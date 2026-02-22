  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

Triunfo azulgrana en el Camp Nou

El Barça recupera el trono y vuelve a sonreír

Con autoridad y buen fútbol, ​​los de Flick vencieron 3-0 al Levante y aprovecharon el tropiezo del Madrid para reconquistar el liderato de LaLiga

El Barça recupera el trono y vuelve a sonreír
Flick PD.
Archivado en: Fútbol

Más información

¡Chilavert estalla contra Vinícius y Mbappé!: “El fútbol está amariconado”

¡Chilavert estalla contra Vinícius y Mbappé!: “El fútbol está amariconado”

El Real Madrid entrega pruebas a la UEFA por el caso de racismo contra Vinícius Jr. en Lisboa

El Real Madrid entrega pruebas a la UEFA por el caso de racismo contra Vinícius Jr. en Lisboa

Hubo cierto aire de revancha en el Spotify Camp Nou. El Barça, herido por las duras derrotas ante Atlético y Girona, salió decidido a curar las heridas a base de fútbol. La derrota del Madrid en Pamplona dejaba la mesa servida: ganar al Levante equivalía a recuperar el liderato. Y los culés no tardaron en hacerlo. Apenas corría el minuto cuatro cuando Marc Bernal, atento a un pase de Eric García, empujó el balón a la red y ascendió a la grada.

El susto inicial del Levante —una ocasión clarísima a los 18 segundos de Carlos Álvarez— fue solo una sombra en la tarde azulgrana. El equipo de Flick se adueñó pronto del juego, moviendo el balón con paciencia y verticalidad. Lewandowski perdonó el segundo tras una rechace de Ryan, y el portero visitante se lució ante Raphinha para evitar lo inevitable.

El tanto de la tranquilidad llegó al filo de la media hora: De Jong, llegando desde atrás, aprovechó un centro milimétrico de Cancelo para firmar el 2-0. El portugués fue uno de los grandes destacados, dejando a un lado su habitual fogosidad para ofrecer visión, criterio y equilibrio por su banda. Antes del descanso, Lamine Yamal rozó el tercero con un centro-tiro que rozó el poste y desató la ovación del público.

La segunda parte fue un monólogo sin sobresaltos. Con el marcador controlado, el Barça se dedicó a disfrutar ya hacer disfrutar. Pedri, esperado con ansias, volvió a pisar el césped tras su lesión, arrancando una ovación cerrada. El Levante aguantó con dignidad, pero sin armas para inquietar a un Joan García casi inédito.

El cierre de la tarde lo puso Fermín con un zurdazo que se coló junto al poste, un golazo que selló el 3-0 y la vuelta al liderato liguero. Ryan aún tuvo tiempo para lucirse con dos intervenciones de mérito, pero el guion ya estaba escrito. El Camp Nou volvió a ser inexpugnable y el Barça, a lo suyo: ganar, gustar y, sobre todo, volver a creer.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]