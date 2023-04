Gritos contra Joan Laporta antes de que Carlos Alcaraz ganase el Conde de Godó: «Deja de comprar árbitros»

Ni con Carlos Alcaraz se libra Joan Laporta.

El murciano ya está a la altura de los mejores tenistas españoles. Y es que, Carlos Alcaraz revalidó el título en el Barcelona Open Banc Sabadell y ya es el cuarto tenista nacional capaz de inscribir su nombre por dos veces en el palmarés del histórico trofeo.

Alcaraz vapuleó a Stefano Tsitsipas por 6-3 y 6-4 ya es el undécimo jugador capaz de repetir triunfo en el Godó un año después desde la primera edición en 1953. Al pupilo de Juan Carlos Ferrero le da igual la entidad de los rivales porque le gusta medirse a los mejores. Es su decimosexto triunfo ante un ‘top10’ y el cuarto del curso.

Al príncipe del tenis (ya será el rey, mientras está Rafa Nadal) le sienta muy bien jugar en casa. Carlitos ha ganado sus últimos 15 partidos entre Barcelona y Madrid, un dato bastante esperanzador para el Master 1000 de la Caja Mágica en la capital, donde no estarán Rafa Nadal (lo dijo en un comunicado por una lesión en la cadera), Novak Djokovic y Jannik Sinner.

Antes de que Alcaraz mordiera el trofeo, el Godó dejó una imagen que no debió de gustar mucho a Joan Laporta. El mandamás culé estaba paseando por la zona de las instalaciones que acogen el torneo cuando un aficionado le increpó por el ‘Caso Negreira’.

«Jan, deja de comprar árbitros, hombre». Laporta no perdió la paciencia y no dudó en mantener una conversación con dicha persona. Corta pero la tuvo. Le dijo que no compraba árbitros y el aficionado cambió su discurso para lanzarle otra cuestión: «¿Es todo una estafa desde Madrid?». Y Laporta sentenció subrayando que «sí, es una manipulación».

Laporta, increpado en el Conde de Godó: "deja de comprar árbitros" ➡️ https://t.co/8HmHrAvD7E pic.twitter.com/ysam9w2Zua — Teledeporte (@teledeporte) April 22, 2023

Ni con Carlos Alcaraz ganando la gente se olvida del mayor escándalo del fútbol español.