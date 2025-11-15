Mbappé firma la clasificación de los Bleus en una noche de gloria en París

París se tiñe de azul El Parque de los Príncipes vibró como en sus mejores noches. Francia, doble campeona mundial y finalista de la última edición, certificó su boleto al Mundial 2026 tras golear 4-0 a Ucrania. Todo ocurrió bajo el eco de los homenajes a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015, lo que dio un aire solemne y emotivo a la velada.

Tras un primer tiempo tenso, los dirigidos por Didier Deschamps resolvieron el duelo en la segunda mitad. Kylian Mbappé abrió el marcador de penal a los 55 minutos y encendió la mecha de la goleada. Michael Olise amplió la ventaja poco después (76′), y el propio Mbappé, con su segundo tanto, liquidó el pleito (83′). Hugo Ekitike puso la firma final (88′) en una exhibición contundente que selló el billete a Norteamérica.

“Siempre parece fácil, pero nunca lo es. Hay orgullo en todo el grupo”, reconoció Deschamps en conferencia de prensa, aliviado por el deber cumplido. Francia se suma a Inglaterra como las dos selecciones europeas ya instaladas en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Lisboa tiembla, Dublín celebra

A cientos de kilómetros, Portugal vivió una noche amarga en Dublín. Los lusos cayeron 2-0 ante Irlanda y sufrieron la expulsión de Cristiano Ronaldo por un codazo en el minuto 61, dejando a su equipo con uno menos cuando peor lo pasaban. Troy Parrott fue el héroe irlandés con un doblete (18′ y 45+1′) que aviva la lucha en el Grupo F.

Pese al tropiezo, Portugal conserva el liderato con 10 puntos, seguido de Hungría (8) e Irlanda (7), y definirá su clasificación el domingo ante Armenia, sin su capitán y referente.

Noruega sueña, Italia resiste

En Oslo, la locomotora escandinava volvió a rugir. Noruega goleó 4-1 a Estonia con dobletes de Alexander Sorloth y Erling Haaland, quien ya suma catorce goles en esta eliminatoria. El equipo nórdico acaricia su primer Mundial desde 1998.

Italia, mientras tanto, venció 2-0 en Moldavia gracias a tantos de Gianluca Mancini (88′) y Francesco Pio Esposito (90+2′), pero el repechaje parece su destino: la diferencia de goles favorece ampliamente a Noruega. “Ya no hay partidos fáciles —advirtió Genaro Gattuso—. Estoy orgulloso de cómo compitió mi equipo.”

El camino a 2026 empieza a despejar sus primeras paradas. En París se celebra, en Dublín se lamenta y en Oslo se sueña. Así se escribió otra página vibrante en la ruta hacia el Mundial que unirá tres países y millones de pasiones.