El Banco de España descarta la burbuja inmobiliaria y prevé más subidas en los precios de la vivienda

El reciente informe del Banco de España descarta la posibilidad de una burbuja inmobiliaria en el país. Según el supervisor, aunque los precios de las viviendas han alcanzado niveles récord en varias comunidades, este fenómeno no se debe a una especulación desenfrenada ni a un endeudamiento excesivo por parte de los compradores. La entidad atribuye el aumento de precios a un problema estructural: la falta de oferta adecuada para satisfacer una demanda que sigue siendo sólida y diversa.

Este análisis llega en un momento crítico para el mercado. De acuerdo con datos recientes, el precio medio de la vivienda libre en España se encuentra en 2.093 euros por metro cuadrado, marcando el máximo histórico en los últimos 17 años. En ciudades como Madrid y Baleares, el coste por metro cuadrado supera con creces los 3.500 y 5.000 euros respectivamente. Este contexto ha elevado el esfuerzo salarial necesario para acceder a una vivienda, lo que pone en peligro la capacidad adquisitiva de buena parte de la población.

La raíz del problema: una oferta insuficiente

Los especialistas coinciden en que la escasez de viviendas nuevas es el principal factor detrás del incremento de precios. El Banco de España estima que se necesitarían alrededor de 600.000 viviendas para cubrir el déficit actual, especialmente en grandes áreas urbanas como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante. Sin embargo, la construcción se mantiene muy por debajo de esa cifra; en 2024 apenas se iniciaron 125.000 viviendas, una cantidad claramente insuficiente para hacer frente a la formación de nuevos hogares.

Las razones detrás de este déficit son diversas:

Falta de suelo urbanizable, sobre todo en las zonas con mayor presión demográfica.

Procesos administrativos lentos que demoran la aprobación de nuevos proyectos.

Altos costes constructivos y carencia de mano de obra cualificada.

Incertidumbre regulatoria que desincentiva inversiones en nuevos desarrollos.

La situación se complica aún más debido a la concentración de la demanda en grandes ciudades, así como en la costa mediterránea y las islas, donde el interés tanto nacional como internacional es notablemente alto.

Evolución de los precios: máximos históricos y previsiones

La subida generalizada de precios afecta a todo el territorio español, pero tiene especial incidencia en cinco comunidades: Andalucía, Baleares, Canarias, Comunitat Valenciana y Madrid. En estos lugares, los costos de las viviendas de segunda mano ya superan los máximos alcanzados durante la anterior burbuja inmobiliaria (2007).

En Baleares , el precio medio ha aumentado un 84% respecto al récord anterior, situándose en 5.069 €/m2. Adquirir una vivienda media allí ronda casi los 400.000 euros.

, el precio medio ha aumentado un 84% respecto al récord anterior, situándose en 5.069 €/m2. Adquirir una vivienda media allí ronda casi los 400.000 euros. En Madrid , los precios superan en un 22% su máximo anterior, con un coste medio por vivienda que asciende a 388.000 euros.

, los precios superan en un 22% su máximo anterior, con un coste medio por vivienda que asciende a 388.000 euros. En Andalucía, aunque el incremento es más moderado, también se han sobrepasado los precios históricos.

A nivel nacional, hasta junio de 2025, el precio del libre ha crecido un 10,4% interanual y las proyecciones indican que este ritmo podría mantenerse entre un 4% y un 8% durante lo que queda del año. Por su parte, el alquiler sigue esta tendencia alcista con aumentos cercanos al 9% en las áreas más tensionadas.

Comunidad Precio medio €/m2 (2025) % sobre máximo histórico 2007 Baleares 5.069 +84% Madrid 4.858 +22% Andalucía 2.610 +4% Comunitat Valenciana 2.436 +0,2% Canarias 2.762 +47%

Dinámica de compraventas y crédito hipotecario

A pesar del alto coste actual, el mercado inmobiliario sigue mostrando actividad. Se prevé que 2025 cierre con entre 750.000 y 800.000 operaciones, cifras mucho mayores a las medias históricas. Este dinamismo no implica un aumento descontrolado del endeudamiento hipotecario. Aunque la relajación en los tipos de interés ha facilitado el acceso a financiación, los bancos han mantenido criterios cautelosos evitando otorgar préstamos arriesgados.

En este panorama, el riesgo de una burbuja parece bajo. El aumento significativo en los precios no ha ido acompañado por un crecimiento notable en la morosidad ni por una proliferación de créditos subprime. El crecimiento es sostenido gracias a factores como:

Mejora del empleo y salarios.

Flujos migratorios positivos provenientes tanto compradores con alto poder adquisitivo como nuevos residentes que aumentan la demanda del alquiler.

Estabilidad macroeconómica y relajación monetaria.

Retos futuros: acceso y sostenibilidad

La tensión entre oferta y demanda seguirá siendo uno de los principales desafíos del sector inmobiliario español. Si no se abordan rápidamente los cuellos de botella existentes en construcción, es probable que la presión sobre los precios aumente aún más durante los próximos años. Los expertos subrayan la importancia de impulsar proyectos enfocados en vivienda asequible y calidad media adaptada a nuevos estilos familiares, priorizando zonas menos céntricas para mitigar así el impacto sobre el valor del suelo.

Al mismo tiempo, resulta esencial fomentar una mayor colaboración entre administraciones públicas, promotores e instituciones financieras para agilizar la producción habitacional nueva y garantizar así la sostenibilidad del mercado a largo plazo.

Mientras tanto, el sector residencial continuará siendo uno de los pilares fundamentales dentro del tejido económico español; sin embargo, acceder a una vivienda será cada vez más complicado para aquellos sectores menos favorecidos. El escenario actual se aleja del concepto tradicional asociado a burbujas especulativas; se caracteriza por una demanda robusta frente a una oferta insuficiente que seguirá condicionando las fluctuaciones del mercado inmobiliario durante los próximos meses.

En este contexto, la vivienda en España no solo representa un refugio seguro sino también simboliza una economía dinámica; al mismo tiempo plantea desafíos sociales urgentes que requieren atención inmediata.