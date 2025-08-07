10 consejos clave para ahorrar en la factura de la luz

Ahorrar en la factura de la luz no solo es posible, es urgente. En un momento en el que el precio de la luz hoy hora a hora parece un gráfico de montaña rusa, aprender cómo ahorrar en la factura de la luz se ha convertido en una prioridad para hogares y empresas.

El secreto está en combinar dos estrategias: consumo eficiente y elección de una buena tarifa. Muchos aún desconocen que vivimos en un mercado eléctrico libre. Es decir, puedes cambiar de compañía sin cortes, sin permanencias y sin complicaciones. Además, con opciones como la tarifa fija de luz, es más fácil evitar sustos y presupuestar con tranquilidad.

A continuación, te damos 10 consejos prácticos que te ayudarán a pagar menos luz cada mes.

1. Revisa tus hábitos: la clave del ahorro empieza en casa

El primer paso no cuesta nada: cambiar tus hábitos diarios. Muchas veces, el despilfarro energético comienza con gestos pequeños que pasamos por alto.

Algunas ideas básicas (y muy efectivas):

Apaga los aparatos electrónicos en stand-by: consola, router, TV…

Sustituye las bombillas incandescentes por bombillas LED.

Aprovecha la luz natural al máximo, sobre todo en invierno.

Lava en frío y usa el programa eco de la lavadora o lavavajillas.

Baja uno o dos grados el termostato: el confort apenas cambia, pero tu factura sí.

Estos simples trucos para ahorrar energía en casa pueden representar hasta un 30 % de ahorro en consumo eléctrico.

2. Elige una tarifa con precio estable, sin sustos

Muchas personas aún pagan la luz con tarifas variables que cambian según el precio del mercado eléctrico. El resultado: meses imprevisibles.

Con una tarifa fija de luz, como las que ofrece TotalEnergies, sabes exactamente cuánto vas a pagar cada mes. Esto te permite controlar mejor tus finanzas y evitar sorpresas.

Además, muchas de estas compañías apuestan por energía 100% renovable, por lo que el ahorro no es solo económico, sino también ambiental.

3. Cambiar de compañía: ¿por qué hacerlo ahora?

¿Te han subido la tarifa sin avisar? ¿La atención al cliente brilla por su ausencia? ¿Pagas más que tus vecinos sin razón aparente?

Son señales de que ha llegado el momento de dar el paso. Si te preguntas cómo cambiar de compañía de luz o cambiar compañía luz, debes saber que:

Es legal y gratuito.

No hay cortes de suministro.

No necesitas explicaciones.

Simplemente comparas opciones, eliges la que mejor se adapta a ti… y listo.

4. ¿Qué se necesita para cambiar de compañía eléctrica?

El proceso es más fácil de lo que crees. Para realizar un cambio de comercializadora de luz, solo necesitas:

Tu CUPS (lo verás en cualquier factura).

Tus datos personales y bancarios.

Firmar el nuevo contrato online o por teléfono.

No hay visitas técnicas, ni instalación, ni costes ocultos. En pocos días, ya estás disfrutando del cambio.

5. ¿Y si quiero volver atrás? ¿Hay penalizaciones?

Buena pregunta. Algunas compañías incluyen cláusulas de permanencia que te obligan a pagar una penalización si te vas antes de tiempo.

Pero otras como TotalEnergies NO. Puedes marcharte cuando quieras, sin cargos extra. Esto te da libertad y seguridad para probar sin miedo.

6. ¿Se puede cambiar la distribuidora de luz?

Aquí hay una confusión común. No, no se puede cambiar de distribuidora de luz, ya que esta depende de la zona geográfica en la que vives (Endesa, Iberdrola Distribución, etc.).

Lo que sí puedes (y debes) cambiar es la comercializadora, es decir, la empresa que te factura la luz. Y ahí es donde está la clave del ahorro.

7. Lo que ganas al cambiar: ahorro, control y tranquilidad

¿Aún tienes dudas? Mira todo lo que puedes ganar al cambiar de compañía:

Precio fijo y previsible cada mes.

cada mes. Control total desde una app : puedes ver tu consumo diario, modificar potencia y más.

: puedes ver tu consumo diario, modificar potencia y más. Energía 100% verde : cuidar el planeta también es posible.

: cuidar el planeta también es posible. Atención al cliente humana y accesible.

y accesible. Transparencia total, sin sorpresas.

8. Dudas frecuentes sobre el cambio

¿Puedo cambiar si tengo bono social?

Sí, aunque debes asegurarte de que la nueva compañía lo gestione también.

¿Cuánto se tarda?

Entre 1 y 20 días, aunque normalmente se hace en menos de una semana.

¿Y si tengo un contador inteligente?

No influye en el cambio. De hecho, puedes consultar tu consumo diario desde el área cliente.

¿Puedo cambiar si vivo de alquiler?

Sí, si el contrato está a tu nombre. Si no, deberás pedir autorización al titular.

9. Consejos adicionales para reducir tu factura cada mes

Además del cambio de compañía y de hábitos, existen otros consejos para reducir consumo eléctrico:

Revisa la potencia contratada : ¿realmente necesitas tanta?

: ¿realmente necesitas tanta? Consulta webs como la de la CNMC o Ocu.org para comparar tarifas y derechos como consumidor.

Instala regletas con interruptor y desenchufa lo que no usas.

y desenchufa lo que no usas. Aísla ventanas y puertas para evitar pérdidas de calor.

10. Cambiar para ahorrar más (y vivir mejor)

Ahorrar en la factura eléctrica es posible. Basta con entender tu consumo, revisar tus hábitos y elegir una compañía que te lo ponga fácil. Y si ya estás pensando en cómo cambiar de compañía eléctrica, recuerda que no estás solo ni atrapado: el mercado es libre, y tú tienes el poder de decidir.

TotalEnergies es una de las opciones mejor valoradas por sus tarifas fijas, atención al cliente cercana y apuesta por las renovables. Pero lo importante es comparar, elegir bien y no conformarse.

Porque al final, ahorrar luz no es solo una cuestión económica: es también una forma de cuidar tu hogar, tu entorno y tu tranquilidad.