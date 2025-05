Trump dobla los aranceles al acero y aluminio: impacto directo en la economía global

La política comercial de Estados Unidos acaba de dar otro giro abrupto.

El presidente Donald Trump anunció este viernes, 30 de mayo de 2025, en un mitin en Pensilvania que su administración duplicará los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, pasando del 25% al 50%, una medida que entrará en vigor el próximo 4 de junio.

El mensaje fue claro: “Nadie va a eludir eso”.

Eso sentenció Trump ante una multitud enfervorizada de trabajadores siderúrgicos, dejando patente su intención de blindar la industria nacional frente a la competencia extranjera.

La decisión supone un retorno a la línea dura que caracterizó el primer mandato de Trump, donde la imposición de aranceles fue una herramienta recurrente para proteger sectores estratégicos, especialmente el acero.

Esta vez, la medida se amplía al aluminio, reforzando un mensaje de defensa férrea del empleo industrial estadounidense. El mandatario justificó la subida como una forma de asegurar la fortaleza y “el orgullo” del acero nacional, afirmando:

“No queremos que el futuro de Estados Unidos se construya con acero de mala calidad de Shanghái. Queremos que se construya con la fuerza y el orgullo de Pittsburgh”.

Trump says he will double tariffs on steel imports pic.twitter.com/3dULoPAKA2

— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) May 31, 2025