Comprar casa, misión imposible en España: el gasto es casi 10 veces mayor que en el resto de la eurozona

Hoy en día, adquirir una vivienda en España se ha transformado en una dura prueba de resistencia económica para muchas familias, superando con creces lo que experimentan los hogares en el resto de la eurozona.

Así lo refleja un reciente análisis del Banco de España.

Lo que antes se consideraba un objetivo viable a medio plazo se ha vuelto un desafío, en el que se entrelazan precios desbordados, salarios que apenas avanzan, una inflación persistente y un marco fiscal que no logra aliviar la carga para quienes buscan casa.

Un esfuerzo que se multiplica desde 1980

La perspectiva a largo plazo es clara y contundente: desde 1980, el esfuerzo económico para comprar vivienda en España ha aumentado casi un 90 %, en contraste con un incremento de apenas un 10 % en la zona euro. Esta diferencia no es un mero detalle técnico, sino que constituye el corazón de la crisis de acceso a la vivienda.

En términos concretos:

El indicador de esfuerzo potencial para adquirir vivienda en España se sitúa en cerca de 190 puntos si tomamos 1980 como base 100, según datos recogidos por el Banco de España y la OCDE.

se sitúa en cerca de 190 puntos si tomamos 1980 como base 100, según datos recogidos por el y la OCDE. En la eurozona, este mismo índice apenas supera los 110 puntos, lo que significa que el incremento en el ámbito español es nueve veces superior al de sus socios en el euro.

La relación entre el precio de la vivienda y la renta familiar se aproxima a los ocho años de salario bruto, alcanzando niveles máximos desde principios de la década de 2010.

En términos sencillos: mientras que un hogar medio de la eurozona ha experimentado un aumento en su esfuerzo para comprar casa, el hogar español ha visto cómo esa presión se ha disparado muy por encima de sus ingresos.

Compra frente a alquiler: doble carrera de fondo

El esfuerzo no se limita a la compra. En el alquiler también se ha encarecido la vida:

Adquirir una vivienda implica destinar entre el 34 % y el 36 % de los ingresos del hogar, según los últimos datos del Banco de España y de diversas tasadoras.

y de diversas tasadoras. Alquilar una vivienda ya consume alrededor del 39 % de la renta en España, superando de manera evidente el umbral del 30 % que se considera razonable para evitar riesgos de exclusión.

En ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, estos porcentajes se disparan, con niveles de esfuerzo que en algunos barrios superan el 50 % de la renta disponible, una barrera que deja poco margen para cubrir otros gastos básicos.

Para ilustrar rápidamente esta situación, la distribución del esfuerzo por ciudad se presenta de la siguiente manera:

Grandes capitales y zonas costeras: esfuerzo muy por encima del 35 % en compra y cercano al 40 % en alquiler.

Ciudades medianas del interior: porcentajes más moderados, pero aún superiores al ideal del 30 %.

Provincias menos tensionadas: esfuerzo inferior, aunque también condicionada por salarios más bajos.

Crecimiento económico que no llega al ladrillo de las familias

Por otro lado, la economía española mantiene un crecimiento superior a la media europea, pero ese dinamismo no se traduce en una mejora palpable en el acceso a la vivienda. La combinación de crecimiento, una inflación acumulada y un mercado laboral todavía frágil ha dado lugar a una paradoja: se produce más, pero la vivienda se torna más inalcanzable.

Tres elementos clave son fundamentales para entender esta situación:

Desfase entre precios de vivienda y salarios – En los últimos trimestres, los precios residenciales han experimentado un crecimiento de cifras de doble dígito interanual. – A la vez, los salarios han avanzado a un ritmo más lento, ampliando la brecha entre el costo de una casa y los ingresos disponibles.

Efecto arrastre de los bajos tipos de interés – La prolongada etapa de tipos de interés muy bajos impulsó la demanda y mantuvo los precios elevados. – Aunque las recientes subidas de tipos han contenido un poco el crédito, los precios no han corregido con la misma intensidad.

Desigualdad territorial en el crecimiento – La actividad económica se concentra en grandes áreas urbanas donde la demanda de vivienda es más fuerte. – Esto empuja los precios muy por encima de la capacidad de compra de los salarios medios en esas mismas ciudades.

Inflación, precios y bolsillo: la presión del coste de la vida

La inflación ha comenzado a moderarse desde los picos alcanzados en 2022, pero el impacto acumulado sigue afectando a la economía de las personas. El coste de la vida ha tenido un notable incremento, y la vivienda ha sido uno de los componentes que más ha contribuido al alza:

La inflación ha crecido en torno a un 26 % en los últimos años, según estimaciones de medios económicos.

El precio de la vivienda libre ha aumentado más de un 12 % interanual durante el segundo trimestre de 2026.

El esfuerzo necesario para comprar casa ha pasado de rondar el 30 % de los ingresos en 2018 a superar el 36 % en la actualidad.

Este cóctel da como resultado una realidad evidente: a igual salario, hoy se puede adquirir o alquilar menos espacio que hace apenas cinco o seis años. Y esto se traduce en decisiones cruciales como dejar el hogar paterno, formar una familia o cambiar de ciudad por razones laborales.

Una forma de visualizar esto es comparar cómo se distribuyen los ingresos de un hogar medio:

Vivienda (hipoteca o alquiler): cerca de un tercio, a veces un poco más.

Alimentación, energía y transporte: otra parte considerable, también afectada por la inflación.

Ahorro y consumo discrecional: lo que queda, muchas veces muy limitado.

Política fiscal y vivienda: incentivos, límites y dudas

La respuesta institucional se mueve entre incentivos fiscales y regulación de precios, aunque los resultados son aún inciertos:

Se han propuesto bonificaciones del IRPF para propietarios que no aumenten la renta al renovar contratos de alquiler, buscando así congelar precios.

Se refuerzan las limitaciones al alquiler de temporada y al alquiler por habitaciones para evitar que se utilicen como vía para burlar la ley de vivienda en áreas tensionadas.

También está en debate aumentar la fiscalidad sobre pisos turísticos con el fin de desincentivar usos especulativos en barrios donde escasea la vivienda habitual.

En la práctica, estas medidas buscan:

Frenar los incrementos en el alquiler.

Evitar que determinadas modalidades contractuales se utilicen para eludir los topes de precios.

Modificar el comportamiento de propietarios mediante impuestos y bonificaciones.

No obstante, la política fiscal relacionada con la vivienda todavía no aborda de lleno el problema de fondo: el desajuste entre oferta y demanda en los mercados más tensionados y la dificultad para acumular ahorros suficientes para el pago inicial de una hipoteca.

Comprar o alquilar: una decisión cada vez menos libre

Con este panorama de precios elevados, esfuerzo creciente e inflación continuada, la elección entre comprar o alquilar se ha convertido en algo más que una simple preferencia; a menudo es una imposición del mercado:

Aquellos que no pueden hacer frente al ahorro necesario para la entrada se ven obligados a alquilar, incluso cuando las cuotas mensuales son similares o superiores a las de una hipoteca.

Los que logran acceder a una hipoteca aceptan plazos más largos, un mayor porcentaje de sus ingresos comprometidos y menos margen ante imprevistos.

Especialmente los jóvenes y los hogares con ingresos medios-bajos son los más perjudicados, sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Palma.

Finalmente, el acceso a una vivienda digna en España se ha convertido en una carrera de fondo donde el punto de partida no es igual para todos, y donde cada aumento de precios o cambio fiscal puede acercar o alejar el sueño de obtener casa propia.