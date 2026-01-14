Al PSOE le pillan truncando otra vez y en esta ocasión, con «la baliza en la mano»

Otra más y ya son incontables.

Y siempre trincando.

La exigencia de portar la baliza V16 en todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026 ha revelado inesperadas conexiones entre el Gobierno Sánchez y la firma gallega que fabrica este dispositivo: Netun Solutions SL, creadora del dispositivo que reemplaza a los tradicionales triángulos de emergencia, ha experimentado un crecimiento notable gracias al respaldo institucional liderado por David Regades, secretario general del PSOE en Pontevedra.

Este dispositivo con geolocalización, validado por la DGT, plantea interrogantes sobre su efectividad real y el desorden que puede generar en las carreteras. Mientras los conductores se apresuran a adquirirla para evitar multas de hasta 200 euros, emergen dudas sobre los impuestos aplicables y el beneficio que reporta a una única compañía.

El editorial de OKDiario de este miércoles, 14 de enero, hace énfasis en cómo la situación de Regades pone en tela de juicio la gestión de ayudas públicas en un momento crucial.

El padrino socialista de Netun Solutions

David Regades, no es un simple afiliado, sino el secretario general del PSOE en la provincia de Pontevedra, delegado del Consorcio de la Zona Franca de Vigo y exdiputado en el Congreso. Considerado como el protegido de Abel Caballero, alcalde de Vigo, este técnico en Administración y Contabilidad ha sido fundamental para el crecimiento de Netun Solutions SL.

La compañía fue fundada en 2016 en Vigo por los exguardias civiles Jorge Torre y Jorge Costas. En sus inicios, operaban desde una modesta oficina y ensamblaban balizas en China. El cambio significativo llegó con el apoyo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, bajo la égida del Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero.

En 2016, se incorporó a la aceleradora ViaGalicia (4ª edición). En 2017, participó en la segunda edición de BFA (Business Factory Auto).

En octubre de 2018, fue cuando Regades firmó personalmente el contrato para alquilar una nave de 1.150 m² en el Parque Empresarial Porto do Molle situado en Nigrán, (Pontevedra) .

Durante el evento inaugural, Regades manifestó: «Las instituciones públicas deben apoyar a los emprendedores para fomentar el empleo». La apertura oficial tuvo lugar en abril de 2019, con él como figura principal. Pasaron de operar desde una pequeña oficina a contar con un espacio donde ya laboraban 12 personas.

El boom económico tras las ayudas

Las estadísticas del Registro Mercantil evidencian un crecimiento explosivo para Netun Solutions, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en junio de 2018:

Año Facturación (euros) Incremento 2018 963.000 – 2019 4.000.000 +315% 2024 10.600.000 +1.004,9% desde 2018

Desde 2020, la empresa ha trasladado su producción a Zaragoza, y el gran impulso llegó con unos fondos públicos que alcanzan los 2,2 millones en subvenciones y avales por parte del Gobierno. La homologación por parte de la DGT bajo el mandato de Pere Navarro dentro del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska convirtió a la V16 en pionera. La normativa aprobada en diciembre del año pasado hizo su uso obligatorio, lo que provocó un aumento considerable en las ventas.

Este respaldo estatal se otorgó durante la pandemia, cuando la empresa comenzó a obtener considerables ingresos. Cabe destacar que el contrato para las instalaciones en Nigrán se firmó solo unos meses después de que Sánchez asumiera como presidente.

Conexiones políticas y el caos de la DGT

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo está presidido por Abel Caballero al frente del Pleno, mientras que Regades ocupa el cargo de vicepresidente y presidente del comité ejecutivo. Todo ello está supeditado presupuestariamente al Ministerio de Hacienda.

A lo largo de su trayectoria política, Regades ha sido una figura clave dentro del PSOE gallego: jefe de gabinete bajo Caballero, concejal responsable de Fomento y Contratación, diputado provincial y nacional desde 2023. Ha sido delegado del Consorcio durante dos periodos: entre 2018 y 2023, y desde abril del próximo año.

La introducción obligatoria de la baliza V16 ha generado un verdadero caos. Expertos ponen en duda su eficacia real frente a los triángulos tradicionales y ahora surgen sospechas sobre posibles favoritismos. ¿Por qué tanto apoyo hacia una empresa respaldada por un líder socialista? La DGT impone esta normativa mediante decreto, mientras los conductores deben pagar impuestos por un dispositivo que beneficia directamente a Netun Solutions.

Con cada nueva revelación, se estrecha aún más este círculo vicioso. Regades impulsó este crecimiento justo antes del auge gubernamental; ahora es necesario que el Gobierno justifique por qué destinó esos 2,2 millones a esta firma gallega, mientras la DGT hace obligatoria su instalación.

Impuestos, multas y el pelotazo de la baliza

Los conductores ahora afrontan un gasto adicional significativo. La baliza V16 tiene un coste de entre 20 y 40 euros, impuestos incluidos. El desorden vial aumenta porque su geolocalización activa alertas automáticas; sin embargo, surge una pregunta: ¿es realmente fiable en todas las circunstancias? La normativa parece pasar por alto alternativas más económicas o eficaces ya comprobadas.

Netun Solutions vio crecer sus ingresos exponencialmente: facturó menos de un millón en 2018, pero superará los diez millones en 2024. Este aumento cercano al mil por ciento suena a una oportunidad bien aprovechada, con Regades firmando ese contrato clave apenas unos meses después.

En Galicia, parece evidente que el entramado político socialista ha allanado el camino para este negocio exitoso; tanto Vigo como Nigrán han servido como trampolín para esta expansión. Mientras tanto, la DGT acelera esta transición, generando ingresos tanto por multas como por ventas masivas.

Este caso ilustra cómo decisiones administrativas pueden beneficiar a unos pocos privilegiados. La baliza no es solo un elemento para garantizar la seguridad vial; se convierte además en un negocio rodeado de ciertas sombras que demandan explicaciones claras al público.

El escrutinio sobre estas ayudas públicas no hará sino intensificarse con el paso del tiempo