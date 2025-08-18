Los jubilados españoles cobran de media más que los jóvenes y uno de cada tres supera ya los 2.000 euros al mes

La imagen tradicional del jubilado español con pensión modesta está quedando atrás.

Hoy, uno de cada tres jubilados percibe ya más de 2.000 euros al mes, un fenómeno sin precedentes que refleja la profunda transformación del sistema de pensiones y de la estructura laboral de las últimas décadas.

El incremento de las pensiones más altas coincide con la disminución de quienes cobran menos de 1.000 euros, y el salto es tan acusado que el número de jubilados que superan los 3.000 euros al mes se ha triplicado en solo una década.

A día de hoy, 18 de agosto de 2025, los datos oficiales muestran que la pensión media de jubilación en España se sitúa ya en 1.506,5 euros mensuales, pero la tendencia apunta mucho más arriba para un segmento creciente de la población.

Esta evolución es consecuencia directa de la revalorización anual ligada a la inflación, las mejores carreras de cotización y el acceso a bases reguladoras más elevadas por parte de los nuevos jubilados.

Un tercio de los jubilados supera ya los 2.000 euros mensuales.

supera ya los 2.000 euros mensuales. El porcentaje de pensiones inferiores a 1.000 euros desciende año tras año.

Casi se ha triplicado el número de jubilados que cobra más de 3.000 euros mensuales.

Este cambio responde, en parte, al acceso a la jubilación de generaciones con trayectorias laborales más estables, salarios más altos y cotizaciones continuas, especialmente en los sectores público y privado de alta cualificación.

El impacto de la revalorización y el contexto económico

Las últimas reformas han blindado el poder adquisitivo de los pensionistas. Para 2025, las pensiones contributivas y de clases pasivas han subido un 2,8%, mientras que las mínimas lo han hecho en torno a un 6% y las no contributivas hasta un 9%. La pensión máxima se ha fijado en 3.267,60 euros mensuales, cifra que marca el techo de las prestaciones y que cada vez más jubilados alcanzan o rozan.

La pensión media del sistema alcanza los 1.309 euros, pero la de jubilación se sitúa en 1.506,5 euros.

El gasto total mensual en pensiones supera ya los 13.500 millones de euros, con un crecimiento interanual del 6,2%.

De los más de 9,3 millones de pensionistas, el grueso lo representan los jubilados, seguidos de viudedad e incapacidad permanente.

El efecto acumulativo de la revalorización y el acceso de nuevas generaciones a la jubilación está generando un cambio radical en la distribución de las cuantías.

Menos pensiones bajas, más pensiones altas

La reducción de las pensiones más bajas es una de las consecuencias más visibles de este proceso. El porcentaje de jubilados que cobra menos de 1.000 euros se ha reducido de forma sostenida, mientras que el de quienes superan los 2.000 y 3.000 euros sigue creciendo.

En la última década, el número de pensiones de más de 3.000 euros casi se ha triplicado.

Las nuevas altas de jubilación se sitúan de media en 1.761,5 euros, muy por encima de la media histórica.

El régimen general, que agrupa a la mayoría de asalariados, eleva la pensión media a 1.662,3 euros, frente a los 1.007,1 euros de los autónomos.

Este fenómeno no solo refleja la mejora en las carreras de cotización, sino también la consolidación de mejores salarios y mayor estabilidad laboral en las generaciones que ahora acceden a la jubilación.

El contraste con los salarios de los jóvenes

El dato más llamativo, y que genera debate social y político, es que muchos jubilados cobran más que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Los primeros sueldos de los menores de 30 años, especialmente en sectores con alta temporalidad y precariedad, quedan por debajo de la pensión que reciben cada vez más jubilados.

El salario medio de los jóvenes ronda los 1.200-1.300 euros mensuales, muy por debajo de la pensión media de jubilación y a años luz de las nuevas altas más elevadas.

Este desfase alimenta el debate sobre la sostenibilidad del sistema y las dificultades de acceso a la vivienda y el consumo para los más jóvenes.

La brecha intergeneracional se ensancha, y la presión sobre el sistema se hace más visible a medida que la pirámide poblacional envejece y los cotizantes activos deben sostener un gasto creciente en pensiones.

Perspectivas y retos a corto y medio plazo

El incremento del número de pensiones elevadas es reflejo de un país que ha mejorado su mercado laboral en las décadas previas, pero plantea desafíos importantes:

La sostenibilidad financiera del sistema público exige un mercado laboral robusto, capaz de generar cotizaciones suficientes.

El envejecimiento demográfico y la reducción de la población activa tensionan la relación entre cotizantes y pensionistas.

La desigualdad en las cuantías entre regímenes (asalariados vs autónomos) y la brecha de género siguen siendo retos pendientes.

Las medidas de revalorización y la actualización de las bases de cotización buscan garantizar el poder adquisitivo y la dignidad de los jubilados, pero el debate sobre la equidad y la sostenibilidad del modelo cobra fuerza ante la nueva realidad.

El perfil del jubilado español ha cambiado para siempre. Hoy, son más numerosos los que disfrutan de pensiones elevadas, fruto de largas trayectorias laborales y cotizaciones elevadas. El reto es que este avance no genere nuevas brechas sociales y que el sistema logre sostenerse sin dejar atrás a las generaciones más jóvenes.