El PSG demuestra al Liverpool (0-2) que Anfield no siempre es el escenario de los milagros

Anfield ha perdido su reputación como fortaleza inexpugnable.

El PSG no vino a especular ni a guardar la ventaja obtenida en París, sino a ejecutar su plan con la destreza de un conjunto que sabe cómo presionar el talón de su adversario.

Tras ganar 2-0 en el Parque de los Príncipes, gracias a los tantos de Désiré Doué y Jvicha Kvaratsjelia, los parisinos llegaron al partido de vuelta con la misión de no caer en errores. Sin embargo, lo que se vivió fue una exhibición de dominio táctico que dejó al Liverpool sin respuestas en su propio estadio.

El segundo tiempo se convirtió en un funeral anticipado. Ousmane Dembélé, ese extremo que a veces parece jugar en otra liga, se erigió como el verdugo de los reds al marcar dos goles que sepultaron cualquier esperanza de remontar. El 2-0 final en Anfield, sumado al 2-0 del partido anterior, dejó un global de 4-0 que no admite dudas. El PSG no solo avanzó a semifinales, sino que lo hizo mostrando que Luis Enrique ha logrado transformar a sus estrellas en una máquina colectiva donde cada pieza tiene su lugar.

Cuando Dembélé está inspirado, los rivales tiemblan

Existen futbolistas que simplemente juegan al fútbol, y otros que juegan contra él. Dembélé pertenece a esta segunda categoría cuando alcanza ese estado mágico reservado para unos pocos privilegiados. Su velocidad va más allá de lo físico; es también mental. Anticipa movimientos, percibe espacios invisibles para otros y cuando dispara, lo hace con la serenidad del que sabe que el balón encontrará la red.

En Anfield, el extremo francés fue letal. No solo por sus dos goles, sino por la forma en que los logró. Aprovechó cada rincón dejado por el Liverpool, ansioso por buscar la remontada. Cada vez que tocaba el balón, la defensa inglesa se ponía nerviosa. El equipo dirigido por Arne Slot intentó contenerlo, pero cuando un jugador alcanza ese nivel de inspiración, las estrategias se desmoronan. Dembélé no fue solo un goleador; se convirtió en emblema de la superioridad parisina.

El VAR también tuvo su papel en la historia

La tecnología jugó un papel importante en una jugada que pudo cambiar el rumbo del encuentro. Un posible penalti para el Liverpool fue revisado por el VAR, pero finalmente no se concedió. En partidos así, donde cada detalle cuenta, esa decisión cobra mayor relevancia. El PSG respiró tranquilo; aunque es cierto que no necesitaba favores arbitrales para dominar el juego desde el primer minuto.

Además, hubo un gol anulado al PSG por fuera de juego durante un contragolpe, lo cual evidenció la precisión del sistema de revisión. En una eliminatoria tan ajustada sobre el papel, esos detalles pueden resultar cruciales; sin embargo, esta vez el equipo de Luis Enrique demostró ser lo suficientemente superior como para que ninguna decisión arbitral marcara la diferencia.

Liverpool se desmorona en su fortaleza

El conjunto inglés llegó a Anfield con la esperanza de que la atmósfera mágica del lugar pudiera obrar algún milagro. Sus aficionados creían firmemente en una remontada; sin embargo, el fútbol no siempre recompensa la fe ciega. El Liverpool se descompuso tácticamente y no logró encontrar soluciones ante la presión ejercida por los parisinos. La defensa mostró vulnerabilidades, el mediocampo falló al controlar el ritmo del partido y el ataque careció de precisión cuando más lo necesitaban.

Nuno Mendes tuvo una oportunidad clara en la primera mitad que desperdició; un error que podría haber complicado aún más las cosas para el PSG. Sin embargo, los parisinos no requerían favores ajenos para mantener su control absoluto del encuentro; así, jamás hubo peligro real por parte del equipo dirigido por Slot. La ausencia de Luis Díaz, quien no participó en este duelo, se sintió profundamente en un ataque inglés falto del dinamismo y velocidad que aporta el colombiano.

El PSG se mentaliza en defender el título

Con esta victoria, el PSG avanza hacia las semifinales con la mentalidad propia de quienes saben que pueden conquistar la Champions League. Luis Enrique ha logrado lo que parecía imposible hace unos meses: convertir a sus estrellas individuales en un colectivo cohesionado. Tanto Kylian Mbappé, como Vinícius Júnior y todos sus compañeros funcionan como engranajes perfectamente aceitados.

La próxima fase traerá nuevos retos; sin embargo, este PSG llega cargado de confianza tras demostrar que ni siquiera los sagrados templos del fútbol europeo son invulnerables. Anfield perdió su aura inquebrantable y el equipo parisino ya ha ganado una semifinal antes incluso de disputarla.