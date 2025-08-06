Patinetes eléctricos y bicis rápidas: así será el seguro obligatorio que llega en 2026

La movilidad urbana se prepara para un cambio de calado. España da un paso decisivo hacia la regulación de los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos y las bicicletas eléctricas más potentes, con la implantación de un seguro obligatorio que, hasta ahora, era una recomendación o una exigencia limitada a algunos municipios. La nueva norma, fruto de la adaptación de la directiva europea, busca equiparar a estos vehículos con el resto de automóviles en lo relativo a la protección de víctimas y responsabilidad civil ante accidentes.

Fechas clave y periodo de adaptación

El cambio no será inmediato. El Congreso ha aprobado que el seguro obligatorio entre en vigor el 2 de enero de 2026. Desde esa fecha se abre un plazo de seis meses para que propietarios y usuarios se adapten, periodo en el que no se impondrán sanciones. A partir del 2 de julio de 2026, circular sin seguro por la vía pública supondrá multas equivalentes a las ya vigentes para turismos convencionales, con sanciones que podrán superar los 600 euros en algunas ciudades.

Entrada en vigor: 2 enero 2026

2 enero 2026 Plazo para contratar seguro: Hasta julio 2026 sin sanciones

Hasta julio 2026 sin sanciones Multas por incumplir: desde julio 2026, equiparadas a las de coches

¿Qué vehículos están afectados?

La norma no obliga a todos los patinetes ni todas las bicicletas eléctricas. Solo estarán sujetos al seguro obligatorio:

Patinetes eléctricos : Los que superen los 25 km/h o tengan una potencia nominal continua superior a 250 W . También aquellos que, con peso neto superior a 25 kg , puedan circular a más de 14 km/h .

: Bicicletas eléctricas : Las que superen los 250 W o los 25 km/h . Las pedelec (pedaleo asistido hasta 25 km/h y potencia igual o menor a 250 W) quedan exentas.

:

Esta distinción es clave: la mayoría de bicicletas eléctricas convencionales no necesitarán seguro, salvo modelos muy potentes o rápidos, mientras que sí lo será para muchos patinetes urbanos actuales.

Requisitos técnicos y administrativos

Para poder circular legalmente y asegurar el vehículo será imprescindible:

Certificado de circulación homologado por la DGT.

Inscripción en el Registro Nacional de Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Etiqueta identificativa o matrícula específica.

Pasar controles técnicos periódicos si así lo exige la normativa.

Además, los patinetes eléctricos sujetos a la obligación no podrán tener asiento si cuentan con sistema de autoequilibrado y deberán cumplir con las especificaciones técnicas marcadas por la Dirección General de Tráfico. Por ejemplo, desde enero de 2027 solo podrán circular aquellos patinetes homologados con certificado oficial.

La redefinición del “vehículo a motor”

Uno de los grandes cambios es cómo la ley entiende ahora el concepto “vehículo a motor”. La reforma incluye expresamente dentro de esta categoría a los VMP capaces de alcanzar velocidades superiores a los límites citados o cuya potencia supere los mínimos establecidos. El objetivo es garantizar que cualquier accidente causado por estos vehículos cuente con cobertura para indemnizar daños personales o materiales ocasionados a terceros.

Tabla resumen: ¿Necesitas seguro?

Vehículo Potencia Velocidad máxima ¿Seguro obligatorio? Patinete eléctrico común ≤250 W ≤25 km/h No Patinete potente >250 W >25 km/h Sí Patinete pesado (>25 kg) – >14 km/h Sí Bicicleta eléctrica pedelec ≤250 W ≤25 km/h No Bicicleta eléctrica rápida >250 W >25 km/h Sí

¿Cómo contratar el seguro?

El procedimiento será similar al del seguro para coches o motos. Bastará acudir a cualquier aseguradora autorizada, aportar los datos del titular y del vehículo (incluyendo el certificado DGT y matrícula), y suscribir una póliza básica de responsabilidad civil frente a terceros. El precio variará en función del tipo y potencia del vehículo y las coberturas adicionales que se quieran añadir.

Puntos clave al contratar:

Cobertura mínima: daños personales y materiales causados a terceros.

Se pueden añadir coberturas voluntarias (robo, daños propios…).

Es recomendable comparar ofertas antes de firmar.

Otras obligaciones: casco, edad mínima y normas urbanas

El seguro es solo una parte del nuevo marco legal. Las ciudades mantienen competencias sobre otros aspectos clave:

Uso obligatorio del casco (en ciudades como Barcelona ya es sancionable no llevarlo).

Circulación permitida solo por carriles bici o vías autorizadas.

Prohibición expresa de circular por aceras.

Edad mínima para conducir un VMP: habitualmente 16 años.

Obligación de llevar luces homologadas y elementos reflectantes.

En municipios como Palma, el seguro para patinetes ya era obligatorio antes incluso del cambio estatal. Las ordenanzas locales pueden añadir requisitos adicionales.

¿Por qué esta reforma ahora?

El auge explosivo del patinete eléctrico en grandes ciudades ha traído consigo una mayor siniestralidad e inseguridad jurídica para víctimas y usuarios. La trasposición de la directiva europea pretende armonizar la protección legal en todos los países miembros e incentivar una convivencia segura entre peatones, vehículos tradicionales y nuevos medios urbanos.

Según datos recientes:

En España circulan actualmente más de 1 millón de VMP.

de VMP. Los accidentes con VMP han crecido un 30% en los últimos dos años.

El seguro voluntario era minoritario; solo un 15% disponía hasta ahora.

La expectativa es mejorar el acceso rápido a indemnizaciones tras accidentes y reducir litigiosidad entre usuarios vulnerables.

En definitiva, la llegada del seguro obligatorio para patinetes eléctricos y determinadas bicicletas rápidas supone un nuevo equilibrio entre fomento de movilidad sostenible y garantías jurídicas para todos. Si tienes uno de estos vehículos o piensas comprarlo pronto, toma nota: desde enero de 2026 empieza otra era sobre ruedas en nuestras ciudades.