El pulso de los hoteles valencianos al Imserso: una batalla por la rentabilidad

La Comunidad Valenciana, un referente en el turismo de mayores a nivel nacional, atraviesa una de sus temporadas más agitadas. El programa histórico de viajes del Imserso, que durante años ha llenado los hoteles en invierno y ha sostenido miles de empleos, se enfrenta a un rechazo sin precedentes: la mitad de los establecimientos que formaban parte del plan han decidido retirarse en apenas tres años. ¿La razón? Las tarifas que abona el Gobierno no llegan a cubrir ni los gastos más básicos, según denuncian los empresarios.

Este conflicto ha cobrado especial visibilidad en lugares como Benidorm, donde la oferta destinada al Imserso ha pasado de más de 60 hoteles en 2022 a solo 34 para la temporada 2025-2026. Los responsables de estos alojamientos argumentan que trabajar con una tarifa ridícula de 23 euros por plaza, en régimen de pensión completa, es insostenible ante la actual situación de inflación y aumento de costes energéticos, salariales y alimentarios. La patronal subraya que el programa, tal como está concebido, lleva a pérdidas a los hoteles valencianos, poniendo en peligro cerca de 12.000 empleos directos e indirectos.

¿Por qué se desmorona el programa?

El Imserso, bajo el ala del Ministerio de Derechos Sociales, reserva casi 900.000 plazas para jubilados y pensionistas cada temporada. Su doble objetivo es fomentar un envejecimiento activo y mantener viva la actividad turística en temporada baja. Sin embargo, la ecuación económica ya no funciona para los hoteles:

El precio por habitación ha permanecido prácticamente inalterado en los últimos años, mientras que los costes han aumentado notablemente.

Las tarifas actuales, alrededor de 23 euros por plaza, son consideradas insuficientes por muchos hoteleros, quienes demandan al menos cuatro euros más para cubrir lo básico.

El incremento del salario mínimo, así como el aumento en precios de energía y alimentos, ha elevado los costes fijos.

La oferta hotelera se ha reducido a la mitad en solo tres años, lo que dificulta absorber la demanda creciente entre viajeros jubilados.

Los hoteleros afirman que el programa se ha convertido en una trampa financiera: «No cubre ni los gastos», repiten incansablemente en sus comunicados. Esta situación ha llevado a muchos hoteles, especialmente en la Costa Blanca, a optar por abandonar el programa y buscar alternativas en el turismo internacional o nacional con pago completo.

El Gobierno defiende el programa, pero las ayudas no convencen

Para calmar esta tempestad, el Ejecutivo ha anunciado un incremento del presupuesto destinado al programa hasta alcanzar los 300 millones de euros para la temporada 2025-2026; esto representa un aumento del 14% respecto al año anterior. Además, se han activado planes específicos de ayudas para los hoteles valencianos por un total de cinco millones de euros. Sin embargo, desde el sector se considera que estas medidas son insuficientes y limitadas.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha defendido la legalidad de las condiciones establecidas y ha pedido calma. Asegura que el programa cumple con su función social y económica. No obstante, la patronal hotelera insiste en que es urgente aumentar el precio por plaza para evitar un cierre masivo de establecimientos y salvar miles de empleos.

Impacto social y laboral: ¿quién paga la factura?

La crisis del Imserso no solo afecta a los hoteles. Este programa genera cerca de 12.000 puestos laborales en la Comunidad Valenciana: camareros, cocineros, personal de limpieza y animadores dependen directamente del mismo. La salida masiva de hoteles supone un riesgo real según advierte la patronal; podría acarrear cierres y despidos durante la temporada baja.

Por otro lado, miles de jubilados y pensionistas observan cómo se reduce tanto la oferta como las plazas disponibles. Aunque el programa mantiene precios muy asequibles para estos viajeros e incluso ha introducido una tarifa plana de 50 euros para aquellos con menos ingresos—cubriendo el resto del coste—la falta de rentabilidad sigue siendo un gran obstáculo para los hoteles. Muchos prefieren renunciar antes que operar con pérdidas.

¿Hay solución para el turismo social?

El debate está abierto. Mientras que desde el Gobierno se insiste en continuar con este programa vital para promover un envejecimiento activo entre nuestros mayores, los empresarios hoteleros reclaman urgentemente una revisión tanto de precios como condiciones. Las asociaciones del sector rechazan prorrogar los contratos actuales sin ajustar costos previamente; advierten que si no se actúa pronto, esta deserción podría ser irreversible.

Las cifras son claras:

Para la temporada 2025-2026 solo participarán 34 hoteles valencianos en dicho programa; hace tres años eran más de 60.

La ocupación prevista para esta campaña resulta insuficiente para garantizar la viabilidad económica de muchos establecimientos.

Los sindicatos instan a que no se abandonen estos programas si queremos evitar su cancelación definitiva y posibles cierres masivos.

El tira y afloja entre el Gobierno y el sector hotelero valenciano aún está lejos de llegar a su fin. La próxima temporada será crucial para evaluar el futuro del turismo social en España y definir qué papel jugarán los hoteles valencianos dentro este emblemático programa. La incertidumbre persiste; sin embargo, hay un deseo palpable por encontrar soluciones entre quienes valoran profundamente lo que representa el Imserso tanto para nuestra sociedad como para nuestra economía local.