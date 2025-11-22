La baliza V16: el millonario invento de dos guardias civiles que han copiado los chinos malandrines

Imagina esto: estás en la Guardia Civil, patrullando la carretera, y año tras año ves la misma tragedia.

Un conductor sale del coche para poner los triángulos… y ya no vuelvean. Atropellado.

Eso fue exactamente lo que vivieron Jorge Torre y Jorge Costas, dos agentes gallegos de Vigo que un día decidieron que había que hacer algo.

Corría el año 2016. Los dos ya habían dejado el uniforme, estaban casi en la bancarrota después de varios negocios fallidos (uno de ellos, un parque acuático en México que les salió fatal), y de repente… ¡eureka!

Jorge Torre, el “manitas” del dúo, diseñó en su garaje un cacharrito luminoso que se pega al techo con un imán, se enciende con una mano desde dentro del coche y lanza una luz amarilla tan potente que se ve a un kilómetro. Lo bautizaron Help Flash.

Lo que nadie esperaba es que aquel prototipo casero iba a convertirse, nueve años después, en la baliza V16 obligatoria que desde el 1 de enero de 2026 sustituirá para siempre a los triángulos de emergencia.

De la noche a la mañana, millonarios… y en el centro de la polémica

La empresa que montaron en un polígono de Nigrán (Pontevedra), Netun Solutions, pasó de tener 3 empleados a 16. Han vendido cientos de miles de unidades y, con la obligatoriedad, las ventas se han disparado tanto que hay miedo real a un desabastecimiento navideño.

Pero no todos aplauden.

En los cuarteles de la Guardia Civil, muchos compañeros de los inventores están furiosos.

«Esto es un error histórico», dice Carlos Cantero, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). «La luz amarilla se pierde con el sol, en curvas, en rasantes… Vamos a tener accidentes muy graves y luego será tarde para rectificar».

En redes sociales no faltan los memes:

«O sea, que los mismos que nos multan ahora nos dicen que su invento no vale para nada».

Incluso hay quien habla abiertamente de «estafa legal»: un producto que cuesta 20-30 euros, que caduca (las pilas duran 4 años) y que beneficia directamente a dos excompañeros.

¿Funciona de verdad o es humo (amarillo)?

Lo que dice la DGT

Cero riesgo : no tienes que salir del coche.

: no tienes que salir del coche. Luz visible a 1 km de noche.

Desde 2026, la baliza conectada envía tu posición exacta al 112 automáticamente.

«Es el mayor avance en seguridad vial de las últimas décadas», asegura Pere Navarro.

Lo que dice la Guardia Civil de Tráfico

De día, con sol, la luz se difumina y muchos conductores no la verán a tiempo.

En curvas o cambios de rasante, el triángulo sigue siendo imbatible.

«No sustituye, complementa… pero nos obligan a prescindir del que sí funciona».

La tabla que resume el lío

Triángulos (hasta 2025) Baliza V16 (obligatoria 2026) Visibilidad real Imbatible en curvas y con sol Brutal de noche, floja de día Riesgo para ti Muy alto (te pueden atropellar) Casi cero Precio 10-15 € y duran toda la vida 20-50 € y caducan Conecta con emergencias No Sí (modelos nuevos) Qué piensa la Benemérita «Esto es lo que funciona» «Error precipitado» Multa si no llevas 200 € (si te pillan sin nada) 200 € (obligatoria)

Entonces, ¿qué hacemos los conductores?

Si viajas fuera de España , sigue llevando triángulos (en muchos países la V16 aún no está homologada).

, sigue llevando triángulos (en muchos países la V16 aún no está homologada). Compra una homologada (busca el sello V16 y el código QR). Las hay desde 19,90 € en Amazon o talleres.

(busca el sello V16 y el código QR). Las hay desde 19,90 € en Amazon o talleres. Y si quieres dormir tranquilo… muchos ya llevan las dos cosas en el maletero. Por si acaso.

Al final, dos exguardias civiles soñaron con salvar vidas y terminaron creando el dispositivo más querido y odiado de las carreteras españolas.

