España desciende en el índice de corrupción y queda por detrás de Ruanda y Arabia Saudí

España alcanza un nuevo mínimo en cuanto a la percepción de corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, el país ha logrado 55 puntos sobre un total de 100, uno menos que el año anterior. Esto lo coloca en el puesto 49 entre 182 naciones, por detrás de Ruanda, Arabia Saudí, Botsuana, Granada e Israel. En el ámbito de la Unión Europea, desciende del puesto 16 al 17 entre sus 27 miembros.

Esta caída no sorprende a muchos. Se produce en un contexto marcado por escándalos, como el famoso caso Koldo, que llevó a prisión al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Estos incidentes relacionados con comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia han afectado gravemente la imagen del sector público. A pesar de que Transparencia Internacional señala que España ha diseñado medidas contra la corrupción, su aplicación efectiva brilla por su ausencia.

Un retroceso preocupante para Europa y el mundo

El informe presenta un panorama global alarmante. La media mundial ha caído a 42 puntos, alcanzando así su nivel más bajo en diez años. Más del 67% de los países (122 de 182) se encuentran por debajo de los 50 puntos, lo que indica una falta de control sobre la corrupción. Solo cinco naciones logran superar los 80 puntos: Dinamarca (89), Finlandia (88), Singapur (84), Nueva Zelanda (81) y Noruega (80). Hace una década, eran doce.

En democracias consolidadas, el deterioro es evidente:

Estados Unidos (64 puntos, baja).

(64 puntos, baja). Reino Unido (70).

(70). Francia (66).

(66). Suecia (80).

En este contexto, España comparte posición con Chipre y Fiji, supera a países como Italia (53) y Polonia (53), pero está por detrás de Portugal (56). Dentro de la UE, se observa un «estancamiento» en la aplicación de estándares anticorrupción y una erosión notable en la rendición de cuentas.

País Puntos IPC 2025 Posición Dinamarca 89 1 Finlandia 88 2 España 55 49 Italia 53 50 Venezuela 10 182

Causas del descenso español

El análisis realizado por Transparencia Internacional se basa en trece fuentes expertas. En este sentido, España pierde terreno en cuatro indicadores clave:

Corrupción en el sector público.

Integridad de las instituciones estatales.

Mecanismos efectivos de supervisión pública.

Eficacia en las medidas anticorrupción.

Se evalúa cómo percibe el sector privado al público. Aunque ha habido avances legislativos, los consensos políticos siguen siendo escasos. Algunos ejemplos son:

Retrasos en la transposición de hasta 87 directivas europeas , con treinta fuera del plazo.

, con treinta fuera del plazo. Bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) .

. Control deficiente en comunidades como las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

Insuficiencia de recursos para el funcionamiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El ya mencionado caso Koldo, junto a otras investigaciones relacionadas con la esposa del presidente Pedro Sánchez, alimentan un clima generalizado de desconfianza. La organización insta a reactivar reformas que se encuentran paralizadas, como una estrategia nacional contra la corrupción.

A nivel global, cincuenta países han perdido posiciones mientras que treinta y uno han mejorado —entre ellos destacan naciones como Estonia o Corea del Sur gracias a su digitalización—. En autocracias como Azerbaiyán (30), la corrupción es endémica. En lugares como Nepal (34), miembros de la Generación Z protestan debido a la falta de servicios básicos.

¿Qué hace falta para revertir esta situación?

Desde luego, hay quienes piensan que hay esperanza: según afirma Transparencia Internacional, la corrupción no es un destino sellado. Países como Ruanda o Arabia Saudí han visto mejoras gracias a una gestión rigurosa en contratos públicos y un control más efectivo sobre sus presupuestos. Por otro lado, Singapur impone penas severas a los infractores.

Para España, es urgente que haya un compromiso institucional real. El informe advierte sobre las interferencias que sufren las ONG y los periodistas: desde 2012 han sido asesinados un total de 829 profesionales dedicados a cubrir casos relacionados con la corrupción; cinco solo este año, entre ellos Turki Al Jasser en Arabia Saudí. Más del 90% corresponde a países donde el IPC se sitúa por debajo del umbral crítico.

La parálisis institucional junto con los escándalos recientes explican esta caída notable. Sin embargo, si se llevan a cabo reformas efectivas, España tiene potencial para recuperar tanto terreno como confianza entre sus ciudadanos.