Mercedes insinúa la continuidad de Hamilton: «Ante la adversidad, otros rompen récords»

Lewis Hamilton sigue siendo el nombre que marca el paso en el Gran Circo de la Fórmula 1. El futuro del piloto británico mantiene en vilo a toda la parrilla y aunque muchos veían cercana la retirada del heptacampeón del mundo, todo apunta a que Sir Lewis Hamilton seguirá al volante de una de las flechas plateadas en el próximo Mundial.

Eso al menos se desprende del mensaje que ha colgado Mercedes en sus redes sociales. La escudería alemana colgaba una instantánea de Hamilton acompañado por un mensaje en el que da a entender que el piloto de Stevenage seguirá al menos una temporada más en activo.

Adversity causes some to break; others to break records. 💜🖤💪 pic.twitter.com/KVTf6iXKma

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 2, 2022