El «copypaste» chino : Falsificaciones baratas que acechan, y por qué la gente se lanza a por la original

*¡Cuidado con las gangas! Los chinos no han tardado en oler el filón de la baliza V16, ese invento español que desde el 1 de enero de 2026 será obligatorio en tu coche. No es solo plagio: fabrican copias idénticas, las homologan 24 veces bajo marcas falsas y las venden en AliExpress o Temu por 4-20 euros, prometiendo «conexión DGT» que no existe. Imagina: empaques falsos con el logo de la DGT, certificados inventados… pero al activarla, ni luz ni geolocalización. Multa de 80-200 euros si te pillan con una de estas «estafas luminosas». La clave para no caer: busca el sello oficial en la web de la DGT (más de 200 modelos válidos) y huye de precios por debajo de 30 euros.

Y ¿por qué la gente compra como loca la de verdad (40-50 euros)? Simple: no quieren jugársela con la ley ni con su pellejo. Razones top:

Evita multas y dramas : Obligatoria en 2026, pero ya legal. Sin ella, 200 euros y puntos perdidos si hay avería.

: Obligatoria en 2026, pero ya legal. Sin ella, y puntos perdidos si hay avería. Salvavidas real : Se pega al techo sin salir del coche –adiós a los 100+ atropellos anuales por triángulos. Luz a 1 km + GPS al 112.

: Se pega al techo –adiós a los 100+ atropellos anuales por triángulos. Luz a 1 km + GPS al 112. Tranquilidad gratis : Conectividad 12 años sin cuotas, app para emergencias y datos anónimos. Dura pilas hasta 4 horas, IP54 contra lluvia.

: Conectividad 12 años sin cuotas, app para emergencias y datos anónimos. Dura pilas hasta 4 horas, IP54 contra lluvia. Ofertas everywhere: En Amazon o Leroy Merlin, por 27-40 euros con Black Friday. Modelos top como Help Flash o Don Feliz vuelan.

En fin, los chinos copian todo, pero aquí la original salva vidas. ¿Ya tienes la tuya? No esperes al último kilómetro.

En apenas dos meses, los tradicionales triángulos de emergencia dejarán de ser válidos en las carreteras españolas. La Dirección General de Tráfico ha establecido el 1 de enero de 2026 como la fecha tope: a partir de ese día, solo se podrá utilizar una baliza V16 que esté conectada y homologada para señalar una avería o accidente. Este cambio en la normativa busca mejorar la seguridad vial, evitando que el conductor tenga que abandonar su vehículo para colocar un triángulo, como sucedía antes.

Sin embargo, el desafío no radica únicamente en este avance tecnológico, sino también en la creciente oferta de balizas falsas, no homologadas o que ya no cumplen con los requisitos actuales. Muchos conductores, atraídos por precios económicos o por falta de información, se arriesgan a comprar dispositivos que no cumplen con las exigencias marcadas por la DGT. Y las repercusiones son más serias de lo que parece: usar una baliza no válida puede acarrear una multa de 80 euros.

¿Por qué es obligatoria la baliza V16 conectada?

La nueva normativa establece que la baliza V16 debe no solo emitir una luz amarilla intermitente visible en un radio de 360 grados y hasta un kilómetro, sino también contar con conectividad automática con la plataforma DGT 3.0. Esto permite que, al activarse, el dispositivo envíe en tiempo real la ubicación y el estado del vehículo inmovilizado a la DGT, lo que mejora notablemente la respuesta de los servicios de emergencia y la información disponible en los paneles informativos de las carreteras.

Requisitos técnicos imprescindibles:

Homologación oficial: Es fundamental que la baliza esté certificada por laboratorios acreditados como LCOE o IDIADA , con el número del ensayo claramente indicado en el dispositivo o su embalaje.

Es fundamental que la baliza esté certificada por laboratorios acreditados como o , con el número del ensayo claramente indicado en el dispositivo o su embalaje. Conectividad asegurada: Debe tener una SIM integrada (no extraíble), activa y gratuita durante al menos 12 años, capaz de enviar automáticamente la ubicación a la DGT.

Debe tener una (no extraíble), activa y gratuita durante al menos 12 años, capaz de enviar automáticamente la ubicación a la DGT. Visibilidad y autonomía: Luz amarilla auto, visibilidad 360º, duración mínima de 30 minutos y resistencia al agua, polvo y temperaturas extremas (mínimo IP54).

