Acusan al actual entrenador del PSG de no querer a «más negros y musulmanes» en su anterior equipo

El actual entrenador del PSG, Christophe Galtier (el mismo que casi se pega con un aficionado del Marsella) ha sido acusado de haber pronunciado unas palabras racistas y discriminatorias en agosto de 2021, época en la que dirigía al Niza.

Esta información viene desde Francia, concretamente del periodista Romain Molina y el programa galo After-Foot, de RMC Sport, pero aquí se ha hecho eco por lo publicado por Andrés Onrubia, de AS.

En el programa francés comentaron que Julien Fournier, el exdirector deportivo del Niza, Julien Fournier, acusó al ahora entrenador del PSG a través de un correo electrónico de haber hecho declaraciones o comentarios racistas y discriminatorios cuando dirigía al conjunto de la Costa Azul.

«Christophe Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa»

Desde Francia son conocedores de que la relación entre Fournier y Galtier no era buena. De hecho, el entrenador salió con problemas del Niza, y Fournier dejó entrever en unas declaraciones en septiembre que había algo más que lo meramente futbolístico:

«Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos, porque ésa es realmente la palabra, Christophe Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa (…) Estaba indirectamente relacionado con el fútbol. Son cosas que me tocan profundamente», aseguraba el ex Director de Fútbol del Niza.

«No podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo»

Fournier había enviado al final de la temporada pasada un correo a INEOS, propietaria del Niza, para expresar su malestar por un incidente protagonizado por Galtier:

«Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo (que también es su agente), que le dijo «puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho». Una vez que su agente/hijo se marchó, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era verdad. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo«, reza el correo.

Fournier añadió más argumentos. «Galtier fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros». El marsellés, molesto, le pidió al Director de Fútbol del Niza que «tenía que darse cuenta que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía«, por lo que la cuestión iba más por un tema religioso que de confección de plantilla que en el ámbito puramente deportivo.

«Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde»

La rajada de Fournier contra Galtier va más allá, y lo más grave del asunto fue cuando el exdirecto deportivo del Niza habló de una reunión que tuvo con el hijo del entrenador del PSG, el cual consideró que la situación era insostenible:

«Le pregunté (al hijo y agente de Galtier) qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: «Habéis construido un equipo de escoria. (…) Le pedí que fuera más preciso y añadió: «Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde»… Al final, le dije al hijo que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente».