres, que si ponen a un cono delante no es capaz de regatearlo, dijo: «Que no hemos tenido colmillo lo diréis vosotros (refiriéndose a la prensa), nosotros hemos estado a la altura y el fútbol ha sido injusto una vez más».

Estas declaraciones viene de que el mensaje de Luis Enrique ha calado en los jugadores. Porque ni tuvieron colmillo, y menos Ferrán Torres al que no tengo nada en su contra, pero que no tiene ni mucho menos el nivel que requiere una selección que debería ser candidata a ganar el Mundial.

O por lo menos eso es lo que nos vendió el entrenador asturiano. La justicia en el fútbol es la manera perfecta para excusarse. La justicia no existe. Si de tres penaltis que tiras no eres capaz de meter ni uno sólo, no mereces ganar.

No hay grandeza

Además, Luis Enrique es como ese profesor al que sus alumnos no le hacen ni caso. «Los jugadores tenían deberes de venir con 1.000 penaltis tirados”, dijo.

El seleccionador confió que sus futbolistas hubieran hecho su petición, pero al parecer no fue del todo así. Pablo Sarabia, Carlos Soler y Sergio Busquets no metieron su gol y España cayó eliminada.

Estos tres futbolistas, se cagaron en los pantalones. Sólo había que mirar sus caras antes de lanzar los penaltis. Les temblaban hasta las pestañas.

Y esto tiene que ver con que no hay grandeza. Y de Sarabia o Soler te lo puedes esperar en cierta manera. Pero de Busquets, que ha ganado todos los títulos habidos y por haber incluido un Mundial…

En esos momentos, aunque es ir a lo fácil, es complicado no recordar que Sergio Ramos vio el partido desde el sofá de su casa. Y, a pesar de ello, lanzó un mensaje en sus redes sociales:

“Hoy más que nunca, orgulloso de nuestra bandera, orgulloso de nuestro país y orgulloso de nuestros jugadores. España no pierde, España aprende. España se cae, tropieza, pero se levanta y sigue al frente. Volveremos y volveremos con más fuerza. ¡Vamos, España!»

Un líder en el campo es lo que necesitaba este equipo. No en el banquillo.

Adiós a los streamings

Ahora, lo que recordaremos de este mundial serán los streamings. Luis Enrique decidió entrar de lleno al mundo de los directos para poner el pecho por sus jugadores por si alguna vez, como ha pasado, se fracasaba.

Ahora, una vez consumado el fracaso histórico, le toca apechugar. El siempre controvertido Luis Enrique está más en duda que nunca. Sólo ha ganado un partido en este Mundial y fue contra Costa Rica.

Con Alemania no pudimos sacar más de un empate y Japón nos pintó la cara haciendo dos cositas bien, y le bastó para ganarnos 2-1.

Son muchos los que afirman que el fin de ciclo de Luis Enrique en el banquillo español ha llegado. Y pocos los que quieren que continúe con sus milongas.