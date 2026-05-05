Cómo, cuándo y dónde ver por TV el Arsenal-Atlético de la vuelta de semifinales de Champions

Esta noche, a las 21:00 horas en el Emirates Stadium, Diego Pablo Simeone tiene delante la oportunidad que lleva persiguiendo desde que llegó al Atlético de Madrid en diciembre de 2011.

Dos finales de Champions perdidas, innumerables noches épicas en toda Europa, una carrera que ha redefinido lo que significa entrenar al Atlético y, sin embargo, el título de la Champions sigue sin caer del lado colchonero.

Quedan dos partidos. Solo dos.

Si el Atlético supera esta noche al Arsenal en Londres, estará en la final. Y en una final de Champions, con el Cholo en el banquillo, todo es posible. La historia lo demuestra.

El contexto: de aquel 4-0 al 1-1 del Metropolitano

En octubre, el Arsenal le metió cuatro goles al Atlético en la fase de grupos. Fue uno de los peores golpes europeos del equipo rojiblanco en una década. Simeone lo recuerda perfectamente y lo usa: «Estamos mejor que en octubre, cuando el Arsenal nos ganó 4-0». No es un consuelo. Es un argumento.

Cuatro goles en octubre. Un empate a uno en el Metropolitano en la ida de semifinales. El Atlético ha aprendido la lección y ha crecido. Lleva cinco partidos sin perder en competiciones europeas. El contragolpe rojiblanco fue letal en Madrid y esa misma arma estará disponible esta noche en Londres.

El 1-1 del Metropolitano le da vida al Atlético

Simeone apuesta por la misma alineación que sorprendió en casa.

Julián Álvarez llega con el tobillo comprometido pero será titular. Con 12 goles en Europa esta temporada, el argentino es demasiado valioso para dejarlo en el banquillo aunque no esté al cien por cien. Si el Cholo confía en él tocado, es porque sabe lo que puede dar incluso en esas condiciones.

El esquema será un compacto 5-3-2 defensivo diseñado para absorber la presión del Arsenal y hacer daño al contraataque. Es el fútbol que Simeone ha perfeccionado durante catorce años en el Atlético. No hay nadie en el mundo que lo ejecute mejor.

El Arsenal de Arteta: con armas pero con una baja

Mikel Arteta recupera a Odegaard y Havertz para el partido más importante de la temporada. Dos jugadores decisivos que estaban tocados. La mala noticia es Timber, cuya baja debilita la banda derecha en un partido donde los centros laterales pueden ser determinantes.

Esta noche en el Emirates, el Atlético saldrá a mejorar el 1-1 de la ida con la intensidad de quien sabe que está a dos partidos de conseguir lo que nunca ha conseguido. Simeone lleva catorce años construyendo algo en Madrid. Sus jugadores lo saben. El Metropolitano lo sabe.

Dos partidos. Una final posible. Un entrenador que ha estado aquí antes y que ha aprendido de cada derrota.

Esta noche, en Londres, todo es posible.