Elon Musk se presenta conduciendo un Tesla Cybertruck en la fábrica donde lo producirá en masa

No para el australiano Elon Musk. Y el día en que el hombre más rico del mundo no la monta con las criptomonedas o la colonización de Marte, lo hace en el mundo de los coches.

Usuarios de Reddit compartieron este 16 de abril de 2021 imágenes de una reciente visita del Tesla Cybertruck a la fábrica Giga Texas, en Austin (EE.UU.), donde próximamente el prototipo del vehículo eléctrico pasará a la etapa de producción masiva, informa Teslarati.com.

El propio director general de la compañía, Elon Musk, confirmó la noticia a través de un comentario de Twitter y señaló que condujo la camioneta alrededor del inmenso complejo de construcción.

Video from Snapchat, already looks like Mars!! pic.twitter.com/9kqu6P9GPw

