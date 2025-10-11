Vuelven los rehenes y cesa la guerra, pero ¿quién desarmará a los terroristas de Hamás?

Los recientes acuerdos de paz en Gaza, impulsados por el Plan de Paz de Trump, han permitido un intercambio de rehenes entre Israel y Hamás. Sin embargo, permanecen interrogantes sobre el desarme de las facciones palestinas y el futuro político de la zona. Marwan Barghouti, un líder palestino que se encuentra en prisión, sigue siendo un obstáculo en las conversaciones para alcanzar la paz.

El pacto logrado en Egipto establece que Israel liberará a cerca de 2.000 prisioneros palestinos a cambio de la entrega de 48 rehenes israelíes que están en Gaza. Aunque este canje ha sido considerado un avance significativo hacia la paz, la decisión de dejar a Marwan Barghouti fuera de la lista de liberados ha generado tensiones.

Barghouti, condenado a cinco cadenas perpetuas, es una figura central en el movimiento Fatah y es conocido como el «Nelson Mandela palestino» debido a su popularidad y capacidad para unir a los palestinos. Durante años, su liberación ha sido exigida por diversos grupos de resistencia palestinos, pero Israel se mantiene firme en su negativa, lo que complica las negociaciones. A esto se suma una realidad política incierta en Gaza, donde persisten dudas acerca de quién asumirá el desarme de las facciones de Hamás y quién liderará la región.

El acuerdo de alto el fuego ha sido bien recibido por muchas partes involucradas, aunque la exclusión de Barghouti sigue siendo un tema conflictivo.

Su popularidad entre los palestinos es tan notable que podría poner en jaque el liderazgo actual de la Autoridad Palestina, encabezada por Máhmud Abás. Además, su liberación podría marcar un hito en las negociaciones por ser visto como un líder con capacidad para unir a las facciones palestinas y dialogar con Israel. A pesar de estar tras las rejas, Barghouti continúa siendo una figura política relevante y su liberación es considerada esencial para el futuro político del pueblo palestino.

En este escenario del acuerdo de paz, liberar a los rehenes representa solo el primer paso. El desarme de las facciones palestinas y la reconstrucción de Gaza son retos significativos que necesitan ser abordados. La situación política en la región permanece tensa, con diversas facciones palestinas y el liderazgo israelí resistiendo cualquier concesión que pueda ser vista como una amenaza a su poder o seguridad.

El pacto de paz también ha sido criticado por no abordar adecuadamente el futuro político de Gaza. La falta de un plan claro para el desarme de Hamás y la reconstrucción del territorio ha suscitado dudas sobre la viabilidad a largo plazo del acuerdo. Asimismo, dejar fuera a figuras como Barghouti ha generado controversia al considerarse un líder capaz de unir a los palestinos y negociar con Israel.

En definitiva, el acuerdo alcanzado en Gaza representa un avance significativo hacia la liberación de rehenes, pero la situación política continúa siendo incierta. La exclusión de Marwan Barghouti y la falta de un plan detallado para desarmar las facciones palestinas y reconstruir Gaza son desafíos críticos que deben ser enfrentados para asegurar la sostenibilidad del acuerdo. La liberación de Barghouti podría convertirse en un punto clave en las negociaciones por ser visto como un líder capaz de unir a las facciones palestinas y entablar conversaciones con Israel. Por ello, resulta vital que todas las partes trabajen juntas para encontrar una solución que aborde estos retos y ofrezca un futuro político más definido para la región.