Alemania envía a casa a Dinamarca y Suiza elimina a la actual campeona, Italia

Suiza se impuso 2-0 a Italia en los octavos de final de la Eurocopa 2024, en el Estadio Olímpico de Berlín, y avanzó a los cuartos de final donde enfrentará al ganador del partido entre Inglaterra y Eslovaquia.

Desde el primer minuto, Suiza dominó la posesión y presionó a Italia en su propia mitad del campo. A pesar de su control, las ocasiones claras tardaron en llegar debido a una sólida defensa italiana y fallos suizos en el último pase.

El primer gol llegó en el minuto 36, cuando Freuler anotó tras un pase de Vargas. Suiza continuó presionando, y al inicio del segundo tiempo, Vargas marcó el segundo gol con un disparo curvado.

Italia, aunque tuvo más posesión tras el segundo gol, no pudo concretar sus oportunidades, incluyendo un remate al poste de Scamacca en el minuto 74. Suiza, firme en defensa y efectiva en el ataque, demostró ser un rival formidable y mereció su victoria.

Alemania no tuvo piedad con Dinamarca

La anfitriona Alemania avanzó a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 tras vencer 2-0 a Dinamarca en Dortmund, en un partido interrumpido por una tormenta.

Un penalti convertido por Kai Havertz en el minuto 53 y el tercer gol en el torneo de Jamal Musiala en el minuto 68 aseguraron la victoria para la ‘Mannschaft’.

Los teutones jugarán los cuartos de final el próximo 5 de julio en Stuttgart contra el ganador del partido entre España y Georgia.

