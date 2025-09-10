BBVA alardea de tener ya la OPA del Sabadell ‘en el bolsillo’

El pulso entre BBVA y Sabadell ha entrado en una fase decisiva.

La entidad presidida por Carlos Torres ha comunicado que ya cuenta con apoyos mayoritarios para su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell.

Más del 55% del capital estaría dispuesto a aceptar el canje propuesto, según fuentes próximas al proceso. Esta cifra supone superar el umbral mínimo exigido para tomar el control efectivo de Sabadell y marca un punto de inflexión en la reconfiguración del sector bancario español.

La OPA, autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, consiste en un intercambio de acciones –por cada título de Sabadell, el accionista recibiría 0,18 acciones de BBVA más un pago en efectivo de 0,126 euros–. El consejo de administración de Sabadell ha anunciado que emitirá próximamente una recomendación pública sobre la operación, aunque ya anticipó su rechazo inicial por considerarla poco atractiva para sus accionistas y empleados.

La noticia ha generado una intensa actividad entre los inversores institucionales, quienes ven en la fusión una oportunidad para consolidar posiciones en un sector que atraviesa una etapa de resultados históricos y fortaleza financiera.

Accionistas minoritarios: exigencias y dudas

Mientras BBVA presume del respaldo mayoritario, los accionistas minoritarios mantienen sus reservas. Varios fondos han reclamado mejoras en las condiciones del canje, argumentando que el precio actual no refleja el potencial futuro de Sabadell tras los últimos resultados trimestrales. La presión se centra en dos frentes:

Revisión al alza del componente en efectivo.

Garantías laborales y comerciales para empleados y clientes.

El presidente de BBVA ha descartado lanzar una segunda oferta pública si la actual fracasa: “Queremos ser dueños de más de la mitad de los derechos de voto; si no se cumple esa condición, se acabó la operación”, declaró Torres a medios nacionales. Esto sitúa a los accionistas ante una disyuntiva clara: aceptar las condiciones actuales o quedarse fuera de una operación histórica.

El contexto es relevante. El sector bancario español lidera las subidas en bolsa gracias al entorno favorable de tipos y a un consumo interno más robusto. El interés internacional por las entidades nacionales ha crecido, con grandes fondos sobreponderando posiciones ante el atractivo renovado del mercado español.

Impacto inmediato en mercados y consumo

A día de hoy, 10 de septiembre de 2025, la bolsa española muestra síntomas claros del efecto arrastre provocado por la operación. El IBEX 35 ha superado los 15.200 puntos por primera vez desde 2007, impulsado principalmente por valores financieros como BBVA e Iberdrola. El índice acumula una subida superior al 21% en lo que va de año, situándose como uno de los mercados más rentables entre las principales plazas europeas.

Este rally responde a varios factores:

Optimismo ante posibles recortes adicionales de tipos en EE. UU., que abaratan costes financieros.

Resultados empresariales sólidos, especialmente en banca.

Expectativas positivas sobre consumo y creación de empleo.

Los analistas prevén que esta tendencia alcista se mantenga a corto plazo, aunque advierten sobre posibles episodios de volatilidad si la integración BBVA-Sabadell genera incertidumbre regulatoria o social.

Predicciones económicas: ¿qué esperar tras la OPA?

El futuro inmediato está marcado por buenas perspectivas macroeconómicas para España. Las previsiones oficiales sitúan el crecimiento del PIB para 2025 entre el 2,3% y el 2,5%, superando ampliamente la media europea. El empleo mantiene su dinamismo; se espera la creación neta de unos 430.000 puestos este año y una inflación general contenida cerca del 2,3%.

Los motores principales serán:

Recuperación gradual del consumo privado.

Turismo como palanca clave.

Sólido comportamiento del sector exterior (exportaciones).

En este escenario, la fusión entre BBVA y Sabadell podría generar sinergias relevantes tanto para los clientes como para los inversores. La nueva entidad sería líder absoluto en cuota hipotecaria nacional y fortalecería su posicionamiento frente a competidores internacionales. Sin embargo, las voces críticas insisten en que hay riesgos asociados: integración tecnológica, ajustes laborales y posibles tensiones regulatorias.

Recomendaciones para inversores

Ante este panorama conviene aplicar criterios rigurosos antes de tomar posiciones:

Seguir muy atentos a los comunicados oficiales tanto del consejo de Sabadell como del regulador.

Valorar el potencial alcista tras la integración pero sin descuidar riesgos asociados al proceso (costes extraordinarios, incertidumbre laboral).

Priorizar diversificación dentro del sector financiero; aunque BBVA lidera ahora las subidas, otros bancos mantienen recorridos interesantes si se confirman recortes adicionales de tipos.

Monitorizar indicadores macroeconómicos clave (PIB, empleo, inflación) que pueden alterar rápidamente las expectativas bursátiles.

En definitiva: el respaldo mayoritario logrado por BBVA marca un antes y un después en el mapa bancario español. Para quienes apuestan por la renta variable nacional –y especialmente por valores financieros– es momento tanto para afianzar estrategias como para extremar la vigilancia ante posibles giros regulatorios o sociales.

La banca española vive hoy uno de sus momentos más cruciales; los inversores que sepan leer bien este nuevo ciclo podrán aprovechar oportunidades únicas en el mercado nacional y europeo.