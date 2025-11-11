El radar de la DGT que te avisa tres veces antes de cascarte una multa

La forma de conducir en España cambia con la llegada del nuevo radar de la Dirección General de Tráfico (DGT), que se encarga de vigilar la distancia de seguridad entre vehículos.

Esta innovadora medida ya se está instalando en las autopistas y autovías del país.

A diferencia de otros dispositivos que solo buscan recaudar, este cuenta con una característica especial: emite hasta tres avisos antes de imponer una multa, dando al conductor la oportunidad de ajustar su comportamiento antes de enfrentarse a una sanción definitiva.

El sistema, respaldado por la nueva señal S991f, utiliza tecnología avanzada con cámaras y sensores para monitorear en tiempo real el espacio entre coches. Cuando detecta que un vehículo está demasiado cerca del que circula delante —por debajo de los 70 metros recomendados o sin seguir la regla de los tres segundos—, se activa un protocolo de avisos progresivos.

Primer aviso: El conductor recibe una notificación visual o acústica (dependiendo del tramo y el equipamiento disponible) señalando que no mantiene la distancia adecuada.

Segundo aviso: Si se continúa cometiendo la infracción, se lanza un segundo aviso más contundente.

Tercer aviso: Solo si se ignoran los dos anteriores y se mantiene esta conducta, el radar registra la matrícula y comienza el proceso sancionador.

Este enfoque escalonado tiene como objetivo evitar sanciones automáticas y promover una mayor concienciación, permitiendo a los conductores corregir su error antes de tener que hacer frente a una multa.

Multas, puntos y sanciones: lo que arriesgas si no corriges

Las repercusiones por ignorar el radar son claras y van aumentando:

Infracción grave : Multa de 200 euros y pérdida de cuatro puntos del carnet por no respetar la distancia mínima.

Conducción temeraria (si hay un accidente múltiple): La multa puede llegar a ser de 500 euros y perderse seis puntos.

La tabla de sanciones es bastante clara:

La DGT subraya que su intención no es castigar, sino prevenir accidentes. En 2023, las colisiones traseras y múltiples resultaron en 78 muertes y 273 heridos graves solo en autopistas y autovías. Por eso es tan relevante esta nueva vigilancia.

¿Cómo saber si circulas a la distancia correcta?

Calcular correctamente la separación entre vehículos puede ser complicado, sobre todo en condiciones adversas o con mucho tráfico. La DGT sugiere dos métodos sencillos:

Regla de los tres segundos: Cuenta el tiempo desde que el coche delante pasa por un punto fijo hasta que lo haces tú. Si son menos de tres segundos, estás demasiado cerca.

Regla del cuadrado: Elimina el último cero a tu velocidad y multiplica ese número por sí mismo. Por ejemplo, si circulas a 120 km/h, harías 12 x 12 = 144 metros.

Muchos coches modernos ya incluyen sistemas automáticos para controlar la distancia, pero aún hay muchos conductores que deben aplicar estos métodos manualmente.

Renovación de señales y despliegue progresivo

La incorporación de estos nuevos radares junto con la señal S991f forma parte de la mayor renovación del catálogo de señales viales desde 2003. Esta actualización, vigente desde el 1 de julio de 2025, presenta pictogramas más claros y avisos electrónicos que facilitan su interpretación y permiten una reacción más rápida por parte de los conductores.

El despliegue será gradual, comenzando por las autopistas y autovías donde se registran más accidentes, extendiéndose a lo largo de los próximos meses. La DGT ha dejado claro que su propósito no es solo sancionar, sino también informar; por eso son tan importantes los avisos previos y una señalización clara en las áreas vigiladas.

La llegada del nuevo radar ha suscitado opiniones encontradas. Algunos conductores lo consideran una herramienta valiosa para mejorar la seguridad en carretera, aliviando así esa presión incómoda provocada por vehículos “pegados”. Sin embargo, otros lo ven como un nuevo método para aumentar el control y recaudar dinero mediante multas. Aun así, el sistema diseñado para enviar avisos reduce significativamente el riesgo de ser sancionado por un despiste ocasional.

Las asociaciones automovilísticas destacan que las multas en España alcanzaron cifras récord en 2024; se impusieron más de 3,4 millones por exceso de velocidad junto con la instalación este año de 122 nuevos radares. No obstante, Tráfico reafirma su enfoque preventivo junto a la efectividad del nuevo sistema señalizador.

Consejos prácticos para evitar sanciones

Presta atención a la nueva señal S991f: indica tramos bajo control para mantener distancia.

Aplica los métodos de los tres segundos o del cuadrado para calcular correctamente.

No te confíes únicamente en asistentes electrónicos: revisa visualmente tu separación.

Si recibes un aviso del radar, ajusta tu comportamiento inmediatamente.

Si tienes dudas sobre una sanción recibida, revisa toda tu documentación; si encuentras errores, presenta alegaciones.

El nuevo radar implementado por la DGT representa un avance hacia una circulación más segura e informada. Respetar la distancia mínima no es solo cuestión de evitar multas; es esencial para proteger tanto tu vida como las vidas ajenas en las carreteras.