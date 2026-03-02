El petróleo se dispara un 10% y el comercio mundial aguarda con inquietud tras el ataque de Irán en el estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz se ha convertido en el centro neurálgico de la tensión internacional. Después de que Estados Unidos e Israel llevaran a cabo ataques contra Irán, la Guardia Revolucionaria iraní ha cerrado prácticamente esta ruta crucial, por la que transita el 20% del petróleo consumido en el mundo. Empresas navieras como Maersk y Hapag-Lloyd han decidido suspender sus operaciones, dejando a al menos 150 buques parados. El precio del Brent ya ha subido un 10%, alcanzando los 80 dólares por barril en mercados OTC, con analistas advirtiendo que podría llegar a los 100 dólares si el cierre se prolonga.

Este cierre no solo impacta en el crudo proveniente de Arabia Saudí, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, sino que también afecta al gas natural licuado de Qatar. La situación es aún más crítica para Asia: el 70% del petróleo que pasa por Ormuz tiene como destino a países como China, India, Japón y Corea del Sur. En particular, China depende en gran medida del petróleo iraní, mientras que Japón importa el 90% de su crudo desde Oriente Próximo. Las refinerías indias están buscando alternativas al crudo ruso, pero desviar sus envíos hacia el Cabo de Buena Esperanza supone un retraso de unos 15 días y un incremento considerable en los costes.

Los mercados están reaccionando con una mezcla de pánico e incertidumbre. El oro ha alcanzado los 5.274 dólares la onza, siendo considerado un refugio seguro, mientras que la plata se sitúa en los 93,72 dólares. En el ámbito de las criptomonedas, el valor del bitcoin ha caído un 5,6%, situándose en los 65.419 dólares, después de haber tocado los 63.000 dólares, lo que ha llevado al mercado global a perder alrededor de 128.000 millones de euros. Por su parte, el valor de Ethereum ha descendido un 4,5%, quedándose en los 1.836 euros. Los inversores están liquidando criptomonedas debido a su aversión al riesgo y buscan refugio en activos tokenizados relacionados con petróleo y metales preciosos.

Impactos en inflación y tipos de interés

Si este conflicto se extiende, es probable que la inflación global aumente debido al encarecimiento energético. Economistas como William Jackson, perteneciente a Capital Economics, advierten que ataques limitados pueden llevar al Brent hasta los 80 dólares, pero si el bloqueo se prolonga, podría alcanzar los 100 dólares, lo que tendría «un efecto material sobre la inflación». La reunión de la OPEP+ no menciona a Irán, pese a ser responsable del 3% del crudo mundial. Además, parece que las reservas estratégicas estadounidenses no serán liberadas, incluso ante las próximas elecciones.

Los seguros están aumentando sus primas debido a riesgos bélicos; las rutas alternativas están saturando el estrecho de Bab al-Mandeb.

Europa y España podrían verse afectados por el gas procedente de Qatar vía Ormuz; esta inflación importada complicará las políticas del Banco Central Europeo.

A nivel global, una desaceleración económica en Asia está frenando el comercio; las bolsas siguen cayendo ante la incertidumbre.

Activo Precio actual Variación Brent 80 dólares/barril +10% Oro 5.274 dólares/onza Alza fuerte Bitcoin 65.419 dólares -5,6% Ethereum 1.836 euros -4,5%

En respuesta a la situación, Irán ha lanzado drones y misiles contra objetivos en Israel, Qatar y Bahréin. Los ataques dirigidos contra petroleros estadounidenses y británicos cerca de Omán y Emiratos han incrementado aún más el caos; ya hay reportes sobre dos o tres buques atacados. Aunque la OPEP asegura tener «perspectivas estables», las reservas bajas son motivo de preocupación. Sin una diplomacia rápida y efectiva, nos encontramos ante un posible shock energético que podría redefinir la economía mundial.

Ahora mismo, la responsabilidad recae sobre los líderes: ¿optarán por escalar la situación o buscarán una tregua?