Trump anuncia el lunes como fecha para la liberación de rehenes en Gaza y estima que 28 de los 48 cautivos han fallecido

La situación en Gaza es crítica. Donald Trump ha confirmado que este lunes podría llevarse a cabo la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas, aunque ha señalado que de los 48 que permanecían cautivos, alrededor de 28 han perdido la vida. Este anuncio se produce tras la aceptación condicional del alto el fuego propuesto por Estados Unidos por parte de Israel y Hamas. El plan incluye una retirada gradual de las tropas israelíes y la liberación de cerca de 2.000 prisioneros palestinos, entre ellos 250 con condenas a cadena perpetua. El intercambio debe completarse en un plazo de 72 horas desde el inicio del repliegue militar israelí.

Mientras tanto, miles de palestinos comienzan a regresar a Gaza tras meses de desplazamiento forzado. Al llegar, se encuentran con barrios enteros reducidos a escombros, infraestructuras esenciales destruidas y un panorama desolador. Este regreso, lejos de ser un alivio, es un recordatorio doloroso de la magnitud de la destrucción y del arduo camino hacia la reconstrucción. Trump ha manifestado su confianza en que el alto el fuego “se mantendrá” y ha calificado el acuerdo como “un gran trato para el mundo”, destacando su potencial para impulsar una paz regional más amplia.

Antecedentes y contexto geopolítico

El conflicto en Gaza ha dejado una huella imborrable. Desde octubre de 2023, los ataques israelíes han ocasionado la muerte de cerca de 67.200 palestinos, principalmente mujeres y niños, según datos recientes. La franja se ha vuelto prácticamente inhabitable, enfrentándose a una escasez crónica de agua, electricidad y servicios básicos. La brutalidad de los ataques —junto con la respuesta armada por parte de grupos como Hamas— ha marcado profundamente a toda una generación.

El plan presentado por Trump a finales de septiembre abarca no solo el intercambio de rehenes y prisioneros, sino también un mecanismo de gobernanza para Gaza que excluye a Hamas, establece una fuerza de seguridad mixta con participación árabe e internacional, y crea un fondo para la reconstrucción financiado por países árabes e islámicos. Aunque el acuerdo cuenta con un apoyo sin precedentes en la región, persisten numerosas dudas sobre su viabilidad.

Trump tiene previsto viajar este lunes a Israel, donde se dirigirá al parlamento (Knesset) en Jerusalén —siendo el primer presidente estadounidense en funciones en hacerlo desde George W. Bush en 2008— además de reunirse con familiares de los rehenes liberados. Posteriormente visitará Egipto para participar en una cumbre con líderes regionales sobre el futuro de Gaza. Este viaje busca consolidar su papel como mediador clave en uno de los conflictos más complejos del mundo.

Evolución del conflicto y perspectivas

El alto el fuego es frágil. A pesar de que ambas partes han aceptado el plan estadounidense, la desconfianza sigue siendo enorme entre ellas. Israel demanda garantías sobre su seguridad futura; mientras tanto, Hamas sostiene que no participará en ninguna estructura política que lo margine. En este contexto, es la población civil quien enfrenta las consecuencias más severas: familias separadas, economías devastadas y una sociedad traumatizada.

La liberación de rehenes representa solo el primer paso hacia una solución más amplia. El plan contempla una segunda fase que incluye la creación de una autoridad provisional en Gaza, el desarme progresivo de Hamas y la llegada urgente de fondos internacionales para reconstruir hospitales, escuelas y viviendas. Sin embargo, los detalles operativos —quién controlará el territorio, cómo se garantizará la seguridad o quién supervisará la reconstrucción— aún quedan sin resolver.

La comunidad internacional observa con atención —y cierto escepticismo— este desarrollo. El respaldo árabe al plan es significativo; sin embargo, las tensiones latentes entre actores regionales (Arabia Saudí, Irán, Turquía) podrían complicar su implementación. Además, la situación humanitaria en Gaza es tan extrema que cualquier retraso en la ayuda o incidente violento podría hacer estallar nuevamente el proceso.

Impacto humano y desafíos inmediatos

El regreso forzado de los palestinos a sus hogares representa un drama dentro del drama mayor del conflicto. Muchos solo encuentran ruinas; otros descubren que sus seres queridos han desaparecido o han fallecido durante los enfrentamientos. La falta crónica de servicios básicos agrava aún más esta situación desesperante. Organizaciones humanitarias advierten sobre el riesgo inminente de epidemias y hambrunas si no llega ayuda masiva e inmediata.

La crueldad del conflicto —especialmente las acciones atribuidas a Hamas— ha dejado profundas cicatrices en la sociedad israelí también. Para el gobierno hebreo es prioritario liberar a los rehenes vivos; pero también rinden homenaje a quienes han perdido la vida y exigen justicia por los crímenes cometidos.

Trump sostiene que este acuerdo puede ser “un punto decisivo” hacia una paz más duradera en Oriente Medio. No obstante, expertos advierten que procesos similares han fracasado anteriormente debido a falta de voluntad política o al estallido repentino de nuevas violencias.

Mirando al futuro

El éxito del alto el fuego depende ahora fundamentalmente de dos factores: primero, la capacidad real para desarmar a Hamas y construir una autoridad alternativa en Gaza; segundo, asegurar que lleguen efectivamente fondos internacionales destinados a reconstruir lo destruido. Si estos elementos no se concretan adecuadamente, las posibilidades de recaída son elevadas.

Mientras tanto, Trump intenta capitalizar políticamente su mediación. Su discurso ante el parlamento israelí y su participación en cumbres son gestos simbólicos significativos; sin embargo reflejan también las limitaciones del poder estadounidense para imponer soluciones duraderas sin contar con consenso regional.

La historia reciente enseña que los acuerdos en Oriente Medio suelen ser vulnerables ante cambios inesperados. La esperanza ahora radica en que este alto el fuego —junto con la liberación parcial de rehenes— abra una puerta hacia negociaciones más profundas y comprometidas entre las partes involucradas. Pero nadie se atreve a asegurar que esto vaya a perdurar.

En Gaza, mientras tanto, las vidas intentan abrirse paso entre las ruinas dejadas por años de conflicto. El verdadero desafío no radica únicamente en detener las bombas; también consiste en reconstruir esa confianza quebrada entre vecinos enfrentados durante décadas.