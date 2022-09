Carlos Alcaraz: «He ganado el Open Usa pero todavía puedo y debo mejor mi tenis»

No tiene límite.

Más increíble que Carlos Alcaraz haya ganado su primer título de Grand Slam y convertido en el No. 1 más joven en la historia del Pepperstone ATP Ranking creado en 1973, es que haya dicho en conferencia de prensa posterior al triunfo en la final del US Open que estamos muy lejos de ver su mejor versión.

“Todavía tengo mucho margen de mejora”.

El español se impuso al noruego Casper Ruud, por 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3 tras tres horas y 20 minutos de feroz combate tenístico

Los grandes reconocen a los grandes, Rafa Nadal felicitó a Carlos Alcaraz tras su victoria en el US Open 👏. pic.twitter.com/ignSckN1rG — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 12, 2022

Su entrenador Juan Carlos Ferrero, quien también estuvo en rueda de prensa, dijo que el murciano de 19 años está a un 60%, y Alcaraz coincidió.

“Estoy con Juan Carlos. El primer Grand Slam y el No. 1 han llegado muy pronto, pero eso no quiere decir que haya que estancarse y que no haya que mejorar. Muchos grandes partidos que he jugado me he dado un nueve de nota porque un diez es imposible. Siempre se puede mejorar”.

Ese pensamiento le ha permitido progresar en muy poco tiempo.

Hace un año, era el No. 55 del mundo. Hace dos años, estaba fuera del Top-150.

Hace tres años, ni siquiera integraba el Top-500. A día de hoy, ya es No. 1 del mundo y cuenta con títulos a nivel ATP 250, ATP 500, ATP Masters 1000 y Grand Slam.

Intentar evolucionar en cada torneo le ha permitido conseguirlo.

¡¿DE QUÉ PLANETA HAN VENIDO?! 👽 ¡Qué monstruos son Alcaraz y Ruud! ¡Y qué forma de cerrar un punto la de Carlitos! 🤩 ¡Brutal! 👏 Disfruta de la final del #USOpen en los canales de @Eurosport_ES disponibles en DAZN 🎾pic.twitter.com/HUfoLyu7Q4 — DAZN España (@DAZN_ES) September 11, 2022

En este US Open, sobre todo, destaca una mejora a nivel mental.

“Me ha sorprendido de mí mismo la manera en la que he solventado los momentos difíciles. Por ejemplo, cuando perdí el cuarto set contra [Frances] Tiafoe o cuando perdí el tercero y el cuarto contra Jannik [Sinner] y enfrenté match point… me pude sobreponer y seguir fuerte mentalmente. Me ha sorprendido considerando que he sido un chico al que le cuesta mantener regularidad en todo un torneo”.

Muchos aspectos se alinearon esta quincena en Flushing Meadows para que se quedara con el título e igualara la mayor escalada hacia el No. 1 en un solo torneo, saltando desde el No. 4.

Carlos Moyá, Andrer Agassi y Pete Sampras también habían logrado el mismo salto en el pasado. El diferencial de Carlitos es que lo ha hecho siendo un adolescente. De hecho, nadie menor de 20 años había sido No. 1 en la historia del Pepperstone ATP Rankings.

“Es increíble tener ese hueco en la historia, y que lleve mi nombre”.

“Pero yo creo que es más difícil aún lo que ha hecho el Big-3 (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic): mantenerse ahí durante casi 20 años ganando todo y peleando por el No. 1. Y es algo que yo busco. Quiero seguir estando en lo más arriba del tenis como lo ha hecho el Big-3. Para eso no hay que parar, toca seguir trabajando. Eso es lo que voy a hacer”.

“No quiero compararme con el Big-3 porque es casi imposible, pero a ellos los admiro, todo el mundo quiere llegar a hacer lo mismo que ellos, entonces seguiré trabajando para intentar parecerme, aunque sea una pequeña parte, a ellos”.

Pero el objetivo de mejorar, tras ser el campeón más joven del US Open desde Sampras en 1990, no es el único de Alcaraz. El otro, por paradójico que suene, es no cambiar. Solo que en cuanto a personalidad.