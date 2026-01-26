Adif, bajo la dirección de Pardo de Vera y la supervisión de Puente, solo ejecutó un 20% del presupuesto destinado a la renovación del tramo Adamuz

El reciente accidente ocurrido en el tramo de Adamuz, en Córdoba, ha sacado a la luz serias irregularidades en la gestión de Adif.

Un correo enviado por Manuel Fresno, director general financiero, a Isabel Pardo de Vera indica, que, de los 1.037.088 euros adjudicados en 2016 a Áridos y Recuperaciones SLU para el balasto en la Alta Velocidad Madrid-Sevilla, únicamente se ejecutaron 214.314 euros en 2020. Este material es esencial para estabilizar las vías, lo que resulta crucial tras el siniestro del domingo.

El email, que forma parte del sumario del ‘caso PSOE’ en la Audiencia Nacional y saca a la luz la periodista María Jamardo en El Debate, buscaba establecer estrategias de negociación con proveedores.

Pardo de Vera, actualmente imputada por amaño de contratos, dirigió Adif entre 2018 y 2021. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga su participación en adjudicaciones sospechosas.

Conexiones con la trama Koldo

Ángel Contreras, quien preside Adif durante 2023-2024 y fue destituido por Óscar Puente, firmó contratos con una UTE que incluía a Azvi. Esta empresa habría pagado comisiones a Koldo García, según conversaciones registradas en febrero de 2024 en informes elaborados por la Guardia Civil. Además, Azvi, junto a Convensa, Gunovart y Ferrovial, se adjudicó lotes valorados en 21 y 26,8 millones para renovar desvíos entre Madrid y Sevilla, así como suministros por un total que podría alcanzar hasta los 100 millones.

La Fase 1 se licitó en marzo de 2021 bajo el mandato de José Luis Ábalos y fue adjudicada en septiembre con Raquel Sánchez .

y fue adjudicada en septiembre con . La Fase 2 se llevó a cabo en junio de 2023, directamente relacionada con el tramo de Adamuz .

. Existen sospechas sobre el uso intencionado de materiales económicos para aumentar beneficios sin ampliar los presupuestos originales.

La UCO considera que podría haberse buscado reducir costos para mejorar márgenes, como alternativa a sobrecostes en otras obras. Las obras están programadas para finalizarse en mayo de 2025, tras una inversión total que asciende a 700 millones destinada a «rejuvenecer» la línea Madrid-Sevilla después de más de tres décadas.

Presupuestos crecientes y degradación

Por otro lado, Adif ha incrementado su gasto en mantenimiento: se prevén 1.119 millones para 2025 y 1.062 millones para 2024. Además, recibió mil millones anuales provenientes del fondo Next Generation. Sin embargo, sindicatos como Semaf alertan sobre una «degradación profunda»: desde 2021 hasta 2025 se han registrado hasta 70 incidencias en Adamuz, con catorce solo en el último año, abarcando averías tanto en vías como en catenarias.

Se solicita reducir la velocidad máxima permitida de 300 a 250 km/h en tramos críticos.

Se critican prácticas como el «vaciamiento técnico» y la externalización excesiva, evidenciada por un contrato por valor de 1,5 millones destinado a evaluar riesgos.

Puente ha prometido asumir responsabilidades tras el accidente, especialmente tras las «desapariciones» del ex presidente Luis Pedro Marco de la Peña, quien asumió el cargo desde septiembre del pasado año.

Histórico de sospechas en Adif

En cuanto a las sospechas que rodean a Pardo de Vera, se han encontrado mensajes intercambiados con Koldo sobre posibles amaños: desde el AVE Extremadura (37,91 millones otorgados a una UTE no amiga pese a las presiones) hasta la estación AVE Elche (13,2 millones concedidos a Levantina) o trabajos relacionados con estabilización en Asturias (592.053 euros). La UCO ha implicado su nombre en cuatro proyectos por un total aproximado de 123 millones, señalando una «discrecionalidad notoria».

Más sombras persiguen al organismo:

El caso conocido como Galibogate , donde trenes no cabían adecuadamente dentro de túneles asturianos.

, donde trenes no cabían adecuadamente dentro de túneles asturianos. Contratos otorgados a Soluciones de Gestión por un total cercano a los 12,5 millones destinados a mascarillas.

por un total cercano a los 12,5 millones destinados a mascarillas. Prácticas clientelistas como el caso conocido como «La Patri» dentro del ámbito laboral.

El Tribunal de Cuentas ha corroborado alteraciones en las puntuaciones relacionadas con las licitaciones para la empresa pública OPR. En el año 2021, tanto Adif como el Gobierno firmaron un compromiso para priorizar la seguridad con una inversión prevista que alcanzaría los 10.200 millones; sin embargo, el reciente accidente pone bajo escrutinio dicha hoja de ruta.

Finalmente, es curioso cómo Puente ha señalado directamente a ArcelorMittal sin solicitar información sobre los raíles utilizados en Adamuz. El responsable que adjudicó las inspecciones fue sorprendido por la UCO involucrado en amaños contractuales. Todo parece indicar que los fallos acontecidos en Adamuz no son fruto del azar; las investigaciones continúan abiertas.