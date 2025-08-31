Euríbor agosto sube al 2,114%: ¿baja tu cuota?

El mes de agosto trae novedades relevantes para quienes tienen una hipoteca variable en España. El euríbor, principal referencia para la mayoría de préstamos hipotecarios, ha cerrado el mes en el 2,114%, lo que supone el primer repunte significativo del año tras meses de descensos y cierta estabilidad. Este pequeño ascenso respecto a julio (2,079%) marca el inicio de un nuevo ciclo de ajuste en los tipos de interés, aunque la cifra sigue siendo muy inferior al nivel registrado hace justo un año (3,166%).

La noticia tiene doble cara: por un lado, la subida intermensual puede preocupar a quienes revisan su préstamo próximamente; por otro, la fuerte caída interanual (-1,05 puntos porcentuales) sigue ofreciendo alivio en la cuota mensual a la mayoría de hipotecados con revisión anual. En concreto, según cálculos recientes, las hipotecas variables que se revisen en septiembre verán una rebaja media de 1.128 euros al año para préstamos medios.

¿Por qué fluctúa el euríbor y cómo afecta a tu hipoteca?

El euríbor se calcula como la media ponderada del tipo al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí a 12 meses. Cada día se publica un valor y la media mensual determina el interés aplicable en la revisión periódica de las hipotecas variables.

Si el euríbor sube, las cuotas mensuales aumentan.

Si baja, las cuotas disminuyen.

En agosto de 2025, tras varias jornadas con leves oscilaciones diarias (entre 2,118% y 2,156%), la tendencia ha sido ligeramente alcista respecto a julio, aunque lejos aún del escenario de tipos elevados que preocupaba en 2023 y 2024.

Ejemplo práctico: ¿cuánto baja tu cuota?

Vamos con cifras concretas para entender el impacto real. Supongamos una hipoteca variable típica contratada a 25 o 30 años:

Importe Plazo Diferencial Cuota anterior (Euríbor 3,166%) Cuota actual (Euríbor 2,114%) Ahorro anual 120.000 € 25 años +1% 645 €/mes 576 €/mes ~828 € 150.000 € 30 años +1% 659 €/mes 591 €/mes ~816 €

La rebaja es significativa si la revisión es anual.

Si tu revisión es semestral o trimestral notarás también una bajada respecto al año anterior, aunque menor que en julio.

Esto se traduce en que muchos hogares seguirán viendo una reducción del gasto mensual hipotecario durante lo que queda de año.

La letra pequeña: consejos ante el nuevo entorno

Aunque los datos invitan al optimismo para quienes revisan ahora su préstamo, conviene no perder de vista algunos factores clave:

La vinculación exigida por algunas entidades (seguros, tarjetas) puede encarecer la oferta inicial.

exigida por algunas entidades (seguros, tarjetas) puede encarecer la oferta inicial. Buscar hipotecas sin comisiones sigue siendo recomendable para reducir el coste total del préstamo.

sigue siendo recomendable para reducir el coste total del préstamo. El mercado está en un entorno de alta sensibilidad: pequeños movimientos pueden repercutir con rapidez en las cuotas mensuales.

Además, los analistas prevén que si la inflación sigue moderándose y el BCE opta por recortes adicionales de tipos, el euríbor podría continuar bajando progresivamente en los próximos meses.

Evolución reciente: estabilización tras la tempestad

Echando la vista atrás:

En agosto de 2024: euríbor al 3,166%.

Septiembre/octubre: descenso progresivo hasta niveles cercanos al 2%.

Julio de 2025: mínimo anual (2,079%), seguido del repunte actual.

Este contexto supone un cambio drástico respecto al escenario vivido entre 2022 y mediados de 2024. El euríbor alcanzó entonces máximos que encarecieron notablemente las hipotecas variables. Desde entonces, la tendencia bajista ha permitido aliviar la presión financiera sobre miles de familias españolas.

¿Qué esperar en los próximos meses?

Las previsiones apuntan a cierta estabilización del euríbor alrededor del nivel actual si no hay sobresaltos macroeconómicos. No obstante:

Las revisiones próximas seguirán abaratando cuotas frente al año anterior.

La caída interanual es cada vez menos intensa; es probable que el ahorro extra sea menor conforme pase el tiempo.

Los nuevos solicitantes encuentran mejores condiciones ahora que hace un año.

Para quienes estén valorando cambiarse a tipo fijo o contratar una nueva hipoteca variable, este contexto abre una ventana interesante pero conviene comparar ofertas y condiciones antes de decidir.

A día de hoy, 31 de agosto de 2025, el euríbor vive un momento clave: repunta levemente pero ofrece aún margen para ahorrar en la cuota hipotecaria. El mercado inmobiliario observa con atención esta evolución y los hogares españoles disfrutan aún del respiro que ofrece esta bajada interanual. Sin embargo, toca estar atentos: cualquier giro inesperado podría cambiar el panorama en cuestión de meses.