El Madrid de Mourinho afina su puesta a punto con un claro triunfo ante el Schalke

El Real Madrid cerró su preparación estival con una convincente victoria frente al Schalke 04 (0-3) en el Veltins Arena de Gelsenkirchen. El conjunto dirigido por José Mourinho resolvió el encuentro con tantos de Kylian Mbappé, Dean Huijsen y Carlos Espí, y terminó la pretemporada con tres triunfos, un empate y dos porterías imbatidas.

El técnico portugués aprovechó la última prueba para dar forma al once que afrontará el inicio de la competición oficial. Ibrahima Konaté ocupó un puesto en el centro de la defensa junto a Huijsen, mientras que Vinícius y Mbappé volvieron a compartir protagonismo en el ataque. En el banquillo aguardaban varios de los nombres más esperados por la afición, entre ellos Jude Bellingham, Yan Diomande y Marc Cucurella.

El conjunto madridista golpeó muy pronto. Apenas se habían disputado seis minutos cuando Mbappé presionó un defectuoso pase atrás de Schallenberg, recuperó el balón cerca del área y superó a Karius con una definición sencilla para establecer el 0-1.

El Madrid no necesitó monopolizar la posesión para controlar las situaciones de peligro. Su propuesta fue directa y vertical, con Arda Güler asumiendo un papel destacado en la construcción ofensiva. Precisamente el futbolista turco puso el balón que originó el segundo tanto: su lanzamiento de esquina encontró a Huijsen en el corazón del área y el central se impuso por alto para ampliar la ventaja.

El Schalke apenas logró inquietar a la defensa visitante y pudo llegar al descanso con una desventaja mayor. Vinícius estuvo cerca de marcar el tercero tras una acción individual, pero Timo Becker evitó el gol al despejar el disparo cuando ya se dirigía hacia la portería.

Tras el paso por los vestuarios, el escenario apenas varió. El Real Madrid mantuvo la presión sobre el área alemana y encontró el tercer tanto en el minuto 57. Carreras avanzó por el costado izquierdo y puso un centro elevado al segundo palo, donde Carlos Espí apareció para cabecear el balón al fondo de la red.

La última media hora estuvo marcada por las sustituciones y las interrupciones propias de un partido de preparación. Diomande y Cucurella hicieron su debut con la camiseta madridista, aunque dispusieron de poco margen para mostrar sus cualidades. El equipo blanco aseguró así su tercera victoria de la pretemporada y volvió a dejar su portería a cero.

El próximo compromiso del Real Madrid ya será oficial. El equipo de Mourinho comenzará su nueva etapa en LaLiga con la visita al Espanyol, correspondiente a la segunda jornada del campeonato, el sábado 22 de agosto a las 21:30 horas (CEST).