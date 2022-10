Por qué Bitcoin soluciona más problemas de los que crea

Según los banqueros, los reguladores y los operadores tradicionales, Bitcoin es una “no solución” para un “no problema”. Pero, por el contrario, Bitcoin ha podido resolver varios problemas y aún puede resolver otros más.

La inflación, las burbujas, los rescates, las regulaciones cuestionables, las prácticas injustas, la desigualdad, la falta de transparencia, la pobreza, los no bancarizados y otras fallas plagan el sistema financiero actual. Una de las razones para crear Bitcoin fue proporcionar un sistema más equitativo que no dependa de gobiernos corruptos, banqueros codiciosos o instituciones financieras obsoletas. Cuando la riqueza y el poder están en manos de unos pocos individuos, sucederán cosas malas.

Problemas que Bitcoin soluciona

Rendición de cuentas y transparencia en las transacciones financieras

La tecnología Blockchain respalda a Bitcoin y garantiza una mayor apertura y responsabilidad en todas las transacciones financieras. Mantiene un libro de contabilidad digital público con la información de todos los usuarios, incluidos los registros de transacciones, a los que pueden acceder a través de Internet. Incluso si usa diferentes pares vitales para varias transacciones, la red Bitcoin registrará la información en el libro mayor.

Blockchain garantiza que todas las transacciones de Bitcoin en la cadena de bloques sean públicas, rastreables y encriptadas permanentemente. La apertura y la responsabilidad de Bitcoin son dos razones por las que plataformas confiables, como Bitcoin Revolution, continúan atrayendo a traders e inversores de todo el mundo. A pesar de la enorme cantidad de transparencia, los usuarios de Bitcoin pueden permanecer en el anonimato.

Inflación

La cantidad de Bitcoin no puede exceder los 21 millones, lo que significa que solo esa cantidad de bitcoins estará en circulación. Los mineros ya han producido aproximadamente 18 millones de bitcoins, dejando solo 3 millones más. Debido a que los mercados libres a menudo fluctúan en función de la oferta y la demanda, el aumento de la demanda de un artículo de suministro limitado como Bitcoin aumentaría su precio unitario.

El procedimiento de minería de Bitcoin también contribuye a su escasez. Los mineros recibieron 50 BTC durante los primeros cuatro años de existencia de Bitcoin. Esta restricción se redujo a la mitad en 2012 y seguirá reduciéndose a la mitad cada cuatro años. El más reciente ocurrió en 2020 cuando, los mineros de Bitcoin recibieron 6.2 BTC. Eso significa que alcanzar el techo de 21 millones de bitcoins tomaría hasta el año 2140. La reducción a la mitad hace que Bitcoin sea raro, aumentando el valor de las reservas accesibles.

El suministro regulado y la reducción a la mitad de Bitcoin establecen un esquema de crecimiento de valor a largo plazo que ayuda a mantener la inflación a raya.

Reversibilidad de pagos electrónicos

Según Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, el comercio en línea depende casi por completo de las instituciones financieras que actúan como intermediarios confiables para ejecutar pagos electrónicos. Como resultado, es imposible proporcionar transacciones completamente irreversibles. Y esto abre la puerta a malas prácticas como el fraude y el robo, que se traducen en pérdidas masivas.

Ese es uno de los problemas que Bitcoin intenta abordar. A diferencia de las operaciones con dinero fiduciario basadas en la confianza, las transferencias de Bitcoin se basan en la verificación criptográfica. La red Bitcoin asegura y valida las transacciones sin la ayuda de un tercero. Debido a que ningún tercero puede revertir los pagos, ya sea de manera voluntaria o no, el uso de Bitcoin en transacciones financieras protege a los vendedores y compradores del fraude. La tecnología Blockchain puede hacer más que defender y confirmar transacciones. También mantiene un libro de contabilidad digital compartido que incluye todos los datos de las transacciones, lo que dificulta enormemente que los usuarios y las partes no autorizadas falsifiquen las transacciones. Incluso si la red tiene interrupciones, esto no dará lugar a discrepancias en el libro mayor digital, lo que imposibilitará revertir las transacciones electrónicas.

Si hay un intento de modificar el libro mayor, toda la red rechazará la copia ya que no coincide con los datos compartidos por los otros nodos en la web. Y esto hace que la falsificación de Bitcoin sea imposible.

Conclusión

Mirando la magnitud de los problemas que resuelve Bitcoin, podemos estar de acuerdo en la necesidad de invertir en él. Utiliza una tecnología muy valorada llamada Blockchain. A pesar de la volatilidad de esta criptomoneda, es confiable y tiene un buen historial. Realice una investigación exhaustiva y proponga invertir en Bitcoin.