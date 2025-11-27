Este es el piso de lujo que disfruta la comunista Yolanda Díaz al que apunta Ábalos por uso indebido

La discusión sobre las viviendas oficiales de los altos cargos españoles ha cobrado nuevo impulso esta semana. José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha centrado su atención en la residencia que ocupa Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Ábalos ha insinuado que «han vivido personas sin derecho a ello» en esa vivienda.

Este ataque del veterano y putero socialista reabre un debate espinoso: mientras la vicepresidenta segunda promueve políticas para intervenir en el mercado inmobiliario y controlar precios, ella misma disfruta de un privilegio que está lejos del alcance de la mayoría de los españoles.

La residencia oficial de Díaz se extiende a lo largo de 445 metros cuadrados en pleno paseo de la Castellana, una zona considerada como una de las más exclusivas de Madrid. Es la vivienda más grande del Consejo de Ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, superando con creces los 320 metros cuadrados que ocupa la ministra de Educación, Pilar Alegría, o los 296 metros cuadrados que tiene la titular de Universidades, Diana Morant. Este hogar se encuentra dentro del propio ministerio, en el área conocida como Nuevos Ministerios, y dispone de más de una docena de estancias distribuidas entre habitaciones y zonas comunes, todas decoradas con colores neutros, tal como ha indicado la ministra en entrevistas anteriores.

El contraste entre discurso y realidad

Lo que hace especialmente incómoda esta situación es la aparente contradicción entre el privilegio que disfruta Díaz y las políticas que impulsa desde su cargo. La vicepresidenta segunda ha sido clara al criticar el mercado inmobiliario español, calificando los precios actuales como «absolutamente insoportables», no solo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, sino también en localidades medianas y pequeñas en regiones como Galicia o Extremadura. Ha exigido una intervención directa en los precios y ha acusado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de «rebelarse» contra la implementación efectiva de la ley sobre vivienda a nivel nacional.

Por si fuera poco, Díaz también ha expresado su preocupación por los grandes fondos de inversión que operan en el sector del alquiler. Ha señalado que estos fondos «juegan realmente con la vida de las personas» y ha subrayado la urgencia de «actuar ya» contra estas entidades. Su propuesta para reformar el mercado inmobiliario, elaborada junto al ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy, incluye medidas como congelar contratos de alquiler para proteger a los inquilinos y regular los alquileres turísticos y estacionales.

Sin embargo, mientras plantea estas políticas intervencionistas, reside en una vivienda que resulta inalcanzable para cualquier ciudadano español. Los 445 metros cuadrados que habita en Madrid implicarían una inversión millonaria si se tratara del mercado privado o un alquiler mensual que superaría ampliamente los 5.000 euros en esa área.

Una vida dentro del ministerio

La singularidad del caso de Díaz es aún más evidente porque vive donde trabaja. Comparte su hogar en el Ministerio de Trabajo con su hija Carmela, quien tiene 13 años. Esta situación le permite ser una de las primeras en llegar a la oficina y una de las últimas en irse, algo que bromeó el presentador televisivo Marc Giró durante su programa Late Xou en TVE. Esta cercanía entre su hogar y su despacho representa un privilegio notable desde el punto de vista del bienestar personal y la flexibilidad laboral.

Paradójicamente, a pesar del confort que le brinda esta situación, Díaz ha declarado públicamente que vivir en Madrid «es una condena». En una entrevista televisiva emitida en enero de 2024, explicó que siendo gallega echa mucho de menos el mar; asegura que el horizonte madrileño no le ofrece esos matices tan enriquecedores. «Es muy duro», comentó entre risas, añadiendo que «vivir en un ministerio es muy duro».

El contexto sobre las viviendas ministeriales

La asignación de viviendas oficiales a ministros es una práctica habitual desde hace décadas en España. En el actual Consejo de Ministros, 15 miembros hacen uso de este privilegio mientras solo seis han decidido no hacerlo. Dentro del grupo parlamentario Sumar, solo Díaz y Ernest Urtasun (Cultura) residen en viviendas oficiales; por otro lado, otros ministros como Mónica García (Sanidad), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia) han optado por vivir en sus domicilios privados.

Los gastos asociados a estas residencias varían considerablemente según cada ministerio. En 2023, el Ministerio de Vivienda registró los gastos más altos: 64.648,27 euros repartidos entre dos titulares. Por su parte, el Ministerio de Educación gastó 53.394,52 euros para mantener la residencia ocupada por Pilar Alegría entre 2021 y 2024. En comparación con estos datos, el Ministerio de Trabajo donde reside Díaz, no ha hecho públicos sus gastos con claridad ni transparencia alguna; esto alimenta las críticas sobre cómo se financian estas residencias.

La crítica por parte de Ábalos y sus consecuencias

El ataque lanzado por Ábalos hacia Díaz no es casualidad. El exministro actualmente imputado por un caso relacionado con el PSOE ha desafiado a la vicepresidenta a aclarar si es cierto que otras personas sin derecho habrían podido utilizar esa vivienda oficial. Aunque no ha dado detalles concretos sobre sus acusaciones, sus insinuaciones sugieren un posible uso indebido del inmueble durante la gestión actual.

Hasta ahora, la ministra no se ha pronunciado públicamente respecto a estas acusaciones. Su silencio contrasta con las contundentes críticas que ella misma formula al mercado inmobiliario y a quienes considera responsables del juego con las viviendas ajenas. La ironía resulta evidente: mientras denuncia lo insoportables que son los precios para muchos ciudadanos españoles, ella ocupa un espacio representativo exactamente aquello que critica.

La cuestión esencial

Este episodio pone sobre la mesa una tensión fundamental relacionada con el acceso a viviendas dignas en España. Las políticas intervencionistas promovidas por Díaz pueden ser necesarias; sin embargo, su credibilidad se ve comprometida cuando quien las defiende goza claramente privilegios inalcanzables para muchos ciudadanos comunes. Al final del día, tener acceso a una vivienda digna es un asunto ligado a conceptos como equidad y acceso; valores difíciles de sostener desde una posición tan privilegiada.

Además, esta controversia resalta urgentemente la necesidad imperiosa por mayor transparencia respecto al uso dado a las viviendas oficiales. Si el Estado provee estas residencias a ministros, es justo que los ciudadanos conozcan quiénes son sus ocupantes reales, cuáles son los costes asociados al mantenimiento e incluso cómo se asegura su uso exclusivo para fines oficiales. La falta clara información sobre estos aspectos solo genera desconfianza hacia nuestras instituciones.

Lo que comenzó como un cruce político entre exmiembros del PSOE se convierte así en un recordatorio incómodo: acceder a una vivienda digna sigue siendo un lujo reservado para unos pocos afortunados incluso para quienes se esfuerzan por reducir esa desigualdad social.