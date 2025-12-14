Solo falta la X de la trama: sin Sánchez, la ‘fontanera’ no pudo manipular cientos de millones de euros

Sabemos su nombre. Y sus apellidos.

Incluso lo que hace su mujer o cómo se lo lleva su hermano.

Y que vivió de la prostitución y de su suegro proxeneta.

Es Pedro Sánchez, alias Mister X.

Esta semana, la Guardia Civil llevó a cabo una serie de operativos en oficinas y domicilios clave, desvelando una red de presuntas irregularidades que compromete a empresas públicas y altos funcionarios del Gobierno.

En este contexto, Leire Díez, militante socialista apodada la ‘fontanera’ por su labor en asuntos discretos, fue detenida junto a Antxón Alonso, administrador de Servinabar, y Vicente Fernández, quien fuera presidente de la SEPI.

Este último es un hombre cercano a María Jesús Montero, y gestionaba un conglomerado estatal que maneja contratos vitales en sectores como defensa y energía.

Los investigadores de la UCO están tras las pistas de adjudicaciones irregulares durante el mandato de Fernández al frente de la SEPI, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y otros ocho más.

La empresa Servinabar, relacionada con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, acumuló contratos que superan los cien millones de euros. Los informes indican que esta compañía pagó un ático al político y empleó a su esposa, mientras cobraba comisiones del 2% por obras públicas irregulares, acumulando un total ilícito de 6,7 millones.

En este entramado, Díez se presenta como intermediaria entre empresarios y entidades de la SEPI, ofreciendo información sensible a cambio de favores.

La SEPI en el ojo del huracán

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) abonó un sobreprecio de 1,2 millones de euros por el 25,5% de Cistec, una firma al borde del colapso con obligaciones económicas pendientes con el Estado. En ese momento, Fernández, ya cesado e imputado, lideraba estas operaciones justo cuando Leire Díez estaba trabajando en Enusa, que está participada en un 60% por la propia SEPI. Los pagos se llevaron a cabo en un contexto financiero precario para Cistec, lo que genera dudas sobre posibles amaños destinados a rescatar empresas afines.[web:0 from user refs]

Pero no termina aquí. La empresa Servinabar, tras contratar a Fernández como «especialista en adjudicaciones públicas» por más de 100.000 euros, tuvo influencia en ministerios como el de Transición Ecológica para favorecer energías renovables que les retribuían. Durante su mandato en el partido, Cerdán recibió fondos mientras ocupaba posiciones clave. Sin la intervención directa de figuras como Sánchez, es difícil pensar que la ‘fontanera’ Díez hubiera podido operar en estas adjudicaciones millonarias según las investigaciones.

Por otro lado, la firma que contrató a Leire Díez recibió 2,3 millones de euros por parte de María Jesús Montero y Nadia Calviño, en adjudicaciones ahora bajo revisión. Este flujo constante hacia empresas vinculadas a esta red refuerza la idea de un sistema organizado desde el núcleo del poder. Así las cosas, Pedro Sánchez, como presidente y responsable del nombramiento de estos cargos, emerge como el verdadero líder detrás del telón que conectaba partido, Gobierno y empresas.[web:1 from user refs]

Redes que no cesan: desde Koldo hasta hidrocarburos

La detención de Díez se produce al mismo tiempo que se publica un nuevo informe por parte de la UCO sobre una supuesta trama vinculada a los hidrocarburos, donde se destinaron hasta un millón de euros en sobornos a figuras como José Luis Ábalos y otros altos cargos para favorecer a la empresa Villafuel. Mensajes interceptados mencionan «más de un kilo» en efectivo y señalan que esta red continuó operativa incluso tras el cese del exministro. Tanto Ábalos como el empresario Koldo García se enfrentarán a juicio, con implicaciones para Cerdán también relacionadas con mordidas por mascarillas y obras.

Asimismo, la intervención económica por parte de la SEPI para rescatar a Plus Ultra con una inyección pública superior a 53 millones en 2021 bajo gestión de Fernández ha llevado a su presidente y consejero delegado a ser detenidos por blanqueo capitales; actualmente se investiga el rastro del dinero tras la pandemia. Por su parte, Montero ha sido criticada por el PP quien exige su dimisión debido al papel «corruptor» que representa.

En medio del escándalo creciente, Sánchez ha decidido reducir su agenda pública ante esta presión creciente; ha optado por actos menos visibles en Extremadura para desviar atención. Recientemente anunció un ambicioso Plan Estatal contra la Corrupción con quince medidas concretas, incluyendo una Agencia de Integridad Pública y endurecimiento penal; sin embargo, muchos críticos lo consideran poco más que una cortina humo. La ministra Yolanda Díaz califica lo sucedido como «insoportable», demandando cambios profundos.

El núcleo: Sánchez como eje invisible

Todos los caminos conducen nuevamente hacia Pedro Sánchez. Él fue quien nombró ministro a Ábalos e impulsó a Cerdán como secretario general; además respaldó a Fernández gracias a Montero. En este esquema, Díez funcionaba como emisaria personal del presidente recabando información sobre jueces y sobre actividades realizadas por la UCO para frenar investigaciones que podrían afectar su familia cercana. Sin su apoyo directo, es casi improbable pensar que esta ‘fontanera’ hubiera podido acceder tan fácilmente a cientos millones en contratos provenientes tanto del SEPI como otras empresas aliadas.

El caso Servinabar ejemplifica este patrón: apoderarse del Estado para beneficio propio. Aquí es donde Díez filtraba audios y ofrecía influencias mediante cohecho mientras Fernández movía piezas entre lo público y lo privado sin mayor reparo alguno. El rescate financiero otorgado al Cistec por 1,2 millones extra pese al estado ruinoso refleja claramente cómo operaban estas prácticas amañadas sin aprobación superior visible.[web:0]

El PSOE enfrenta además siete casos relacionados con acoso sexual; Francisco Salazar ha sido apartado debido tanto denuncias formales como audios comprometedores sobre prostitutas involucradas con él. A pesar asumir responsabilidad pública ante estos escándalos , Sánchez no parece dispuesto dejar las riendas; defiende su Gobierno hasta 2027 mientras sus hombres fuertes en Ferraz quedan manchados por corrupción o machismo dejando al partido al borde del abismo.

Para ordenar las conexiones clave:

Figura clave Cargo/Enlace Irregularidad principal Leire Díez ‘Fontanera’ PSOE , Enusa Intermediaria entre adjudicaciones SEPI , filtraciones Vicente Fernández Ex presidente SEPI Sobreprecio Cistec (1 , 2M€) , contratado Servinabar Santos Cerdán Ex secretario PSOE Mordidas obras (6 , 7M€) , ático y mujer Servinabar María Jesús Montero Vicepresidenta Designó Fernández , firma con 2 , 3M€ Díez Pedro Sánchez Presidente Nexo central , nombramientos emisaria Díez

Este entramado suma detenciones continuas así informes abiertos siguen revelando juicios adicionales pintando un cuadro sombrío sobre un PSOE sistémicamente deteriorado . Las pesquisas continúan activas con atención especial desde la Audiencia Nacional revisando temas relacionados tanto con hidrocarburos como blanqueo.

Finalmente algunas curiosidades : Servinabar logró cobrar más 100 millones pese opacidad ; Díez utilizó mensajes para ‘comprar voluntades’ judiciales ; además SEPI rescató Plus Ultra utilizando capital venezolano mayoritario ahora bajo investigación por lavado . Datos reveladores que caen cual fichas dominó dejando huella profunda.