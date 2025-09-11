Tutorial de deducción por maternidad: requisitos, cuantía y cómo solicitarla en 2025

En un contexto marcado por el invierno demográfico y la necesidad de impulsar la natalidad, la deducción por maternidad se consolida como un apoyo esencial para las madres trabajadoras en España.

La deducción por maternidad representa hoy mucho más que un alivio fiscal: es una apuesta colectiva por el futuro demográfico y social del país.

A día de hoy, 10 de septiembre de 2025, este incentivo fiscal mantiene su relevancia y presenta novedades en los requisitos y el proceso de solicitud.

La deducción puede alcanzar los 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años, permitiendo aliviar el impacto económico que supone la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Además, existe la posibilidad de solicitar un incremento adicional si se cumplen ciertas condiciones ligadas a los gastos de guardería o centro infantil autorizado.

¿Quién puede solicitar la deducción por maternidad?

El beneficio está dirigido a mujeres con hijos menores de tres años que tengan derecho al mínimo por descendientes en el IRPF. Pero no basta con ser madre; es imprescindible cumplir uno de estos requisitos clave:

Estar dada de alta en la Seguridad Social o mutualidad en el momento del nacimiento del hijo.

en el momento del nacimiento del hijo. Haber cotizado al menos 30 días a la Seguridad Social o mutualidad en cualquier momento posterior al nacimiento, contando también los días previos al parto.

a la Seguridad Social o mutualidad en cualquier momento posterior al nacimiento, contando también los días previos al parto. Percibir prestaciones contributivas o asistenciales del sistema público de desempleo en el momento del nacimiento.

Si se cumple alguna de estas situaciones, se puede acceder a la ayuda desde el mes que se cumplen los requisitos hasta que el menor cumpla tres años.

Supuestos especiales

La deducción también es aplicable a casos de adopción, acogimiento o tutela , aunque el menor supere los tres años, durante los tres años siguientes a la inscripción o resolución legal correspondiente.

, aunque el menor supere los tres años, durante los tres años siguientes a la inscripción o resolución legal correspondiente. No da derecho a deducción encontrarse en una situación asimilada al alta (por ejemplo, excedencia voluntaria) salvo percepción explícita de prestaciones públicas por desempleo en ese momento.

¿Cómo se cobra? Anticipo mensual o declaración anual

La deducción puede cobrarse:

De forma anticipada , con pagos mensuales de 100 euros por hijo menor de tres años.

, con pagos mensuales de 100 euros por hijo menor de tres años. En la declaración anual del IRPF, minorando directamente la cuota diferencial; si resulta negativa, incrementa la devolución correspondiente.

Este diseño da flexibilidad a las familias para escoger la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.

Trámites y documentación: modelo 140 y otros pasos

Solicitar la deducción es sencillo si se siguen estos pasos:

Alta en Seguridad Social o mutualidad: Confirma que tienes los días cotizados necesarios. Presentación del modelo 140: Se puede hacer online, por teléfono o presencialmente ante la Agencia Tributaria. Actualización del libro de familia: Los datos deben estar al día tanto en el censo como en Hacienda. Conserva facturas y justificantes: Especialmente si solicitas el incremento adicional por gastos en guardería privada o centro infantil autorizado.

Es fundamental comunicar cualquier cambio (cese laboral, finalización del derecho) para evitar devoluciones indebidas.

Tabla resumen: requisitos clave

Requisito principal Situación válida Hijo/a menor de 3 años Sí Madre dada de alta Seguridad Social/mutualidad Sí Al menos 30 días cotizados (antes/después nacimiento) Sí Prestación pública desempleo (en nacimiento) Sí Situación asimilada al alta (sin prestación) No

Incremento adicional: guardería y centros infantiles

Existe una ayuda extra que puede sumar hasta 1.000 euros anuales adicionales si el hijo menor de tres años está inscrito en una guardería o centro infantil autorizado. Para recibirla:

Los gastos deben estar debidamente acreditados con facturas.

La madre debe cumplir igualmente los requisitos generales para la deducción principal.

Este incremento se solicita junto a la deducción habitual.

Este complemento resulta especialmente útil para quienes regresan al empleo tras la baja maternal y afrontan costes elevados por cuidado infantil privado.

Cambios recientes y contexto social

Desde enero de 2023, se han flexibilizado ciertos criterios para facilitar el acceso incluso a madres que no estén trabajando justo cuando solicitan la ayuda, siempre que hayan cotizado lo necesario durante el año fiscal correspondiente. Esta medida busca adaptarse a las realidades laborales cambiantes y mejorar la conciliación familiar.

Además, desde 2018 las prestaciones públicas por maternidad están exentas del IRPF, un cambio relevante para las familias que compatibilizan diferentes apoyos económicos durante los primeros años del menor.

El impacto frente al invierno demográfico

España enfrenta un invierno demográfico sin precedentes: cada vez nacen menos niños y las tasas de fecundidad siguen muy bajas respecto a la media europea. La deducción por maternidad forma parte del arsenal de políticas públicas orientadas a revertir esta tendencia.

El objetivo es doble: apoyar económicamente a las familias e incentivar que más mujeres compatibilicen maternidad y vida laboral.

Las ayudas fiscales buscan mejorar no solo el bienestar familiar inmediato sino también fortalecer el tejido social y económico a largo plazo.

Más allá del IRPF: conciliación y permisos parentales

El sistema español complementa esta deducción con permisos parentales equiparados (16 semanas para cada progenitor), aunque aún queda pendiente ampliar este periodo hasta las 20 semanas propuestas recientemente sin acuerdo parlamentario definitivo. La inscripción obligatoria del recién nacido en el Registro Civil sigue siendo un trámite esencial tras el parto.

Las medidas fiscales y sociales van así de la mano: facilitar que las familias tengan hijos sin temor al impacto económico es una prioridad estratégica nacional.