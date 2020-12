José Antonio Álvarez: «En el año de la distancia social, estamos más cerca que nunca de nuestros clientes»

Su respuesta a la pandemia le califica como el mejor banco de España, de toda América desde Canadá a Chile, y específicamente de Brasil y de Argentina, según la revista The Banker, del grupo Financial Times. El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ha declarado: «En el año de la distancia social, nos sentimos orgullosos de estar más cerca que nunca de nuestros clientes». El banco ha concedido en la pandemia 71.700 millones de euros en financiación rápida a autónomos y a pymes, y ha donado más de 100 millones para ayudas sanitarias, sociales y proyectos de investigación contra el coronavirus.

«Gracias a su innovación en productos y a su agilidad en los negocios, Santander España ha jugado un papel de incalculable valor apoyando a los clientes y a las empresas del país durante una crisis sanitaria y económica sin precedentes». Esta declaración del jurado de `The Banker´ es aplicable a todas las geografías del grupo y resume por qué esta revista del grupo Financial Times, que anualmente estudia las cuentas y actividades de miles de bancos en todo el mundo para determinar cuáles son los mejores y concederles un premio, ha elegido el pasado jueves a Banco Santander como ganador local de 2020 tanto en España como en Brasil y Argentina, y como el mejor a nivel global en toda América, desde Canadá hasta Chile. Estos galardones están considerados como los `Oscars´ del sector financiero internacional, junto a los premios Euromoney, que también ganó Santander este año en varias categorías, como las de Mejor Banco del Mundo para Pymes y Mejor Banco en Diversidad e Inclusión.

La respuesta temprana del Santander a los desafíos de la pandemia con nuevo crédito rápido y asequible para el tejido empresarial más vulnerable, y también para los clientes individuales, en todos sus países, ha sido fundamental para las comunidades donde opera el banco. Aún lo es. Ahora mismo está concediendo financiación por unos 600 milllones diarios en promedio. A través de su perfil oficial en Linkedin, la presidenta del banco, Ana Botín, ha felicitado a todos los equipos de la organización en Europa y América y les ha elogiado por sus grandes esfuerzos para poder seguir dando servicio a los clientes a pesar de las dificultades generadas por la pandemia. «La razón de que existamos es ayudarles a prosperar», les ha elogiado Botín, que ha cifrado en 71.700 millones de euros el volumen de financiación otorgado por Santander a autónomos y empresas desde que fue declarado el estado de emergencia. Alrededor de 120.000 empleados del grupo se pasaron al teletrabajo desde casa con los estados de alarma en muchos países, un esfuerzo de logística de hardware y software, innovación y ciberseguridad difícilmente reproducible, sólo comparable a la aceleración a pasos agigantados de la transformación digital de productos y servicios.

El director de The Banker, Brian Capler, y su responsable editorial de Economía, Silvia Pavoni, han explicado mediante declaraciones virtuales en su sitio web que el jurado de la revista no sólo ha estudiado los resultados económicos, la fortaleza o la eficiencia de los bancos a la hora de otorgar los premios, sino muy especialmente sus respuestas a la crisis de la pandemia y a la innovación digital que les ha permitido llegar más rápido a los clientes. «Santander continúa siendo una marca líder en América», dice The Banker en su argumentación sobre el premio al banco de origen español. «El éxito de Santander -continúa The Banker- se basa en su capacidad para aprovechar el talento de la fuerza laboral local para extender a otras geografías nuevos productos y servicios, ya sea con un enfoque innovador para las sucursales físicas o con la creación de cuentas corrientes básicas que promueven el uso de productos digitales y mejoran la inclusión financiera». El consejero delegado del Grupo Santander, José Antonio Álvarez, ha declarado: «En el año de la distancia social, nos sentimos orgullosos de estar más cerca que nunca de nuestros clientes». «De cara al futuro, la mayor fuente de crecimiento del Santander, y de contribución a las comunidades locales, seguirá derivando de llegar a los muchos latinoamericanos que aún están excluidos de los servicios financieros», ha explicado Álvarez. «Hay alrededor de 300 millones de consumidores no bancarizados o infrabancarizados en América Latina. Mediante el uso de soluciones digitales, podemos ofrecerles acceso a servicios financieros por primera vez, nuestro objetivo es empoderar a 10 millones de personas en los próximos años».

