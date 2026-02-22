El Barça recupera el trono y vuelve a sonreír

Hubo cierto aire de revancha en el Spotify Camp Nou. El Barça, herido por las duras derrotas ante Atlético y Girona, salió decidido a curar las heridas a base de fútbol. La derrota del Madrid en Pamplona dejaba la mesa servida: ganar al Levante equivalía a recuperar el liderato. Y los culés no tardaron en hacerlo. Apenas corría el minuto cuatro cuando Marc Bernal, atento a un pase de Eric García, empujó el balón a la red y ascendió a la grada.

El susto inicial del Levante —una ocasión clarísima a los 18 segundos de Carlos Álvarez— fue solo una sombra en la tarde azulgrana. El equipo de Flick se adueñó pronto del juego, moviendo el balón con paciencia y verticalidad. Lewandowski perdonó el segundo tras una rechace de Ryan, y el portero visitante se lució ante Raphinha para evitar lo inevitable.

El tanto de la tranquilidad llegó al filo de la media hora: De Jong, llegando desde atrás, aprovechó un centro milimétrico de Cancelo para firmar el 2-0. El portugués fue uno de los grandes destacados, dejando a un lado su habitual fogosidad para ofrecer visión, criterio y equilibrio por su banda. Antes del descanso, Lamine Yamal rozó el tercero con un centro-tiro que rozó el poste y desató la ovación del público.

La segunda parte fue un monólogo sin sobresaltos. Con el marcador controlado, el Barça se dedicó a disfrutar ya hacer disfrutar. Pedri, esperado con ansias, volvió a pisar el césped tras su lesión, arrancando una ovación cerrada. El Levante aguantó con dignidad, pero sin armas para inquietar a un Joan García casi inédito.

El cierre de la tarde lo puso Fermín con un zurdazo que se coló junto al poste, un golazo que selló el 3-0 y la vuelta al liderato liguero. Ryan aún tuvo tiempo para lucirse con dos intervenciones de mérito, pero el guion ya estaba escrito. El Camp Nou volvió a ser inexpugnable y el Barça, a lo suyo: ganar, gustar y, sobre todo, volver a creer.