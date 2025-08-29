IPC agosto: la inflación repunta al 2,7% en España

El termómetro de la economía familiar vuelve a registrar temperaturas altas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que el Índice de Precios al Consumo (IPC) adelantado de agosto ha escalado hasta el 2,7% interanual, dos décimas más que el mes pasado. Detrás del repunte está el encarecimiento de la electricidad y los combustibles, junto con algunos alimentos que no dan tregua en la cesta básica.

La inflación subyacente, que excluye productos frescos y energía, se mantiene contenida en torno al 2,3%, pero los precios generales muestran una tendencia ascendente que preocupa tanto a consumidores como a instituciones europeas. A día de hoy, 29 de agosto de 2025, el dato coloca a España por encima del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), lo que podría presionar cambios en la política monetaria en los próximos meses.

¿Por qué sube el IPC? Electricidad y carburantes toman protagonismo

El principal motor del incremento está en la factura eléctrica. Los precios de la vivienda y los servicios públicos se dispararon un 6,7% anual en julio y mantienen su tirón en agosto. El efecto base respecto a la caída de precios del año anterior se combina con una subida de los carburantes para vehículos personales: el grupo transporte pasa de deflación a inflación positiva este verano.

Alimentos como los huevos, carnes y frutas siguen subiendo por encima del promedio. En el último año, destacan los siguientes aumentos:

Chocolate: +21,6%

Huevos: +18,3%

Carne de vacuno: +15,1%

Carne de cordero: +11,7%

Frutas: +8,8%

Legumbres y hortalizas: +8,4%

Pescado: +6,2%

Estos incrementos superan con creces cualquier subida salarial registrada en el mismo periodo.

Comparativa gráfica: la cesta básica entre 2022 y 2025

La evolución de los precios no es homogénea. Un vistazo al gráfico comparativo muestra cómo varió el coste mensual de una cesta básica desde 2022:

Año Cesta básica (€) Variación (%) 2022 873 — 2023 950 +8.8 2024 970 +2.1 Agosto-25 1.015 +4.6

En total, llenar el carro cuesta hoy un 16% más que en 2021, según estimaciones publicadas este mes por medios económicos nacionales. El sobrecoste ronda los 45 euros por persona al año, lo que supone cerca de 180 euros más para un hogar medio.

Infografía destacada

El precio medio de los alimentos ha subido un 38,5% desde antes de la pandemia .

. Alimentos y bebidas no alcohólicas se han encarecido un 33% desde julio de 2021 .

. El gasto familiar se ajusta con cestas más pequeñas y mayor búsqueda de promociones.

Vuelta al cole bajo presión inflacionista

Con septiembre a la vuelta de la esquina, las familias españolas preparan la vuelta al cole entre calculadoras y listas cada vez más ajustadas. El encarecimiento afecta directamente a uniformes, material escolar y alimentación infantil. Los expertos advierten que las subidas en energía repercuten también en los costes logísticos y servicios vinculados a la educación.

Muchos hogares han modificado sus hábitos:

Reducción del consumo per cápita.

Más marca blanca.

Búsqueda activa de ofertas y descuentos.

El Ministerio de Economía destaca que esta evolución es “compatible con un fuerte dinamismo”, aunque los bolsillos notan cada céntimo extra gastado.

La inflación presiona al BCE: ¿se avecinan cambios?

El BCE observa con atención los datos españoles, ya que una inflación persistente por encima del objetivo del 2% puede desencadenar medidas restrictivas para contener el calentamiento económico. La volatilidad energética sigue generando incertidumbre en toda la zona euro.

La postura actual es dependiente de datos; si se confirma un nuevo repunte en septiembre tras la publicación definitiva del INE, podríamos ver endurecimiento monetario antes de fin de año.

Estrategias empresariales ante el nuevo escenario

Las empresas adaptan sus estrategias para atraer clientes en medio del encarecimiento generalizado:

Promociones agresivas para productos básicos.

Mayor peso de marcas blancas y formatos ahorro.

Ajuste rápido en precios finales para no perder cuota.

El sector retail busca fórmulas innovadoras para mantener ventas ante consumidores cada vez más cautos.

Calculadora embebida: ¿cuánto te sube el gasto mensual?

¿Quieres saber cuánto impacta la subida del IPC en tu bolsillo? Multiplica tu gasto habitual en alimentación y suministros por el porcentaje anual (+2,7%). Si gastabas 400 € mensuales hace un año, ahora pagarás cerca de 411 € por lo mismo.

La inflación no da tregua. Quien llena hoy dos bolsas con 50 euros recuerda cómo hace apenas cinco años ese importe servía para mucho más.

Enlaces entre economía real y tribunales

Los abusos comerciales derivados del aumento súbito o injustificado de precios siguen bajo vigilancia judicial. Las asociaciones alertan sobre prácticas poco transparentes en suministros básicos; algunos casos ya están ante tribunales especializados.

El IPC es mucho más que una cifra mensual: es el pulso cotidiano del consumo, la economía y las preocupaciones familiares. La próxima publicación definitiva marcará nuevos retos para todos.