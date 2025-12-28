Servinabar, la empresa navarra asociada a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, acumuló 1.017.986 euros en sus cuentas a finales de 2023, según su declaración del Impuesto de Sociedades.

De los 8,9 millones de euros que han pasado por la firma desde su fundación en 2015, esta suma estaba preparada para ser repartida justo antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevara a cabo los registros pertinentes.

Los investigadores han analizado las transacciones y establecen una distribución clara: un 51% para Antxon Alonso, socio principal; un 45% para Cerdán; y un 4% para un hijo de Joseba Santamaría, periodista y director del Diario de Noticias de Navarra, amigo cercano de Alonso. Según informaciones locales, el contrato privado con el hijo se firmó cuando aún era menor, y su madre trabaja en el Gobierno navarro.

La operación Leire, que ha conmocionado al PSOE en las últimas horas, va más allá de las detenciones iniciales. La UCO investiga ahora cientos de miles de euros en comisiones que beneficiaron a un grupo integrado por Cerdán, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso. Han identificado al menos cinco operaciones con entidades públicas: un rescate de 112,8 millones a Tubos Reunidos por parte de la SEPI; un contrato por valor de 18.119 euros entre Mercasa y Servinabar 2000 SL; pagos realizados por Enusa al despacho legal SDP Carrillo y Montes; y una ayuda económica de 17,3 millones otorgada por Sepides a la empresa Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia.

Los registros realizados en sedes como Mercasa, Enusa, Correos, así como en ministerios como el de Hacienda y el de Transición Ecológica, han proporcionado documentación crucial incautada en las instalaciones de Servinabar. La investigación ahora se centra en el patrimonio de los implicados, ya que existen sospechas fundadas que sugieren que esto podría ser solo la parte visible del iceberg. Aunque aún no está imputado en esta fase, Cerdán se encuentra bajo la lupa debido a su participación del 45% en la empresa, y es probable que pronto tenga que declarar.

En relación con el llamado caso Koldo, un informe elaborado por la UCO detalla cómo gestionó Cerdán unos sorprendentes 620.000 euros en comisiones ilegales provenientes de Acciona para beneficiar a José Luis Ábalos y Koldo García, involucrados en adjudicaciones fraudulentas dentro del ámbito de obras públicas. De los más de 1,07 millones adeudados a Ábalos, se habrían cobrado al menos esos 620.000 euros relacionados con licitaciones realizadas en Murcia, Logroño, Sevilla y Barcelona. Las conversaciones interceptadas muestran a Cerdán como un mediador activo.

La UCO ha confirmado que desde 2015, Servinabar ha ingresado un total aproximado de 8,9 millones, siendo 6,7 millones (un 75%) procedentes directamente de Acciona mediante comisiones del 2% sobre contratos manipulados. Algunos ejemplos incluyen tres obras valoradas en 245 millones, donde Servinabar obtuvo alrededor de 4,86 millones. Además, se ha identificado a Koldo García como testaferro en este entramado empresarial, mientras que Antxon Alonso traspasó su participación del 45% a Cerdán.

Los gastos específicos asociados a Cerdán suman unos impactantes 181.000 euros desviados:

Un total aproximado de 84.930 euros destinados a contrataciones familiares: su hermana Belén Cerdán , concejala en Milagro ( Navarra ) recibió 22.324 euros durante 2020 por parte de Servinabar y más ingresos provenientes de Erkolan (con una nómina mensual cercana a 1.800 euros ); su cuñado Antonio Muñoz Cano recibió 53.130 euros repartidos en 69 transferencias sin justificación aparente del trabajo realizado.

destinados a contrataciones familiares: su hermana , concejala en ( ) recibió durante 2020 por parte y más ingresos provenientes (con una nómina mensual cercana a ); su cuñado recibió repartidos en 69 transferencias sin justificación aparente del trabajo realizado. Alquileres por valor total cercano a 62.840 euros para pisos situados en Madrid (por ejemplo: uno ubicado en calle Cardenal Cisneros con costo mensual cercano a 7.200 euros ; otro ático localizado en Hilarión Eslava con un total anual aproximado * de 45.000 euros ), además del gasto adicional por muebles (aproximadamente 7.730 euros ) y gestión.

para pisos situados en (por ejemplo: uno ubicado en calle con costo mensual cercano a ; otro ático localizado en con un total anual aproximado * ), además del gasto adicional por muebles (aproximadamente ) y gestión. Un gasto aproximado total cercano a 33.574 euros cargados a una tarjeta Visa Negocios perteneciente a Servinabar: viajes realizados a destinos como Tenerife (costos cercanos a 34+153 euros asociados al aeropuerto Barajas), así como desplazamientos hacia otras ciudades como Ibiza (ferry desde Dénia), o comidas registradas cerca del domicilio familiar.

Por otro lado, hay mensajes donde la esposa de Alonso expresa su descontento respecto a los gastos generados por Cerdán y su cónyuge Francisca Muñoz: «Gastar y gastar. Restaurantes cada fin semana sí o sí.»

Distribución del millón en juego

Con los datos obtenidos del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a Servinabar , la UCO ha establecido claramente cómo sería el reparto:

Beneficiario Porcentaje Cantidad aproximada (euros) Antxon Alonso 51% 518.572 Santos Cerdán 45% 458.094 Hijo de Joseba Santamaría 4% 40.719

Estas cifras coinciden con las participaciones societarias así como los contratos privados detectados hasta el momento. El hijo de Santamaría, contratado siendo menor, añade una dimensión familiar al entramado investigado debido también al trabajo desempeñado por su madre dentro del Gobierno navarro.

La red se extiende hasta Noran (quien recibió aproximadamente 732.000 euros procedentes *de Servinabar*) y también hacia Erkolan* (*258.000 euros). Después de haber estado cinco meses encarcelado debido al **caso Koldo***, **Cerdán** fue liberado; sin embargo el juez **Leopoldo Puente** espera recibir nuevos informes patrimoniales que podrían complicar aún más su situación legal.

Entidades como la **SEPI*, **Correos*, entre otros entes públicos están bajo investigación; además **Vicente Fernández** ha sido detenido recientemente . Fuentes cercanas sugieren que estamos ante una «fase secreta» que ampliará las indagaciones abiertas hasta ahora . En este sentido , **Pedro Sánchez*** junto al PSOE enfrentan un panorama judicial complicado hacia 2026 , teniendo como epicentro este asunto relacionado con **Cerdán** quien podría estar involucrado en amaños que han tocado directamente los cimientos del Gobierno.

En Navarra , cuna original del entramado , **Servinabar* funcionó como pantalla para canalizar comisiones estimadas alrededor del **2%** durante diez años , logrando embolsarse más o menos unos siete millones . La UCO enfatiza: las cantidades halladas podrían ser solo una pequeña muestra inicial , siendo **Acciona* identificada como principal pagadora dentro del esquema.

Este complejo entramado lleno influencias , pisos financiados , familiares empleados con salarios elevados junto con ese millón retenido dibuja una imagen oscura sobre cómo funcionan ciertas dinámicas dentro contratos públicos . La justicia continúa tras la pista del dinero perdido , mientras las piezas empiezan poco a poco caer.