Luz amarilla auto, visibilidad 360º, duración mínima de 30 minutos y resistencia al agua, polvo y temperaturas extremas (mínimo IP54). Geolocalización: Precisión inferior a 5 metros, con transmisión de datos cada 100 segundos mientras permanezca encendida.

¿Cómo comprobar si tu baliza V16 está homologada?

La clave está en revisar la etiqueta y el certificado de homologación. Solo son válidas aquellas balizas que aparecen en el listado oficial publicado por la DGT, el cual se actualiza periódicamente. El dispositivo debe mostrar su número de homologación (por ejemplo, precedido por LCOE o IDIADA) junto al laboratorio responsable. Desconfía si encuentras modelos sin esta información o que parecen demasiado baratos: el precio habitual para una baliza homologada oscila entre 40 y 80 euros.

Pasos para verificar tu baliza:

Revisa el número de homologación en su etiqueta o embalaje. Consulta el listado oficial de la DGT, disponible en su página web. Verifica su conectividad: asegúrate que tiene SIM integrada y garantiza transmisión gratuita durante al menos 12 años. Observa el etiquetado físico: debe incluir tanto el laboratorio certificador como el código único correspondiente a la homologación.

Si tu dispositivo no cumple con alguno de estos requisitos, no será válido y podrías enfrentarte a sanciones. Además, desde la Organización de Consumidores y Usuarios advierten sobre modelos vendidos en grandes plataformas online que aparentan ser legales pero no lo son.

Consecuencias del uso de una baliza no homologada

A partir del año 2026, solo será legal utilizar una baliza V16 conectada y homologada. Emplear triángulos, dispositivos antiguos o aquellos sin conexión implicará una multa de 80 euros. Si además se realiza una señalización incorrecta o si el conductor no porta chaleco reflectante, las sanciones podrían elevarse hasta los 200 euros.

Por otra parte, usar una baliza no homologada significa que no se transmitirá tu posición a la DGT. Esto añade un riesgo considerable en caso de accidente porque los servicios de emergencia no recibirán un aviso automático ni habrá visibilidad del incidente desde las carreteras.

¿Qué vehículos deben cumplir esta obligación?

La normativa afecta a turismos, furgonetas, autobuses y vehículos destinados al transporte de mercancías. Quedan excluidos motocicletas, ciclomotores, maquinaria agrícola y vehículos extranjeros en tránsito; aunque se recomienda su uso también para motos por motivos de seguridad .

Aspectos a evitar al realizar tu compra

No te fíes del precio más bajo . Los modelos homologados suelen tener un costo mayor debido a su tecnología avanzada y certificación oficial.

. Los modelos homologados suelen tener un costo mayor debido a su tecnología avanzada y certificación oficial. Evita adquirir balizas sin número de homologación o sin un laboratorio acreditado.

o sin un laboratorio acreditado. Desconfía si carecen de garantía de conectividad gratuita durante al menos 12 años.

gratuita durante al menos 12 años. No compres modelos que solo ofrezcan luz: lo esencial es garantizar conectividad y geolocalización.

Tabla rápida: diferencias entre baliza homologada y no homologada

Característica Homologada DGT 2026 No homologada/antigua Luz amarilla 360º Sí Puede que sí Conectividad DGT 3.0 Sí No SIM integrada gratuita Sí (12 años mínimo) No Número de homologación Sí No Geolocalización automática Sí No Multa por uso desde 2026 No Sí (80 € o más)

Consejos finales para los consumidores

Antes de realizar cualquier compra, consulta siempre el sitio web de la Dirección General de Tráfico .

. Lee cuidadosamente las etiquetas e indaga sobre el certificado de homologación.

Prioriza siempre seguridad y legalidad sobre precio.

Ten presente: desde el 1 de enero de 2026, solo podrás circular tranquilo y seguro con una baliza V16 conectada y homologada.

La seguridad vial exige nuestra atención. Elegir correctamente tu baliza V16 puede ser decisivo entre protegerte adecuadamente o exponerte a riesgos innecesarios junto con posibles sanciones.