La pandemia ha acelerado la revolución digital

«Santander España -dice la revista- ha salido victorioso en uno de los países más competitivos de Europa». «Su progreso en banca digital ha sido sido acelerado por la pandemia. En 2020, Santander España ha experimentado un aumento del 20% en la incorporación de clientes senior, mientras que ahora cuenta con más de 5,1 millones de clientes digitales, lo que representa el 65% de su base total de clientes». Rami Aboukhair, consejero delegado de la filial española, ha asegurado que el virus ha acelerado la velocidad de la revolución digital entre tres y cinco años. “Casi la mitad de las ventas registradas en los primeros nueve meses del año -explica Aboukhair- fueron en canales digitales, ocho puntos porcentuales más que en 2019 ”. Mientras tanto, Santander ha logrado grandes avances en España en la reducción de su brecha salarial de género: ya está sólo en el 2%. El número de mujeres en puestos de alta dirección también ha aumentado. «Este trabajo -resalta The Banker- ha ido de la mano de otros esfuerzos para promover la diversidad y la inclusión en la plantilla de Santander España». «Santander seguirá desempeñando un papel clave en la provisión de la financiación necesaria a las empresas para mitigar el impacto de la crisis económica y promover la recuperación económica. Comercialmente, mantenemos el compromiso de mejorar el servicio a nuestros clientes a través de todos los canales, al tiempo que mejoramos la eficiencia y les damos a los clientes razones para venir, quedarse y recomendarnos», concluye Aboukhair.

Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España, agradece el galardón de The Banker como mejor banco de nuestro país.

Cómo ha actuado Santander en Argentina y Brasil

En el caso de Argentina, «Santander ha ganado una posición envidiable en un mercado desafiante que se caracteriza por un crecimiento económico volátil y una alta inflación». «Después de dos años de recesión, las perspectivas del país se han visto agravadas por el Covid-19 y las restricciones sociales consecuentes. Durante estas terribles condiciones, Santander mantuvo su posición de liderazgo en varios segmentos, especialmente en el mercado de préstamos al consumo y en depósitos totales del sector privado». Desde 2019, el banco está buscando formas de reducir la burocracia interna y externa, tan complejas en Argentina, y está acelerando la transformación digital, con soluciones financieras a medida desconocidas en el país. «Por ejemplo -dice The Banker- se propuso atraer a más mujeres emprendedoras y comenzó a ofrecerles capacitación empresarial además de financiación. También examinó a los clientes jóvenes y creó una nueva tarjeta de crédito y una cuenta de ahorros, junto con la perspectiva de ser mentor y acceder a becas. Los argentinos de 13 a 17 años ahora también pueden solicitar una tarjeta de crédito prepago». Lanzó también un nuevo servicio prioritario para jubilados, una cuenta prioritaria especial para los trabajadores de la salud y la capacidad de gastar los incentivos obtenidos por los clientes por usar las cuentas de Santander en aplicaciones de alimentos, distribución y atención médica.

Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por coronavirus, tras Estados Unidos. Santander también ha sido nombrado allí como mejor banco. Sergio Rial, máximo responsable de Santander Brasil y del continente, ha dicho: «Desde el inicio de la pandemia, nuestra prioridad ha sido apoyar a nuestros empleados y a sus familias, a nuestros clientes y a la comunidad». Santander se unió al fondo de emergencia para distribuir 40.000 millones de reales (7.000 millones de dólares) en crédito nuevo a pymes, creó un programa especial para microemprendedores, sobre todo mujeres, y aplazó las cuotas de los préstamos de decenas de miles de pequeños negocios y clientes individuales. Su plataforma de pagos digitales, Getnet, creada en Brasil, se está convirtiendo en la más importante de toda América Latina y Santander planea crear a su alrededor la mejor del mundo.