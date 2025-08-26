El Ibex 35 y todos los mercados financieros caen o se agitan por Trump y ante la inminente caída del Gobierno francés

Las bolsas europeas experimentan descensos tras las recientes presiones de Donald Trump sobre la Reserva Federal (Fed), que incluyeron el despido de una gobernadora nombrada en la era Biden y amenazas de imponer nuevos aranceles y restringir las exportaciones de chips a países que mantengan sus tasas digitales.

Asimismo, en la sesión de este martes, los inversores están procesando el anuncio de una moción de confianza del Gobierno francés, comunicado ayer por el primer ministro François Bayrou, con fecha fijada para el 8 de septiembre.

En este contexto, el Ibex 35 registra una caída del 0,6%, situándose en los 15.160 puntos, mientras que el Cac francés pierde un 1,5%, con momentos en los que llegó a descender hasta un 2%.

En esta jornada, la agenda macroeconómica carece de datos relevantes, a la espera del PIB de Estados Unidos, que se publicará el próximo jueves.

La Bolsa de París ha amanecido este martes bajo un clima de máxima tensión.

Las acciones caen con fuerza y los bancos lideran las pérdidas, reflejando el nerviosismo de los inversores ante la más que probable caída del Gobierno francés en la moción de confianza convocada para el 8 de septiembre. El epicentro del terremoto: el plan de ajuste presupuestario de François Bayrou, contestado por todos los partidos de la oposición y con escasas opciones de sobrevivir al voto parlamentario.

La Bolsa y los bancos, en el ojo del huracán

Las cifras hablan por sí solas. A primera hora, el índice CAC-40 se dejaba más del 2%, situándose por debajo del umbral simbólico de los 7.600 puntos. El lunes ya había cedido un 1,59% tras el anuncio de Bayrou, pero el martes el castigo se ha acelerado. Los grandes bancos franceses son los principales damnificados:

Société Générale : –7,67%

: –7,67% BNP Paribas : –7,05%

: –7,05% Crédit Agricole : –6,31%

: –6,31% Axa: –5,64%

El desplome refleja la incertidumbre sobre la estabilidad política y fiscal de Francia. Los bancos nacionales poseen grandes volúmenes de deuda pública gala, lo que les expone directamente a cualquier volatilidad en los mercados soberanos. La prima de riesgo francesa también repuntó a 77,2 puntos básicos frente a los 75,2 previos, otro indicio claro del nerviosismo inversor.

Antecedentes: una inestabilidad crónica

El contexto político es crucial para entender esta reacción del mercado. Desde junio de 2024, cuando el presidente Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional tras una crisis institucional, Francia vive instalada en un bloqueo parlamentario. Las elecciones anticipadas resultaron en una cámara dividida en tres bloques: izquierda, macronistas y extrema derecha. El actual primer ministro, François Bayrou, llegó al cargo en diciembre tras la caída por moción de censura de su predecesor.

Bayrou prometió desde julio un presupuesto austero para 2026 con recortes por valor de 44.000 millones de euros, incluyendo medidas tan controvertidas como la supresión de dos días festivos y recortes en programas sociales. El objetivo es reducir el déficit público del 5,8% del PIB registrado en 2024 al 4,6% en 2026 y acercarse al límite europeo del 3% antes de 2029.

Sin embargo, la popularidad del Gobierno se encuentra en mínimos históricos y la oposición ha cerrado filas contra el Ejecutivo. Todos los partidos relevantes —incluyendo Agrupación Nacional (RN), La Francia Insumisa (LFI), socialistas y ecologistas— han anunciado su voto negativo a la moción de confianza. El jefe socialista Boris Vallaud fue contundente: «François Bayrou no ha optado por el diálogo, sino por la liquidación».

¿Qué puede ocurrir tras el 8 de septiembre?

La perspectiva más realista a día de hoy, 26 de agosto de 2025, es que el Gobierno caerá en la votación parlamentaria. Si eso ocurre:

Dimisión inmediata del primer ministro Bayrou.

del primer ministro Bayrou. El presidente Macron podría designar a un nuevo jefe de Gobierno para intentar tejer una mayoría alternativa.

Si no hay acuerdo viable entre las fuerzas políticas, se abriría la puerta a unas nuevas elecciones legislativas anticipadas.

Todo esto ocurre mientras Francia afronta una deuda pública equivalente al 114% del PIB —la tercera más alta del euro tras Grecia e Italia— y una presión creciente sobre su prima de riesgo.

Reacciones desde dentro y fuera

El propio ministro francés de Economía, Eric Lombard, reconocía este martes en France Inter que «no voy a decir que el riesgo [de crisis financiera] no existe», aunque defendió la solidez estructural francesa y su capacidad para encontrar una solución rápida si fracasa el voto parlamentario.

Mientras tanto, desde sectores como La Francia Insumisa se subraya que «hay que impedir que Macron nombre por tercera vez a un primer ministro que haría la misma política», en palabras recientes de Jean-Luc Mélenchon.

La tensión política no solo preocupa a los mercados financieros. También hay llamados desde sindicatos y movimientos sociales a bloquear Francia con huelgas si prospera el plan presupuestario —una amenaza real para la vida económica cotidiana.

Impacto internacional e implicaciones económicas

El caso francés se observa con atención desde las principales capitales europeas y los organismos internacionales. Una crisis política prolongada podría afectar negativamente no solo al coste de financiación francesa sino al conjunto del euro. El temor a una crisis sistémica similar a la vivida durante la última década no es infundado.

Los analistas apuntan varios escenarios posibles:

Un nuevo Gobierno con perfil tecnócrata o apoyado por una gran coalición.

Elecciones anticipadas que podrían reforzar aún más a las fuerzas populistas.

Mayor presión sobre los mercados si persiste el bloqueo institucional.

Debate europeo sobre flexibilizar las reglas fiscales para evitar un contagio mayor.

En cualquier caso, el desenlace tendrá consecuencias inmediatas para los mercados financieros y para las políticas económicas tanto dentro como fuera de Francia.

A día de hoy, 26 de agosto del 2025, todo apunta a que Francia vivirá una nueva fase crítica marcada por volatilidad política y financiera. La Bolsa parisina y sus bancos ya están pagando ese precio mientras los actores políticos buscan —sin éxito hasta ahora— fórmulas para estabilizar el país. El resultado final dependerá no solo del voto parlamentario sino también de la capacidad francesa para reinventar consensos en mitad del temporal.