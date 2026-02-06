Madrid Convention Bureau rinde homenaje a 17 nuevos embajadores de congresos de la capital

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, participó anoche en la XVIII edición de Recognition Night, el homenaje que Madrid Convention Bureau (MCB), departamento especializado en turismo de reuniones del Ayuntamiento de Madrid, celebra cada año para reconocer a los profesionales que apuestan por la capital como sede de congresos.

Durante el encuentro, Maíllo subrayó que “estos reconocimientos muestran la gratitud de la ciudad de Madrid hacia los profesionales que, con su trabajo y compromiso, hacen posible que el turismo de congresos sea uno de los ejes principales de la economía madrileña”. La concejala delegada destacó que este segmento turístico “contribuye de manera decisiva a generar empleo, atraer talento y posicionar a Madrid como una ciudad abierta al conocimiento y la innovación”, lo que supone “un impacto económico superior a los 5.500 millones de euros”.

El encuentro distinguió a 17 nuevos embajadores, que representan a 13 congresos celebrados en Madrid durante 2025, procedentes de ámbitos como la ingeniería aplicada a la seguridad, la medicina o las ciencias sociales. Entre ellos, destaca el Congreso Europeo de Cardiología (ESC Congress 2025), el mayor evento congresual acogido por la capital el pasado año, que reunió a más de 31.000 participantes entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre.

Desde su creación en 2008, Recognition Night ha reconocido ya a más de 300 embajadores, cuya labor voluntaria como prescriptores ante sus asociaciones internacionales resulta clave para atraer grandes congresos a la ciudad. Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Embajadores de Madrid Convention Bureau, una red de colaboración entre instituciones madrileñas, asociaciones profesionales y ámbitos como la docencia universitaria, la ciencia y la investigación, que ofrece un apoyo integral en la organización de congresos en Madrid, incorporando criterios como la sostenibilidad y la generación de impacto positivo en la ciudad.



Mención especial al compromiso con la sostenibilidad

En esta edición, Recognition Night ha otorgado una mención especial al congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC 2025), celebrado del 13 al 15 de noviembre, por la excelente gestión en materia de sostenibilidad desarrollada por sus organizadores. Este reconocimiento pone en valor la línea estratégica del plan de acción de Madrid Convention Bureau que busca impulsar, además del impacto económico, el beneficio social y medioambiental de los congresos.

Esta apuesta por la sostenibilidad ha contribuido a posicionar a Madrid como el mejor destino de turismo de reuniones del mundo y el segundo más atractivo para la organización de eventos en Europa, según el informe AMEX GBT Forecast 2026, además de revalidar por séptimo año consecutivo su primer puesto como mejor destino mundial de reuniones y congresos según World Travel Awards.

También en el ámbito del compromiso con la sostenibilidad, anoche fue reconocido el 62º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT 2025), que organizó un encuentro formativo entre tutores de residentes de distintos hospitales madrileños y estudiantes de las cuatro facultades de Medicina de la región, con el objetivo de reflexionar sobre la profesión de médico reumatólogo y sus retos de futuro. En este sentido, Madrid Convention Bureau cuenta con un área especializada en sostenibilidad y legado que trabaja junto a las asociaciones para desarrollar acciones de impacto positivo dirigidas tanto a la ciudadanía como a colectivos profesionales y sociales.

Madrid Convention Bureau aplica criterios de sostenibilidad e inclusión también en la organización de sus propios eventos. Recognition Night es un ejemplo de ello, al integrar a personal con diferentes capacidades gracias a la colaboración con el Grupo Envera y la empresa asociada BestWay Events. Esta colaboración ha permitido a Madrid Convention Bureau contar con el sello ‘Dis-friendly’, que distingue a las entidades comprometidas con la inclusión de personas con discapacidad.

Agenda congresual 2026

Madrid afronta 2026 con una intensa agenda congresual que combina congresos que se celebran por primera vez en la ciudad con otros que reafirman su apuesta por la capital. Entre las principales citas figuran el de European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT Annual Meeting 2026), en marzo, con una previsión de 6.000 delegados, y European Wind Energy Association Conference and Exhibition (WindEurope 2026), en abril, con la participación estimada de 12.000 asistentes.

La capital volverá a acoger en octubre el European Congress of Medical Oncology (ESMO 2026), que cumplirá su cuarta edición en Madrid con una estimación de 37.000 asistentes. Estos tres congresos se han logrado gracias a las candidaturas gestionadas por Madrid Convention Bureau a lo largo de los últimos años. Solo en 2025, el departamento especializado en turismo de reuniones del Ayuntamiento de Madrid prestó apoyo a la organización de 187 congresos, potenciando su apuesta por este segmento clave del turismo de reuniones.

Este año, Madrid también albergará el congreso europeo de ELA (ENCALS 2026), que incluirá la implementación de actividades divulgativas y campañas de concienciación sobre esta enfermedad dirigidas al público general, constituyéndose como un encuentro representativo en la generación de legado.