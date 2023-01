El Barça se escapa del Madrid tras el pinchazo contra la Real Sociedad

El Real Madrid pinchó contra la Real Sociedad en el que fue su mejor partido en lo que va de temporada.

Irónicamente y a pesar del buen juego desplegado, los de Carlo Ancelotti les faltó más puntería en área rival. Vinícius tuvo varias ocasiones que no fueron gol por escasos milímetros o por buenas actuaciones del guardameta txuriurdín Remiro.

El arquero real sostuvo a los de Imanol Alguacil con sus atajadas en un partido en el que, de nuevo, los mejores fueron Camavinga, que jugó de lateral izquierdo, y Dani Ceballos.

El mundo al revés, y el Barça a cinco puntos del Madrid

El encuentro entre ‘Reales’ fue una auténtica maravilla. Un partidazo en toda regla en el que, a pesar de no hiciesen gol, ambos equipos hicieron mérito para ello. El Madrid apretaba y acorralaba en campo contrario a la Real, pero esta, en cuanto podía, aprovechaba su momento en las contras.

En el Madrid, lo más preocupante, es el estado de Benzema. El actual Balón de Oro, no está, ni siquiera, al 50% del nivel mostrado la anterior campaña y eso merma mucho al Madrid en ataque. Ancelotti no tiene una opción b para encuentros en los que el francés no esté fino y ya son muchos los que piden un delantero centro suplente.

Por su parte, el Barcelona cumplió con lo preestablecido y ganó contra el Girona con un solitario gol de Pedri. Ganó, de nuevo, sin brillantez gracias a un gol de Pedri con asistencia de Jordi Alba, revulsivo en la segunda parte, perdió a Dembélé por lesión y acabó sufriendo en los últimos minutos, los únicos en los que el Girona fue a buscar a Ter Stegen, que acabó deteniendo los últimos intentos desesperados del Girona.

Poca lucidez, poca precisión y pocas ocasiones pese a un amplio dominio del juego a un Girona encerrado, que hizo bien en no conceder facilidades pero que, en contrapartida, generó muy poco mientras no estuvo obligado por el marcador. Cuando lo hizo, obligó a Araujo a sacar un balón y a Ter Stegen a sacar con el pie un remate de Arnau y forzó una tangana arbitral en su carga final.

Esto es lo bonito del fútbol. El Barça juega mal, otra vez y a pesar de las milongas sobre el estilo de Xavi, y gana. Y el Madrid, luce su mejor juego, y pincha en casa contra un equipazo como la Real Sociedad. El ‘mundo’ al revés.