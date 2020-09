Toni Nadal recuerda la disputa familiar con su hermano del Barça por llevarse a Rafa como madridista

Durante casi tres décadas Toni Nadal fue entrenador de Rafa, lo llevó a conquistar 75 títulos.

El metódico coach deportivo contó algunas anécdotas para Infobae y explicó las razones del éxito de Nadal durante casi 20 años en las categorías máximas.

En alguna oportunidad el propio Rafa reveló en el programa El Hormiguero que en su infancia hubo una disciplina que le sirvió para marcar su personalidad. Como la vez que se olvidó la botella de agua con la que se refrescaba en las prácticas y su tío le ordenó que durante ese día tenía prohibido beber líquidos, ni refrescarse, para que entendiera que cada causa tiene su efecto.

«Esto no pasó sólo una vez. Si se olvidaba el agua, ese día no se bebía. Nadie se va a morir por no poder refrescarse. Son métodos de educación que marcan la personalidad. La adversidad cuesta, y la idea es que uno no se acostumbre a que todo vaya bien; porque si uno tiene todo servido a la larga lo paga caro.»