Achraf Hakimi se marca un Dani Alves: investigado por presunta violación

Nuevo escándalo en el mundo del fútbol.

Parece que no fue suficiente el ‘boom’ de Dani Alves, que ahora, ha salido a la luz un caso similar, esta vez con el futbolista del Paris Saint Germain hispano – marroquí, Achraf Hakimi, el marido de la actriz Hiba Abouk. Está siendo investigado por la Fiscalía de Nanterre (Francia), por haber cometido presuntamente una violación en su propio domicilio, según ha afirmado ‘Le Parisien’.

Según declara la prensa francesa, los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana, cuando una joven de 23 años afirmó en una comisaría francesa que el jugador le había violado. No obstante, no quiso poner una denuncia, pero sí dejar claro que el testigo fue Achraf Hakimi. Esto hizo que se abriera una investigación de oficio por parte de la fiscalía.

Según declaró la joven, el acercamiento entre ella y el futbolista se llevó a cabo a través de las redes sociales, en Instagram, a mediados del pasado enero. No fue hasta el 25 de febrero cuando la joven acudió hasta la casa de Achraf, en un automóvil de servicio público pagado por el futbolista. Ese fin de semana coincidió que ni su mujer ni sus hijos no estaban en casa, ya que se fueron a Dubái a pasar unos días, fue la ocasión perfecta para verse.

Según ‘Le Parisien’, el futbolista intentó besarla, le levantó la ropa y le tocó los pechos. Ella se negó e intentó huir, pero finalmente la violó, tal y cómo comentó en comisaría. El caso sigue estando abierto hasta que no se conozcan más datos de lo sucedido.

El futbolista brasileño, Dani Alves, fue puesto a disposición judicial el pasado viernes 20 de enero de 2023 por una supuesta agresión sexual. Los hechos sucedieron en una popular discoteca de Barcelona llamada Sutton. Según la víctima, el jugador de fútbol le tocó por debajo de la ropa interior, ella asustada, salió del baño y se lo comunicó a las amigas que le acompañaban. Sin embargo, en una entrevista en el programa de Sonsoles Ónega, dio su versión de los hechos:

«Sí estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quien me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios».